Les animaux ont-ils des droits ?

Les liens entre les animaux et les humains sont extrêmement étroits puisqu’ils sont nos lointains parents dans l’évolution des espèces et que les services qu’ils nous ont rendus depuis toujours sont considérables dans tous les domaines de l’existence. La consommation de leur chair par les chasseurs-cueilleurs omnivores a permis leur survie dans des milieux parfois hostiles et entrainé le développement exceptionnel de notre cerveau grâce à cet apport de protéines. Et l’observation des animaux qui prennent soin de leurs petits à la naissance est peut-être à l’origine de notre empathie pour autrui. Il est même possible que nous leurs soyons aussi redevables du développement de notre pensée créatrice et de nos croyances si l’on en juge par cette licorne imaginaire peinte sur les parois de Lascaux, cette « chapelle Sixtine de la préhistoire » comme la surnommait Henri Breuil.

L’humanité fait donc consubstantiellement partie de cette filiation puisque sans elle nous ne serions pas là ni devenus ce que nous sommes, même si les spécificités de notre espèce que sont le langage articulé, les religions ou la science ont progressivement modifié ce paradigme de départ pour s’éloigner de la stricte hérédité biologique. Car contrairement à l’homme qui s’est peu à peu distancié de la nature c’est l’instinct qui reste le principal organisateur des animaux pour se nourrir se reproduire et se défendre même si les recherches actuelles prouvent qu’ils ont aussi des capacités sensorielles et cognitives restées longtemps ignorées.

Pourtant dès l’antiquité l’attention des hommes s’est penchée sur la condition animale. Pythagore avec sa croyance en la transmigration des âmes refusait de consommer la chair des animaux considérés comme des ancêtres potentiels et Cicéron condamnait de la même façon ceux qui tuent les hommes et les bêtes. Plus tard Jean-Jacques Rousseau et Jérémy Bentham souligneront l’importance de la sensibilité animale. Et le XIXème siècle vit se créer les premières lois protégeant les animaux de cruauté à leur égard, notamment le Martin’s Act de 1822 au Royaume-Uni. La Société protectrice des animaux (SPA) naîtra en 1842 en France et le XXème siècle poursuivra dans cette voie pour établir en 1978 une Déclaration universelle des droits de l’animal à l’Unesco. Toutefois cette défense de la cause animale s’oppose à d’autres avis car les philosophes et les religieux sont divisés sur ces questions. Ainsi le récit de la Genèse dans la Bible établit la nette domination des humains sur tous les (autres) animaux. Aristote pensait qu’ils nous sont inférieurs car dénués de raison et Augustin comme Thomas d’Aquin veulent seulement éviter que leur maltraitance ne s’applique aux humains. Quant à Descartes, sa thèse de l’animal-machine les compare à des automates sans âme, ce qui aboutira à la conception de La Mettrie exposée dans son livre « L’Homme-machine » de 1747, qui préfigure peut-être le transhumanisme que certains appellent de leurs vœux.

Mais aujourd’hui cette querelle des idées rebondit dans le débat parfois vif engagé entre les spécistes et les antispécistes, comme une nouvelle dispute entre anciens et modernes. Le spécisme, terme forgé par Richard Ryder en 1970 et popularisé par Peter Singer, postule la croyance dans une hiérarchie entre les espèces animales que certains relient à une forme de racisme dans la mesure où les intérêts et les souffrances des animaux seraient de façon discriminatoire insuffisamment prises en compte par les humains. Au contraire l’antispécisme se réclame d’une égale considération entre les espèces et donc d’une prescription d’égalité de droit, à la vie ou à la liberté par exemple, pour tous les êtres sensibles par-delà leurs différences. Or s’il est à présent avéré par l’étude des animaux que certains sont comme les humains capables d’éprouver détresse ou souffrance, et que beaucoup sont élevés et tués dans des conditions déplorables, notamment pour la consommation de viande, ou maltraités et privés de liberté, la question est de savoir ce que recouvrent les notions d’ « être sensible » et de « droits des animaux » que revendiquent les antispécistes. Aujourd’hui de nombreuses personnes militent pour la reconnaissance de ces droits et des associations comme L214, le Front de libération des animaux, ou 269 France, et beaucoup d’autres dans le monde, prônent des actions souvent violentes contre ceux qui produisent ou consomment la viande animale, en estimant que toute idée de différence entre les hommes et les autres animaux est raciste.

Il serait pourtant naïf de se cacher que ces questions sont complexes et que la dichotomie entre les bons d’un côté et les mauvais de l’autre n’est peut-être pas le meilleur moyen d’y faire face. Car si le fait d’élever ou de tuer des animaux dans des conditions abominables, de détruire leur environnement vital naturel, de les priver de liberté, de les abandonner pour partir en vacances ou de les maltraiter d’autres façons est une conduite indigne contraire à toute éthique, force est de reconnaître que les humains sont depuis toujours de redoutables prédateurs invasifs qui ont non seulement tué une quantité très considérable de leur semblables dans les nombreuses guerres qui jalonnent l’histoire mais qu’ils ont aussi anéanti des populations entières d’animaux endémiques vivant sur leurs territoires. Cela signifie que si « l’homme est un loup pour l’homme », il peut l’être aussi pour beaucoup d’autres espèces.

Il faut alors questionner cette règle universelle du vivant liée à l’évolution darwinienne, qui est que dans la nature, du plus gros au plus petit, chacun se nourrit toujours de l’autre ce qui est la base de l’instinct de conservation et de la survie des espèces les mieux adaptées. On peut bien sûr critiquer cela et invoquer d’autres processus qui sont peut-être aussi à l’œuvre mais à condition de se demander si le fait de vouloir extraire l’humain de cette loi naturelle, notamment par la culture, ne risque pas d’entériner un déclin de l’instinct de vie et donc une promotion de l’instinct de mort. Freud a conceptualisé celui-ci comme le désir inconscient d’un retour à l’inorganique qui suppose la disparition de toute forme de violence en prélude à l’anéantissement final définitif. Et c’est ce débat philosophique qui nous oblige à repenser les rapports unissant la situation des animaux en regard de l’artificialisation croissante de notre espèce aux prises avec une acculturation qui semble être à présent devenue le principal moteur de notre évolution. Certains rêvent déjà d’un être humain totalement nouveau et prétendument augmenté en trans humain ou post humain qui sans doute réussirait selon eux à mieux juguler la violence endémique de notre espèce pour instaurer le primat de la raison. Malheureusement pour ces prophètes, ce fantasme prométhéen de nature religieuse a l’inconvénient majeur d’ignorer le fonctionnement réel du cerveau qu’ils réduisent à un câblage ridicule, et toutes les interrogations sur l’essence ou la conscience de la conscience qui font la spécificité de notre condition humaine, et l’importance fondatrice du lien.

Cette question du lien est en effet fondamentale pour les humains qui ne vivent qu’en société, mais aussi pour les animaux dont le statut change radicalement avec l’instauration de l’élevage au néolithique. Les bovins, poules ou chèvres deviennent alors si proches des hommes en raison des soins que ceux-ci leurs donnent qu’ils font presque partie de la famille. C’est ce que l’on voit encore aujourd’hui dans les milieux paysans classiques où perdure une relation affective entre les humains et leurs animaux, auxquels il est d’ailleurs souvent donné un prénom, ce qui n’empêche pas de les tuer ensuite pour les manger. Pour le sociologue Claude Fischer l’alimentation a toujours revêtu un caractère symbolique et parfois magique extrêmement puissant parce que pendant longtemps l’animal domestique fut « … abattu par un prêtre qui est aussi un boucher car la mise à mort est toujours un sacrifice (…) sacrifier veut dire rendre sacré : la mort de l’animal prend le sens religieux d’une offrande aux dieux ». Mais il n’empêche que l’abattage rituel casher ou halal qui fait penser au sacrifice d’Isaac par Abraham, remplacé au dernier moment par un animal, reste très contesté par les défenseurs des animaux. Or si le cannibalisme occasionnel des origines et les meurtres rituels se sont progressivement transformés en consommation de viande animale c’est parce que celle-ci est l’objet d’échanges à visée sociale et religieuse. Les repas en commun fêtes et banquets ont en effet une grande importance pour établir ou renforcer les liens interhumains dans les situations les plus diverses : mariages, congrès, réunions de famille, fêtes religieuses, repas de quartier où se pose toujours la question morale du partage, notamment de la viande, « …et donc implicitement, de ce qui est juste, équitable ».

Si « Nous sommes ce que nous mangeons », comme le dit encore Claude Fisher, des changements importants ont modifié ces schémas, dont la quasi disparition des paysans traditionnels qui a entrainé un éloignement et une méconnaissance par les citadins des produits consommés. Il était courant autrefois de saigner puis de plumer les poulets dans la cour et les peaux de lapins faisaient alors l’objet d’un commerce. Mais l’élevage des animaux et leur abattage relégués dans la banlieue, le lieu du ban, ont alors été associés à des préoccupations sanitaires et écologiques. Et ces nouveaux modes de consommation ont induit le risque de ne plus savoir ce que l’on mange vraiment, ni pourquoi. Toutefois cette question de l’hygiène et des bienfaits ou méfaits associés à ce que nous consommons ne date pas d’hier puisque Hippocrate, bien qu’il ne la confondît jamais avec un remède, établissait déjà un lien entre l’alimentation et la santé. Et au XIX ème siècle en Amérique du Nord les « Crusaders of Health » (les Croisés de la Santé) sont allés beaucoup plus loin en appelant à une réforme drastique des mœurs et de la santé tout comme plus tard en France avec le docteur Paul Carton qui attribuait tous les maux de la société (mœurs dissolues, créations artistiques décadentes…) à des « aliments meurtriers », dont la viande.

Les ligues de vertu alimentaire, les mouvements politiques opposés au capitalisme et à ses modes de production, et certains écologistes se sont alors engouffrés dans ces inquiétudes latentes pour défendre la condition animale, parfois de façon radicale. Il est vrai que même les animaux domestiques protégés par des lois peuvent être l’objet de diverses maltraitances. Mais aujourd’hui la violence activiste des nouveaux croisés de la santé, qui clament que « la viande est un meurtre » (sic), prône non seulement de ne plus en manger mais aussi dans la version végane, de s’interdire l’utilisation de tout produit d’origine animale, cuir, miel, œuf par exemple. Or si l’on comprend bien que l’on peut protéger à la fois les loups et les moutons, les lions et les vaches, les chats et les oiseaux, les requins et les poissons des océans dont le nombre diminue chaque année, ou les gorilles, et pourquoi pas les mouches, qui ont 70 % de patrimoine génétique commun avec nous, doit-on aussi prendre soin des moustiques qui tuent chaque année plus de 700 000 personnes ? Au moment où la consommation des insectes tend à se développer faudra-t-il que des populations entières qui en mangent déjà s’en abstiennent et meurent de faim pour ne pas risquer de heurter leur éventuelle sensibilité ? Où commence et s’arrête l’appréciation de la souffrance et son éradication totale quand il est scientifiquement prouvé aujourd’hui que même les plantes ont développé des formes de sensibilité et de communication avec leur environnement et qu’elles sont donc bien vivantes ?

La revendication de doits pour la cause animale conduit en réalité à la mort lente de tous les animaux (car que faudra-t-il faire de tous ceux qui existent aujourd’hui sur la planète s’il ne faut plus y toucher ?) qui semble être le prologue à la disparition des humains transformés en machines soi-disant plus intelligentes et à d’hypothétiques droits des robots. N’importe quel juriste débutant sait que le droit positif est le droit tel qu'il est réellement établi de manière variable dans chaque État alors que le droit naturel est une conception idéale du droit, tel qu'il devrait être pour être conforme aux exigences d'humanité et de justice. Le droit naturel est donc l’ensemble des droits que possède chaque individu du fait de son appartenance à l’humanité et non de par la société dans laquelle il vit. Or les animaux privés de langage humain n’ont aucune possibilité de faire valoir ni moralement ni juridiquement un quelconque droit. Et si les hommes pouvaient leur en accorder cela les placerait dans une position de supériorité qui serait peut-être jugée comme une forme de condescendance colonialiste et discriminatoire par les antispécistes. Le fait de donner des droits aux animaux les ferait sujets de droits, donc à même de les revendiquer pour les faire valoir, ce qui leur est impossible. De plus tout sujet de droit doit être capable de se soumettre aussi à des obligations alors qu’un animal n'est pas en mesure de comprendre ce qu'est une obligation et donc de s’y plier. Seuls des hommes le peuvent pour eux-mêmes, avec difficulté d’ailleurs, ce qui a conduit à l’élaboration du droit romain quand le collège des décemvirs a fini par s’affranchir des idéologies religieuses au Vème siècle av. JC avec la Loi des Douze Tables.

Au lieu de requérir des droits pour les animaux leurs défenseurs devraient s’interdire toute action violente, contraire au droit, pour défendre le respect de chacun pour tous fondé sur une éthique des devoirs. Et si les animaux ne peuvent pas juridiquement avoir des droits par incapacité à les faire valoir ou ester en justice, il est possible en revanche de mieux les protéger grâce au droit en créant d’autres lois qui responsabilisent la conduite des humains pour ces « frères inférieurs », ainsi que les appelait tendrement Victor Hugo, et avec eux tous nos « frères humains » dont parlait François Villon, souvent guère mieux lotis que les précédents.

C.C. le 5 octobre 2018