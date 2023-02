Les banques s’organisent pour tracer votre « empreinte carbone »

« Chaque transaction que nous effectuons contribue à notre empreinte carbone »

Imaginez que vous venez de faire le plein à la station-service et que vous recevez un message sur votre téléphone disant :

« Saviez-vous que cet achat équivaut à plus de 200 kg de carbone ? Si vous utilisiez davantage les transports publics, vous en économiseriez plus de la moitié. »

Il s’agit d’un service que Cogo, une plateforme d’impact carbone, fournit aux applications bancaires mobiles, telles que NatWest, dans le but d’informer et de changer les comportements.

Cogo est un produit de gestion de l’empreinte carbone qui aide les particuliers et les entreprises à mesurer, réduire et compenser leur impact sur le climat.

Il dispose d’un puissant algorithme capable de calculer les émissions de carbone de toutes les transactions effectuées sur un compte.

La mission de Coga est de « soutenir des centaines de millions d’individus et d’entreprises à travers le monde pour qu’ils soient plus conscients de l’impact de leurs dépenses sur les gens et la planète ».

« Chaque transaction que nous effectuons contribue à notre empreinte carbone. » – Coga

Grâce à leurs produits bancaires, les entreprises et les consommateurs peuvent suivre leurs émissions de carbone individuelles.

Coga s’est associé à des banques de premier plan pour assurer la transition de leurs clients vers une économie à faible émission de carbone, notamment : Natwest, RBS, Coutts, Westpac, Commonwealth Bank, ING, Ulster Bank, TSB, Mastercard, Satander, The Cumberland, Kiwibank et OTP Bank.

Des outils de suivi de l’empreinte carbone sont intégrés dans ces applications bancaires. Par exemple, NatWest analyse vos transactions mensuelles et les associe à leurs catégories sectorielles (épicerie, énergie, transport).

L’empreinte carbone est ensuite calculée en multipliant le montant des transactions par les facteurs d’émission.

Ainsi, si vous dépensez 15 £ pour une robe chez un détaillant moyen de la rue, cela représente 16 kg de CO2.

Selon l’unité Nudge, les banques devraient utiliser leur « richesse de données » pour fournir un « retour carbone » sur les transactions, et introduire des récompenses et des incitations de type crédit social pour encourager les « comportements durables ».

L’objectif est de vous inciter à opter pour un avenir « Net Zéro » en utilisant des messages d’impact carbone dans les transactions de l’application afin de refléter les émissions générées par votre transaction. Ces messages seraient délivrés au bon moment, c’est-à-dire au moment de l’achat.

Ces alertes sont appelées rétroaction du carbone.

Il s’agit de passer à une économie à faible émission de carbone, dans laquelle vous possédez moins de biens, réutilisez davantage et mangez des insectes. L’idée est de vous inciter à faire le bon choix pour sauver la planète.

Par exemple, l’équipe BI a proposé une carte bancaire exclusive : la banque vous offre une carte bancaire verte spéciale si l’empreinte carbone de vos transactions est inférieure à un certain seuil.

Cette carte vous donnerait droit à des avantages et à des remises exclusives dans certains magasins. La carotte et le bâton classiques.

Vous pouvez également recevoir des alertes pour vous inciter à envisager l’achat de produits d’occasion ou la réparation de vos produits. Ces alertes peuvent offrir des garanties de remboursement pour les produits défectueux.

Il s’agit de la poussée vers une économie circulaire où vous ne posséderez rien et serez heureux.

Selon l’équipe BI, les banques ont une licence d’exploitation lorsqu’il s’agit d’introduire un retour d’information sur le carbone dans les transactions.

Et pour saisir cette opportunité, l’unité Nudge recommande que « les banques incitent leurs clients à prendre les mesures durables que les gens sont le plus disposés à prendre ».

Une autre société, ecolytiq, va également de l’avant avec le suivi des émissions de carbone. Des banques comme Rabobank et Tatra Banka se sont associées à ecolytiq pour intégrer le suivi des émissions de carbone dans leurs applications, tandis que Tatra Banka a mis en place un programme qui récompense les achats durables.

Avec des récompenses et d’éventuelles pénalités, la réduction du carbone d’ESG consiste à modifier nos habitudes d’achat et de déplacement en changeant nos comportements.

Chaque pays a un quota de carbone, et il ne faudra pas longtemps avant que chacun reçoive son quota de carbone personnalisé.

De nombreuses plates-formes, et pas seulement les institutions financières, mettent en place des dispositifs de suivi de l’empreinte carbone.

Plus tôt cette année, à Davos, lors du Forum économique mondial, Michael Evans, président d’Alibaba Group, a déclaré :

« Nous développons, grâce à la technologie, une capacité pour les consommateurs à mesurer leur propre empreinte carbone […] C’est-à-dire où ils voyagent, comment ils voyagent, ce qu’ils mangent, ce qu’ils consomment sur la plateforme » – J. Michael Evans, président du groupe Alibaba, WEF 2022.

N’oublions pas que le Forum économique mondial a publié en septembre un article intitulé, « My Carbon » : Une approche pour des villes inclusives et durables, dans lequel il est dit que COVID-19 est un test de responsabilité sociale et que nous devons surveiller nos propres niveaux de carbone.

Même la chaîne de supermarchés norvégienne E-Grocer Oda fournit désormais des reçus climatiques à ses clients pour les encourager à acheter les bons produits.

Toujours dans un article français intitulé « Jets privés, transports, chauffage, alimentation… Et si on mettait en place une « carte carbone ? » Ils donnent l’exemple suivant :

« Prendre un jet privé pour se rendre à Hendaye, prévoir un voyage à New York, faire le plein de sa voiture à la station-service ou acheter un steak de bœuf au supermarché… Et si demain, chacune de ces actions consommatrices de CO2 était limitée par l’attribution, pour chaque citoyen, d’un certain quota de carbone à utiliser ? »

Si les banques s’y préparent aujourd’hui, à quoi cela ressemblera-t-il lorsque les monnaies numériques de la banque centrale, traçables et programmables, seront introduites ? C’est simple : si vous avez épuisé votre quota de carbone, vous ne pourrez plus acheter ce produit.

Les MNBC permettront aux élites de contrôler ce que vous pouvez posséder et ce que vous ne pouvez pas posséder.

Pendant ce temps, les Néerlandais parlent déjà de modifier leur législation afin de contrôler toutes les transactions de plus de 100 euros, éventuellement dans le but d’assurer la conformité avec le principe « Net Zéro ».

Le mois dernier, l’ancien gouverneur adjoint de la Banque populaire de Chine a vanté les mérites d’une approche de la MNBC semblable à celle de la Chine communiste. Il a dit :

« En programmant la MNBC, l’argent peut être précisément ciblé en fonction du type de personnes qui peuvent le posséder et de l’utilisation qui peut en être faite » – Bo Li, FMI, octobre 2022.

Il existe également un nouveau programme destiné aux habitants de Warwickshite en Angleterre. Ils peuvent ainsi obtenir des récompenses et gagner des prix en suivant leurs déplacements actifs et durables dans tout le district.

Notre société se dirige lentement vers des quotas de carbone personnels et des mesures sociales massives, très probablement liées à une MNBC.

Autre mot pour « décarboniser l’Occident », nous nous dirigeons vers un système de crédit social « Net Zéro », basé sur des comportements durables.

Au final, ils ne veulent pas que vous quittiez votre maison, ils ne veulent pas que vous voyagiez, parce que vous êtes l’empreinte carbone qu’ils veulent éliminer.

