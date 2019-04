Les Assises de la vie associative de Melun : un bon cru

La Ville de Vaux-le-Pénil organise régulièrement des assises de la vie associative.

Celle de Melun lui a emboîté le pas en organisant il y a deux ans ses premières assises et en tenant ses deuxièmes ce samedi 30 mars.

Le service vie associative de Vaux-le-Pénil envisage de tenir comme Melun le fait des petits déjeuners associatifs....

Comme quoi la communication et les emprunts ne sont pas à sens unique.

Des assises permettent à la fois des échanges entre associations et à la fois que des idées émises par les acteurs associatifs puissent être discutées, voire mises en vie par les Municipalités.

Les associations sont indépendantes des pouvoirs politiques qu'ils soient locaux ou nationaux et non des comptes à rendre qu'à leurs adhérents.

Cette indépendance ne conduit pas à l'indifférence.

Il est possible et souhaitable que des partenariats puissent naître.

LES DEUXIEMES ASSISES DE LA VIE ASSOCIATIVE DE MELUN DU 30 MARS 2019

Plus de 200 personnes ont participé à cette journée de réflexion et de débat ….

Il y en avait peut-être plus mais c'est le nombre de personnes que nous avons dénombré au plus fort de la participation.

C'est un succès pour la ville et un sujet de satisfaction pour tous et pour toutes.

Comme d'habitude, les personnels des services vie associative et proximité ont mis les petis plats dans les grands pour que tout se passe bien.

Ils sont disponibles, compétents et motivés.

Les intervenants extérieurs, invités étaient de bons niveaux et à l'écoute des participants, c'est l'un des atouts qui explique le succès de ces assises .

La charte de la vie associative a été revisitée, ce qui a permis d'effectuer une évaluation et de prendre en compte des points de vue.

Nous sommes intervenus pour proposer que les associations de solidarité agissent en partenariat donc en inter-action.

Plusieurs associations sont venues discuter dans la salle avec le DAL et familles laïques, répondant à nos sollicitations.

Comme le Maire Ajoint, élu de référence a acquiécé à cette proposition, nous allons essayer de concrétiser le projet avec l'aide de la ville.

C'est une attente forte de la population et notamment de celle qui souffre des conséquences de la crise : que les associations de solidarité puissent très vite répondre à leurs besoins.

Durant l'après-midi, après un repas convivial préparé par une association de quartier, les militants associatifs se sont retrouvés à tourner dans quatre ateliers.

Le temps de passage dans chaque atelier n'a pas permis d'aller au fond des choses mais toutes les questions ont été abordées : la communication, le livret du bénévole, la situation du bénévolat et le rôle de la maison des associations.

Si certains sont restés sur leur faim, il est indéniable que les objectifs visés ont été atteints :

information, implication et dynanisme inter-associative.

Durant cette journée dense et passionnante, chacun-e a pu librement s'exprimer et à la sortie de cette séance, les responsables associatifs ont l'envie de faire plus, avec les autres, dans le cadre du renforcement du réseau.

Jean-François Chalot