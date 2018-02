Les barbares !

Quand on s’appelle Naïma, on est un envahisseur envers lequel il ne doit y avoir aucune pitié. Ah ! Ils en ont de la chance, les souchiens ! Ils peuvent même se payer le luxe de posséder un logement qu’ils n’occupent pas et de fermer les yeux sur la misère du monde ! Il est certain qu’il faut absolument punir une mauvaise payeuse quand elle s’appelle Naïma. Et lui enlever son frigo sans le vider ! Et pourtant, il existe de nombreuses Naïma nées en France et qui se sentent françaises autant que Choucas et le Français républicain et souverainiste ! Elle n’a qu’à changer de prénom et se payer de la chirurgie esthétique pour devenir une bonne souchienne...