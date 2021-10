Les baby-boomers : une génération de privilégiés, vraiment ?

@Docteur Faustroll Puisque vous êtes éminnement plus intelligent , vous devriez commencer a apprendre a discerner un propos sans tomber dans la caricature .

Mais a priori, cela dépasse votre entendement .

Je me répete , Malthus l affirmait , ce fut une des causes du développement de la classe bourgeose sous la révolution industrielle

. je suis issu de cette « cette classe » sociale, et j ai eu le temps de l obervation , J ai toujours été étonné que le prolo ait cette faculté à procréer , Des familles de pauvres ne manquaient pas .

Les patrons avaient aussi besoin de cette main d oeuvre malléable. Cette classe sociale est aussi normative , elle n est pas aussi ouverte et elle tend à reproduire ce qu elle a connu .

L Eglise s opposa aussi a la pilule ! ect ect

j ai toujours retenu la condition humaine comme le fit Malthus . S il fut tant combattu , c est que le bourgeois s inquitétait moins de la condition de son ouvrier que de la bonne marche de son usine .

Quant au monde ouvrier, il n a pas toutes les vertus . Celui ci n a souvent pour leitmoviv durant sa vie que d envier le ’ patron " . le bourgeois et la réussite .

Voir les braillards offciiels Les études du CREDOC le confirme , la pauvrete par essence se développe dans les milieux populaires , étonnant non !

Et comme nous n avons pas assez de pauvres , nous en accueillons , c est le fond de commerce de Chalot ! Le spécialiste du « lacrymosa » . Je ne retiens pas mes larmes lorsque je lis ses artciles ,Notre Zola de ce média !

Procreer c est facile , apporter une education et assurer un avenir a sa progéniture sont de la responsabité individuelle .

Ce que vous ne feignez ne pas admettre et que les premiers veulent se soustraire un peu trop rapidement a leurs obligations en rejettant le tout sur la societé « inégalitaire » , C est un peu facile et rapide . Je suis de ceux qui prône la responsbilté mais je sais que je me ferai fusillier puisque beaucoup de personnes ont de la boue dans le cerveau ,

Un gars qui avait compris fut Tapie , il exploita a merveille la crédulité des ouvriers et s investissa dans le foot , le nouvel opium du peuple . Foot Pizza Bieres , c est toujours gagnant , Comme sous la Rome antique , le retour du paganisme ! Des idoles jonglant avec une balle

Quoi qu il en soit , vous devriez cesser de nous assener vos arguments concernant , la classe dominante , elle a au moins l intelligente de se coopter et d assoir son pouvoir . A bon entendeur salut mon éminence ! Et à chacun sa destinée sa condition ,