Les architectes font des tours

Paris : tours, détours et autres tours...

Nos amis architectes ont, à la demande la Mairie de Paris, dessiné de belles Tours : certaines sont cassées, découpées en blocs aux équilibres audacieux, d’autres sont élancées ou reposent sur des treillis, ou encore végétalisées jusqu’à des hauteurs improbables ; quelques-unes sont même en couleur ! Bel exercice de création, messieurs !

Mais sont-ce bien là les réponses à la question posée ? Ne répondez-vous pas à une question nouvelle, par des projets anciens ? Bien sût il faut que ces Tours soient de beaux objets - qu’on retrouve un souffle créatif comme ce fut le cas à la Défense avec la Grande Arche par exemple -, mais la démarche première n’est-elle pas de s’interroger sur leurs caractéristiques techniques pour répondre aux exigences nouvelles de l’environnement, comme les contraintes énergétiques, la moindre résistance aux vents, les circulations en pied d’immeubles, les parkings sécurisés etc., dans l’esprit de ce que Norman Foster a tenté de faire à Londres avec son « Cornichon » ? Ne faut-il pas éviter ces longues façades coupées par des angles vifs, ces dégagements qui risquent d’être des zones inaccessibles, sans vie - comme ces dalles que vous nous avez livrées dans les années 70 - et que l’on aperçoit dans vos esquisses ? Il faudrait faire autre chose que ce que rejette la population depuis bientôt quarante ans, mais on a le sentiment, en regardant vos belles Tours, que c’est reparti pour un tour !... Les concepts sur lesquels les architectes prétendent s’appuyer (et fonder leurs discours savants), sont souvent des « concepts à la mors-moi le … ».

Et il y a une autre question qui se pose depuis que l’on a vu, un 11 septembre, à New York, des mouchoirs s’agiter par des fenêtres ouvertes au-dessus des zones d’impact des avions ; ces gens-là étaient condamnés car il eût fallu aller les chercher avec des hélicoptères, ce qui était impossible. L’évacuation des personnes au-dessus d’un point critique résultant d’un sinistre, n’est prise en compte par aucun projet (fût-il en couleur !). Or des solutions existent comme celle qui consisterait, par exemple, à construire les Tours par bloc de deux, ou mieux de trois, en les reliant à différents niveaux par des passerelles, pour que les personnes bloquées dans l’une d’elles puissent passer dans une autre pour trouver des issues de secours.

La forme d’une Tour doit être aussi l’expression d’un programme. L’architecte ne saurait s’exprimer en sculpteur, laissant au maître d’ouvrage le soin de caser ce qu’il peut à l’intérieur. Pourquoi faire, par exemple, une Tour très étroite à la Défense, appelée « Tour sans fin » (projet de Jean Nouvel au début des années 90) - qui d’un côté se perdait dans les nuages, et de l’autre disparaissait dans le sol... sans fin -, alors que les surfaces de plateau d’un immeuble de bureaux exigent d’autres dimensions ? C’était de l’esthétisme pur, de l’idéologie constructiviste (montrer que l’on pouvait construire l’inconstructible !). Les projets présentés s’inscrivent hélas encore dans cette démarche : les mêmes méthodes, et les concepts « à la mors-moi le ... », produisent les mêmes choses.

Avant donc de prendre le crayon pour dessiner de beaux volumes, les archi auraient dû, pour répondre à la consultation de la Mairie de Paris, s’attaquer à l’urbanisme de la Ville aux abords du Périphérique pour concevoir de nouveaux espaces de vie, grâce à la possibilité nouvellement offerte de construire des Tours, en prenant par ailleurs en compte les terrains qui sont au-delà du Périphérique pour sortir Paris de son intra muros qui la condamne à être une ville-musée. Cette démarche permettrait alors à la Mairie de jouer pleinement son rôle de maître d’ouvrage en définissant une programmation à long terme pour Paris et sa proche banlieue, qui serait autre chose qu’un catalogue de volumes.

Nos amis architectes auront alors toute liberté pour dessiner des Tours originales, belles et en tous points parfaites, en relation avec le reste qui est au ras du sol, mais tout aussi important, suivant les programmes du maître d’ouvrage, des promoteurs et des investisseurs publics et privés, et de montrer leurs capacités de création artistiques en faisant aussi beau qu’à Bilbao ou à Dubaï, par exemple.

Peu donc nous chaut actuellement la forme des Tours retenues pour nous faire rêver : l’imagination n’est pas, aujourd’hui, de ce coup de crayon.

En ayant la possibilité de construire des Tours, comment peut-on définir le Paris de demain ?, telle est la question à laquelle ils doivent répondre, sans forcément commencer par « dessiner des Mickeys ».