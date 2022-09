Les associations doivent être des corps sociaux vivants !

Les colibris solidaires bellifontains ont déstabilisé nombre d'institutions....

Voici un réseau large, actif, reconnu qui prend de nombreuses initiatives populaires et qui n'est pas constitué en association !

Voici un réseau capable de mobiliser une vingtaine de bénévoles en quelques jours alors que beaucoup d'associations peinent !

Ces colibris solidaires interviennent dans le lycée et arrivent même à emmener sur leur trace des adolescents et jeunes adultes.

Des maires de communes rurales ont compris que cette force citoyenne, généreuse solidaire pouvait constituer un levain de démocratie.

Le réseau a collecté et transporté des tonnes et des tonnes de produits du sud 77 jusqu'en Ukraine sans délaisser la misère à notre porte.

Militant social, associatif depuis plus de 50 ans, j'ai toujours dit que le peuple était capable de créativité et de vivacité extraordinaires.

Les colibris solidaires que je ne connaissais pas il y a un an et demi m'ont montré que là, au moins je ne me trompais pas !

Ce réseau a déstabilisé des structures associatives « institutionnalisées » :

Comment, alors que la question du droit au logement est une priorité, certains s'engouffrent dans tout !?

Voici là un jugement « technocratique » erroné : les colibris solidaires et leurs ami-e-s font autant pour l'accès au logement et à l'hébergement que des associations « spécialisées ».

Ils ne font pas à la place de, mais en plus.

La précarité et la pauvreté touchent de plus en plus de personnes, locataires et même des petits propriétaires qui ont du mal à joindre les deux bouts.

Faut-il les laisser à leur sort ?

Non ! Oh que non !

Nous avons créé deux associations qui sont des corps vivants, SOS hébergement pour la Seine et Marne et un logement pour toutes et pour tous pour le sud 77.

Cette deuxième association s'appelle aujourd'hui, depuis ce matin : les colibris solidaires d'Avon Fontainebleau et du sud 77. Ce qui n'était pas prévu il y a un an et même, il y a huit jours, s'est produit. C'est une maturation démocratique et non un coup de baguette magique

Ces deux associations : SOS hébergement et dorénavant les colibris solidaires ont été sur le terrain durant tout l'été et se développent pour mieux agir.

Des jeunes vont nous rejoindre, des moins de 20 ans ont annoncé leur intention, ce n'est pas seulement la relève, cela constitue un spectre militant de 15 à 77 ans et même beaucoup plus.

Au forum des associations d'Avon et de Fontainebleau, les maires de ces communes et des adjoints nous ont annoncé l'intention d'agir avec nous, en partenariat.

Chiche !

En avant !

Jean-François Chalot