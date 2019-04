Les associations de défense des droits des Tibétains demandent à la Chine de libérer le Panchen-lama avant son 30e anniversaire

Les associations de défense des droits des Tibétains appellent la Chine à libérer Gedhun Choekyi Nyima, le Panchen-lama, qui va avoir 30 ans le 25 avril 2019 et l’autoriser à retourner dans son monastère pour qu’il assume son rôle de deuxième personnage religieux du Tibet. Le samedi 27 avril 2019, de 15h à 19h, la Communauté tibétaine et les associations manifestent à Paris, Place de la République, pour appeler à sa libération.

Le 14 mai 1995, le chef spirituel du Tibet, le Dalaï-lama, a reconnu Gedhun Choekyi Nyima, âgé de six ans, comme le 11ème Panchen-lama. Trois jours plus tard, les autorités chinoises l'ont elevé avec sa famille, en installant un autre garçon à sa place. Pendant des années, il a été considéré comme le plus jeune prisonnier politique du monde. On ignore où il se trouve et on ne l'a pas vu en public depuis sa disparition. "On pense qu'il est toujours en vie", a déclaré l’association Campagne internationale pour le Tibet (ICT) qui rappelle que la disparition forcée est considéré comme un crime par les Nations Unies.

« L'attitude de la Chine à l'égard du Panchen-lama montre clairement que sa revendication de respecter la liberté de religion au Tibet - un pays historiquement indépendant que la Chine occupe et régit avec une poigne de fer depuis 60 ans - vise uniquement à servir son objectif politique de contrôler le bouddhisme tibétain. » ICT a cité le cas du Panchen-lama détenu comme un exemple du « jeu ancien de la Chine visant à obtenir le contrôle du bouddhisme tibétain et du Tibet », notant que le garçon qui avait été officiellement choisi pour le remplacer, Gyaltsen Norbu, participe désormais à des événements formels, mandaté par le gouvernement chinois.

Historiquement, le Dalaï-lama et le Panchen-lama ont été impliqués dans la reconnaissance de leur incarnation réciproque, et ICT a déclaré qu'en renforçant son Panchen-lama, la Chine espère s'emparer de la réincarnation du Dalaï-lama, âgé de 83 ans, qui vit en exil en Inde depuis 60 ans. Le mois dernier, le Dalaï-lama a été cité par l'agence de presse Reuters, affirmant que son incarnation pourrait être retrouvée en Inde, un pays libre. Il a également averti qu’un successeur nommé par la Chine ne serait pas respecté, d’autant plus.

Alors que le Dalaï-lama a déclaré qu'il était le seul à pouvoir décider de sa future renaissance, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré en mars de cette année qu'il « devait se conformer à la législation et à la réglementation chinoises ».

ICT indique que les législateurs américains et américains l'Union européenne ont appelé la Chine à mettre fin à son ingérence dans le système de réincarnation et a appelé la communauté internationale dans son ensemble à réaffirmer le droit des Tibétains de pratiquer leur religion sans interférence du gouvernement chinois. ICT déclare : « les dirigeants du monde doivent également insister pour que la Chine libère immédiatement le Panchen-lama afin qu'il puisse jouer son rôle essentiel en servant son peuple en tant que l'un de leurs plus importants leaders spirituels ».

Gendhun Choekyi Nyima qui aura 30 ans le 25 avril 2019 a disparu depuis 24 ans. Il représente le symbole de la violation des droits de l’enfant et de la liberté religieuse. Le samedi 27 avril 2019, de 15h à 19h, Place de la République, à Paris, la Communauté tibétaine et les associations de défense des droits des Tibétains demanderont de ses nouvelles et sa libération.