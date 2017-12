Les autrichiens ont mis la barre à droite dans les courants contraires des agitations européennes lors des dernières vagues migratoires

@Cateaufoncel

En Autriche, si on est pas « blanc et chrétien » on est traité comme une merde et on a tout un tas de problèmes. J’ai vu plusieurs reportages sur le sujet où des familles, récemment immigrées et vivant comme tout le monde, s’en étaient pris plein la figure car « immigrées », d’ « origine non européenne », etc. Avec tous les problèmes administratifs complètement artificiels créés pour les emmerder, les menaces à peine voilées et tout le tintouin.

* "Parce que je ne vois pas le rapport existant entre le racisme et le fait de préférer vivre ensemble entre gens qui se ressemblent sur la terre qu’ils ont reçu en héritage de leurs ancêtres«

La réponse est contenue dans votre phrase, qui contient en plus une faille de taille.

Nos ancêtres ont bien plus d’origines étrangères que vous le pensez et le monde s’est construit, depuis la nuit des temps, sur des vagues d’émigration continues que vous le vouliez ou non. Et plus vous remontez dans le passé, plus vous verriez qu’ils étaient loin d’être »blancs« , chrétiens » ou tout autre critère utilisé par les racistes pour légitimer leur politique débile.

Refuser un émigré récent - dans un processus normal d’intégration contrôlée et non laxiste comme en France - est un non sens. Parce que derrière, toute cette politique cache, en réalité, la haine et la peur. Et surtout l’idée débile que « tout ce qui est différent est mauvais ».

Honnêtement lorsque j’entends ce genre de raisonnement, j’ai l’impression d’entendre le gouvernement meurtrier israélien qui endoctrine ses citoyens pour haïr ses voisins, les tuer ou les exproprier de leurs propres terres.

Je vous rappelle que ce genre de comportement à conduit l’Europe à environ 50 millions de morts pendant la seconde guerre mondiale et plus récemment au décès, en 2014 à Gaza, de plus de 1200 palestiniens qui n’avaient commis comme crime que...d’exister - et tout le monde y est passé (très jeunes et jeunes, adultes, vieux). Voilà le monde qu’ils légitiment. C’est beau, n’est-ce pas ?