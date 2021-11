Les Antilles à feu et à sang pour une idiotie.

Les évènements de Guadeloupe et de Martinique sont nés du fait que la vaccination était imposée aux soignants.

Or, on sait que le vaccin (ou ce qu’on nomme ainsi), ne protège pas de la contamination et n’empêche pas de contaminer.

Le gouvernement a fini par prendre (consciemment ou non) ce fait en considération, quand il a ramené à 24 heures le délai de validité des tests de dépistage.

Alors pourquoi exiger des soignants qu’ils se vaccinent (ce qui ne donne aucune garantie aux patients) alors même que les employés d’un hôpital ont la possibilité de se faire tester tous les jours et à tout moment au sein même de leur lieu de travail ?

Ca dépasse l’entendement.

Surtout qu’en permettant à des soignants vaccinés d’exercer leurs fonctions sans établir qu’ils ne sont pas contagieux, le gouvernement expose en fait les malades au danger d’être contaminés.

Le Premier Ministre serait bien inspiré de revenir sur l’obligation vaccinale des soignants, et d’exiger de ces derniers qu’ils se fassent tester dans les 24 heures précédant leur entrée en contact avec les patients.

Ce qui permettrait au surplus d’arrêter, qui sait, le processus lancé par le gouvernement conduisant logiquement à l’indépendance.

Marcel-M. MONIN

m. de conf. hon. des universités.