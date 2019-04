Les atermoiements du Brexit n’enlèvent rien aux vertus cardinales de la sortie de l’Union Européenne par l’article 50 du TFUE

Nos médias français et la clique européiste qui est aux manettes chez nous, comme elle l'est aussi au 10 Downing Street, à la tête du parti conservateur et à la tête du parti travailliste, se répandent en commentaires goguenards sur les atermoiements du Brexit qui devait intervenir le 29 mars et qui est maintenant reporté au 12 avril après une avalanche de péripéties ubuesques.

C'est certes un spectacle pitoyable qu'offrent aux sujets de Sa Majesté et aux citoyens du monde les contorsions auxquelles s'adonnent les européistes du parlement britannique, avec la complicité de Theresa May et des dirigeants de l'UE, pour saboter le Brexit dans le dos du peuple qui a solennellement exprimé ce choix par référendum le 23 juin 2016 en demandant l'application de l'article 50 du TFUE.

Cette farce grotesque imposée aux Britanniques ressemble beaucoup plus qu'il n'y paraît au coup tordu du Traité de Lisbone imposé aux Français par la voie parlementaire après que les électeurs aient rejeté solennellement par référendum, là aussi, le même traité constitutionnel européen à quelques virgules près, le 29 mai 2005 [54,67% des suffrages exprimés dans le camp du non].

S'il est improbable, quoique possible, que l'affaire puisse tourner au bout du compte à l'avantage des européistes qui ont tous manifesté, dans les différents pays membres de l'UE, qu'ils soient "de droite" ou "de gauche", le peu de cas qu'ils font de la volonté des peuples et du respect des règles démocratiques, beaucoup de nos concitoyens s'interrogent sur la pertinence du recours à l'article 50 pour sortir de l'UE au vu du possible fiasco du Brexit, un fiasco annoncé et recherché aussi bien en France qu'au Royaume Uni par les ennemis de la démocratie.

Le chaos que ces derniers tentent d'organiser pour faire échouer le Brexit n'enlève rien aux vertus cardinales de l'article 50 du TFUE qui permet à tout pays membre de l'UE qui le souhaite de sortir dignement et de façon ordonnée de l'Union Européenne, avec ou sans accord, et de retrouver ainsi son indépendance.

L'article 50 du TFUE, ce n'est pas un pis-aller auquel il faudrait se résigner faute de mieux.

Militer pour la sortie effective de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan, c'est militer avec un plan de bataille conçu pour mener au succès. Ce plan de bataille ne doit pas seulement être opérationnel. Il doit aussi être crédible et réalisable dans les conditions les plus favorables possibles à l'avènement des changements effectifs et de la politique nouvelle que les Français attendent, et dont ils ne peuvent guère que rêver, pour l'instant.

Ces modalités, ce sont celles qui vont permettre de rassembler une grande majorité des Français autour de ce pivot central, nécessaire et inconturnable de la sortie de l'UE, de l'euro et de l'Otan (ça va avec), pour donner à la nouvelle direction politique qui se mettra en place les moyens d'engager réellement le redressement de la situation du pays, et de répondre aux revendications légitimes des classes populaires, des Gilets Jaunes, des salariés.

Recourir à l'article 50, le placer au centre de la bataille politique, c'est se donner les moyens d'organiser concrètement, patiemment, le rassemblement de l'immense majorité des Français pour sortir vraiment la France de ce broyeur des nations qu'est l'Union Européenne.

Passer par l'article 50, ce n'est pas perdre un temps précieux ni se mettre à la merci de l'adversaire, ni de nos actuels partenaires, contrairement à ce que d'aucuns, tel le PRCF, prétendent. C'est prendre le chemin qu'il faut pour sortir pour de bon et dans les meilleurs délais. C'est aller de l'avant et ce n'est pas aller à l'aventure contrairement à ce qui se passerait avec les options mises en avant par ceux qui ne proposent rien d'autre que d'organiser un chantage contre nos actuels partenaires de l'UE en "désobéissant aux traités". Or, rien ne peut changer dans l'Union Européenne s'il n'y a pas l'accord unanime de tous les pays membres. La soi-disant désobéissance aux traités n'est qu'une posture de Matamore. Ce n'est pas un programme politique, même flanqué d'un plan A , d' un plan B ou d'un plan T.

Les chimères européistes d'une renégociation des traités européens, et les postures de désobéissance à ces traités ont amplement démontré leur inanité, qu'elles aient été portées par l'une ou l'autre des factions qui se succèdent à la tête de l'état et dans l'opposition.

Recourir à l'article 50, ce n'est pas une chimère ni une lubie de l'UPR. C'est une solution pragmatique à la dérive mortifère dans laquelle la France à été fourvoyée. Ceux là même qui ont fourvoyé notre pays dans ce piège et qui osent encore aujourd'hui se poser en donneurs de leçons à ceux qui réclament le retour à l'indépendance de la France, devraient plutôt se cacher et devront demain rendre des comptes.

Recourir à l'article 50, ce n'est pas provoquer le chaos [que la Macronie se charge, elle, vraiment, d'installer méthodiquement dans notre pays], c'est rétablir l'ordre républicain et la justice.

Recourir à l'article 50 pour sortir de l'Union Europénne, sortir de l'euro et de l'Otan, ce n'est pas isoler la France sur la scène mondiale, ni la priver des coopérations économiques indispensables au bon fonctionnement de notre industrie, de notre agriculture, au développement harmonieux de notre société. C'est tout le contraire !

C'est la sortie de l'Union Européenne par l'article 50 qui va permettre le rétablissement par la France de relations commerciales, scientifiques, culturelles, diplomatiques mutuellement avantageuses avec tous les pays du monde, notamment avec ceux du Maghreb, de l'afrique sub-saharienne, du sud-est asiatique, de la Francophonie, mais aussi avec la Chine et la Russie, et même avec les Etats Unis, avec les pays qui choisiront de rester dans l'Union Européenne, et avec ceux qui décideront comme nous d'en sortir.

Sortir de l'Union Européenne par l'article 50, c'est un engagement révolutionnaire autrement prometteur, rassembleur et mobilisateur que la sortie "par la porte de gauche" préconisée par le PRCF qui n'accouchera pas même d'une souris.

S'ils sont vraiment partisans de la sortie de la France de l'UE, de l'euro et de l'Otan, les responsables et les militants du PRCF choisiront tôt ou tard de travailler aux côtés de l'UPR à l'inscription effective de ces changements radicaux dans le paysage économique, politique et social de notre pays.

Sortir de l'Union Européenne par l'article 50 est un choix raisonnable. C'est le seul qui puisse ouvrir sûrement, légalement, réellement la voie à la sortie effective de l'UE, à la sortie effective de l'euro, à la sortie effective de l'Otan (les trois vont ensemble), tout en respectant nos partenaires de l'UE, qu'ils choisissent comme nous de sortir ou qu'ils décident de rester dans l'UE.

Tous les beaux discours et tous les engagements électoraux qui passent sous silence les conséquences , le comment et le pourquoi de notre enfermement dans l'union Européenne, toutes les promesses de renouveau et de transformation de l'UE en une Europe des peuples, en une Europe sociale, en une Europe de paix, en une Europe garantissant les libertés fondamentales, tous les programmes de la clique politicienne (majorité et opposition confondues) qui fait semblant de conduire elle-même la politique de ce pays ( en réalité dictée par l'oligarchie euro-atlantique via la machine infernale de l'UE qu'ils ont savamment élaborée et mise en place pour soumettre les peuples), toutes les postures qui présentent comme une hérésie et une absurdité la sortie de la France de l'UE, ou qui s'appliquent à ne pas évoquer la question comme si elle ne se posait pas, tout cela n'est que paroles en l'air, chiffons de papier et promesses d'escrocs.

Sortir de l'UE par l"article 50, c'est le chemin le plus sûr pour retrouver notre démocratie, pour satisfaire rapidement les revendications légitmes de la population laborieuse, des couches populaires et des gilets Jaunes, pour rassembler notre peuple et ré-ouvrir "le chemin des jours heureux".