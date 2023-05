Les associations environnementales au secours du Mont-Blanc

Depuis plusieurs années, la guerre fait rage entre plusieurs associations environnementales et le maire de Saint-Gervais-les-Bains pour la défense du Mont-Blanc. Un conflit ouvert qui se déroule notamment devant les tribunaux. La tension est tout récemment encore monté d’un cran : l’association Respectons la terre porte plainte pour « délivrance illégale d’un permis de construire et corruption passive » contre le maire…

Charles Hedrich est un aventurier. Traversée de l’Atlantique aller-retour en solitaire à la rame, ascension de l’Everest par la face nord, traversée de plusieurs déserts en solitaire… Cet homme, aujourd’hui âgé de 65 ans mais toujours très actif, cumule depuis des années les performances aux quatre coins du monde. Il est également le fondateur de l’association Respectons la Terre, qui défend « la pratique du sport et de l’aventure dans une nature préservée et dans un environnement respecté ». Egalement moniteur à l’école de ski de Saint-Gervais-les-Bains, Charles Hedrich est depuis plusieurs années en conflit ouvert avec le maire de la commune, Jean-Marc Peillex, qui ne partage pas la même vision de la défense du Mont-Blanc. L’aventurier s’est même donné pour mission de centraliser, avec son association, toutes les plaintes déposées à l’encontre du maire, estimant que c’est son « devoir de révéler des soupçons » et que c’est ensuite « l’obligation des autorités d’enquêter ».

Une plainte pour « délivrance illégale d’un permis de construire et corruption passive »

La dernière plainte en date, déposée le 11 février dernier pour « délivrance illégale d’un permis de construire et corruption passive », fait grand bruit. Comme l’a révélé Le Canard Enchaîné dans son édition du 15 mars 2023, ainsi que l’association France Nature Environnement Haute-Savoie (FNE 74) dès novembre 2021, l’autorisation accordée par le maire pour la construction de trois chalets de luxe à vocation hôtelière serait entachée d’irrégularités.

En effet, selon FNE 74, il s’agit d’un permis accordé à « des hôtels dans une zone naturelle où seules les constructions à usage d’habitation sont autorisées par le plan local d’urbanisme (PLU) ». « Normalement, selon la réglementation du PLU, au-delà de 300 m2, on doit faire une procédure d’unité touristique nouvelle (UTN) quand il s’agit d’un établissement à but touristique. Au niveau national, c’est 500 m2. De mémoire, les chalets construits font entre 700 et 800 m2 », expliquait en 2021 la représentante de l’association, Laurence Prélot-Mathey, dans un article du Dauphiné Libéré. Il s’agit, selon elle, d’un véritable « tour de passe-passe » car « les permis de construire portaient sur des chalets d'habitation, puis ont été régularisés les uns après les autres pour permettre leur exploitation hôtelière. Il y a eu un changement de destination ».

Le parquet d’Annecy, auquel la plainte de Respectons la Terre a été transmise, devra également enquêter sur la troublante concomitance entre le dépôt du permis de construire et le début d’une série de dons généreux effectués pour la rénovation du patrimoine de la ville… par le bénéficiaire de ce permis de construire. Selon Le Canard, cet heureux propriétaire et généreux donateur n’est autre que le riche investisseur Vincent Gombault, à la tête du fonds britannique de placement de capitaux Clipway, qu’il détient au travers de montages fiscaux allant de du Luxembourg à la Belgique. Au total, les dons à la commune effectués par ce mécène visiblement intéressé atteindraient au moins 1,5 million d’euros.

Une guerre ouverte avec le maire de Saint-Gervais

En attendant, le maire et les associations continuent de s’affronter sur d’autres sujets. Déjà, en juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a donné raison à France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, qui demandait de protéger une zone humide dans le secteur du Bettex, à Saint-Gervais. Les juges ont annulé le PLU du Bettex, qui prévoyait la construction d'hôtels et de résidences sur ce plateau en face du Mont-Blanc. C’était la troisième fois depuis octobre 2019 que le tribunal administratif de Grenoble annulait une décision de la commune. « En tout, nous avons protégé 25.000 m2 de zones humides de l’urbanisation » se félicite l’association, qui s’était aussi mobilisée contre des projets dans les secteurs de l’Essay et des Bétasses. « Ces écosystèmes sont des réservoirs de biodiversité précieux dans la lutte contre les changements climatiques », explique Anne Lassman-Trappier, la présidente de FNE 74.

Dernier épisode en date de cette confrontation judiciaire, le 6 mars 2023, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que les propos tenus par le maire de Saint-Gervais lors d’un conseil municipal de février 2021 à l’encontre de FNE 74 et de sa présidente n’étaient pas diffamatoires. L’élu les avait notamment accusés d’« utilisation à des fins personnelles de fonds publics pour défendre des intérêts personnels », dans le dossier controversé de la route forestière du col de Voza. Selon Anne Lassman-Trappier, il ne s’agit pas d’une défaite : « Le tribunal ne donne pas raison au maire de Saint-Gervais, mais considère ses propos comme trop confus et décousus pour être diffamatoires ». « Depuis que FNE Haute-Savoie a osé contrer le projet de route forestière du col de Voza, Jean-Marc Peillex n’a cessé de tenter de salir l’association et sa présidente, en multipliant les attaques verbales et médiatiques contre elles », estime FNE 74.

En février 2022, Jean-Marc Peillex, a même déposé plainte contre FNE 74, l’ARSMB (Association pour le respect du site du Mont-Blanc) et leurs représentants, pour « non-dénonciation de délit de pollution de l’Arve ». « Des accusations aussi grotesques qu’infondées » pour la FNE, qui a dénoncé « une tentative d’allumer un contre-feu pour détourner l’attention d’une investigation par des associations locales sur une suspicion d’actions irrégulières le concernant » dans « l’affaire des chalets de l’Armancette ». Un dossier dans lequel le maire de Saint-Gervais a aussi déposé plainte contre Laurence Prelot-Mathey, de la FNE, et Antoine Martin, de l’ARSMB.

FNE 74 en profite également pour rappeler que les différentes associations qu’elle fédère sont très actives depuis vingt ans pour dénoncer la pollution de l’air et ont œuvré pour l’élaboration des Plans de protection de l’atmosphère dès 2010… Alors que « pendant des années, Jean-Marc Peillex a refusé d’admettre la réalité de la pollution de l’air et a même tenté, en février 2015, de faire sanctionner le Docteur Champly, qui avait osé dénoncer sur les médias nationaux les effets de la piètre qualité de l’air de la vallée de l’Arve ».

FNE rappelle également que dans le dossier de la route forestière du col de Voza, l’association a déposé une plainte pour infractions à l’arrêté de dérogation espèces protégées, perpétrées durant les travaux de défrichage, auprès du Tribunal de Bonneville. Une opposition, parmi d’autres, que le maire de Saint-Gervais n’a toujours pas digérée.