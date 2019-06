Les Balkany - Juste un peu d’humanité !

Patrick Balkany réussira-t-il à éviter la prison ? Les Balkany sont depuis longtemps le "symbole de l'impunité des puissants", parfois des élus qui votent les lois pour le bon peuple, pas pour eux-mêmes. En-tout-cas, ses avocats Eric Dupont-Moretti et Antoine Vey auront essayé par tous les moyens d'éviter le cachot au "fraudeur passif". Selon eux, la tentation de l'exemplarité est bien présente dans ce procès, qui pourrait dire le contraire. Seulement, le maire de Levallois-Perret ne se retrouve pas devant le tribunal correctionnel de Paris par hasard, on peut même dire qu'à côté du couple Balkany, Cahuzac fait petit joueur.

Des chanceux les Balkany et en plus de riches héritiers intouchables, d'ailleurs comment ont-ils fait pour échapper si longtemps à la justice. Les juges regardaient sans doute ailleurs, c'était l'ancien monde, Emmanuel Macron portait encore des culottes courtes lorsque les Balkany "ont aidé au financement du RPR. C'est pour cette raison que le couple a été protégé par Jacques Chirac, Charles Pasqua et plus tard Nicolas Sarkozy.

Les voilà maintenant sur la paille, les Balkany, enfin presque. Il faudra attendre le 18 octobre pour avoir la décision du tribunal dans le second volet, après le jugement du 13 septembre dans le premier volet qui porte uniquement sur la fraude fiscale. Balkany risque "une peine de quatre ans de prison ferme avec incarcération immédiate dans le volet « fraude fiscale » et une autre de sept ans de prison pour « blanchiment » et « corruption ". Plus dix ans d'inéligibilité.

Allons, "un peu d'humanité" clament ses avocats, déjà que les biens des Balkany seront confisqués. Il faut au moins que la demande de Patrick Balkany soit prise en compte et qu'il puisse "rester auprès de sa femme parce qu’elle a vraiment besoin qu’il soit auprès d’elle". Si Balkany n'était pas incarcéré il pourrait aussi bénéficier des appels suspensifs et se représenter aux élections municipales en 2020, voire se faire réélire.

Quand Dupont-Moretti condamne la justice

Cette justice qui ne devrait pas s'acharner comme elle le fait contre un homme déjà "déchiqueté" par les médias. Et puis ces juges influencés par la foule, alors "qu'on ne peut pas rendre la justice sans protéger les portes du palais du vent de la rue”, pourquoi pas aussi de la populace qui veut voir tomber une tête de riche. Me Eric Dupond-Moretti s'en prend même aux juges et va jusqu'à insulter les magistrats...

“Du haut de vos petits lutrins transparents - transparents comme la société que vous appelez sans doute de vos voeux - vous êtes les chefs d’orchestre de la morale publique”.

Oui, Dupond-Moretti fait du Dupond-Moretti, mais il est bien improbable que les juges se laissent impressionner par un avocat qui parfois ne fait pas la différence entre un tribunal et un théâtre. Et pour qui un filou ou un délinquant en col blanc est d'abord un bon client. Certes, tout le monde a le droit d'être défendu, mais vous n'aurez droit à un ténor du Barreau que si votre affaire est médiatisée ou si vous avez les moyens.