Les antivaxx, vous êtes vraiment des baltringues.

Quand il s’agit de refuser de se faire confisquer un pluralisme médiatique par quelques réactionnaires excités d’audimat, personne.

Quand il fallait célébrer au printemps les 150 ans de la Commune, personne.

Quand il fallait manifester contre la précarité, personne.

Quand il faut manifester pour la légalisation du cannabis pour éviter d’engraisser BIg Pharma à grand coup d’anxiolytiques, personne.

Quand il s’agit de faire preuve d’un peu de dignité en aidant des migrants qui meurent en mer Méditerranée, personne.

Quand il s’agit de refuser de se laisser surveiller par les sociétés de surveillance, pardon les réseaux sociaux en les boycottant activement, TV incluse, personne.

Quand il s’agit d’aller bloquer des raffineries ou des cimenteries, personne.

Quand il s’agit de refuser de se faire enfermer sous une climatisation h24 4 mois par an à cause du réchauffement climatique et de condamner quelques centaines de millions de pauvres à l’exode (vous avez un peu vu ce qu’il se passe à Madagascar ?), personne.

Quand il s’agit de lutter contre un libéralisme qui a détruit toutes nos infrastructures (pourquoi vous croyez que nous sommes incapables de pondre un vaccin ?), personne.

Quand il s’agit d’aller soutenir et aider des SDF, personne.

Quand il s’agit de boycotter Amazon, personne.

Quand il s’agit de boycotter les écrans qui nous détruisent magnifiquement le cerveau (si vous cherchez un réel responsable de la baisse du niveau scolaire, je vous suggère de creuser ça), personne.

Quand il s’agit de défendre un moyen de déplacement peu cher et peu polluant, le train en l’occurrence, personne (résultat des billets à 250€).

Quand il s’agit de défendre une éducation populaire et de qualité, personne.

Quand il s’agit de refuser toutes les autres intoxications (allez un peu voir ce qu’il y a dans la viande que vous mangez TOUS les jours), personne.

Quand il s’agit de refuser de donner un monde plus pourri à ses enfants, personne.

Quand il s’agit de résister tout simplement, personne.

Je crois qu’il y a là quelques motifs plus importants et plus prioritaires qu’un pauvre vaccin.

Dire non aux vaccins revient à polluer ou intoxiquer son entourage, un peu comme les fumeurs dans une voiture, vous fumez encore dans la voiture de vos gosses ou vous êtes définitivement restés bloqués en 1974 les boomers ?

En clair, ne vous intéresse que votre égoïste condition de bourgeois, puisque pour les autres, vous n’êtes jamais là.

Les antivaxx, vous êtes vraiment des baltringues.

Et ne me faites pas passer pour un soutien de Macron, rien qu’au printemps, j’étais à peu près de toutes les manifestations pour les luttes énumérées ci-dessus…