Les bases militaires d’Israël à la frontière désertées précipitamment avant et après la riposte du Hezbollah

Source : Russia Today, 6 septembre 2018

Traduction : lecridespeuples.fr

Une équipe de RT Arabic a réussi à pénétrer dans une base militaire israélienne à la frontière avec le Liban. L’avant-poste a été abandonné à la hâte après une confrontation avec le Hezbollah. Dans sa précipitation, Tsahal a même abandonné des véhicules et des munitions.

L’enceinte militaire d’Avivim a été le théâtre d’une escarmouche dimanche entre le Hezbollah et l’armée israélienne. Le 1er septembre, le Hezbollah a réussi à frapper un véhicule de l’armée israélienne avec deux missiles anti-char, tandis que Tsahal a riposté avec des bombardements d’artillerie [contre des zones désertes] et une utilisation « très limitée » des hélicoptères d’attaque [il s’agissait surtout de dresser un rideau de fumée défensif qui empêcherait de nouvelles frappes contre les troupes israéliennes].

RT a visité la base mardi 2 septembre pour filmer ce qui se passait autour de l’enceinte, mais l’a trouvée complètement évacuée et sans aucun garde en vue. Finalement, l’équipe a succombé à la tentation et a jeté un coup d’œil à l’intérieur.

La retraite de la base s’est apparemment déroulée de manière très hâtive et désordonnée, laissant sur son parcours de nombreuses choses importantes. La correspondante en arabe de RT, Daliya Namari, a déclaré qu’elle « n’avait jamais rien vu de tel auparavant » : un complexe militaire israélien tout bonnement abandonné, sans aucune tentative visible de le protéger d’une infiltration.

« Les Israéliens ont laissé la base grande ouverte. N’importe qui peut y entrer, il n’y a pas de points de contrôle autour », a déclaré Namari.

Deux véhicules blindés étaient à l’arrêt, l’écoutille grande ouverte, et quelqu’un a laissé ses effets personnels au point de contrôle, y compris des documents.

De nombreuses choses traînaient dans la caserne, y compris du matériel et des chargeurs d’armes légères.

Le complexe aurait été évacué à cause de l’escarmouche, mais on ne sait toujours pas pourquoi aucun garde n’a été laissé sur place [car on n’oserait soupçonner l’armée la plus puissamment armée du Moyen-Orient d’être également la plus lâche].

[« De tous les peuples, tu verras qu’ils sont les plus avidement attachés à la vie, plus encore que les idolâtres ; chacun d’entre eux espèrerait se voir octroyer une existence de 1000 ans. Mais même une telle longévité ne les sauverait pas du châtiment qu’ils méritent. Car Dieu voit tout ce qu’ils font. » (Coran, 2, 96)]

Reportage de la chaîne du Hezbollah, Al-Manar, le 3 septembre 2019.

Source : http://almanar.com.lb/5657742

Traduction : lecridespeuples.fr

Il faut être particulièrement crédule pour accorder du crédit aux dénégations israéliennes selon lesquelles ces deux missiles Kornet tirés de plein fouet n’auraient pas même causé une égratignure, tandis que des jeux de jets de pierres entre soldats auraient causé au moins un blessé grave… Les médias israéliens n’ont pas d’autre choix que de reprendre docilement les communiqués de l’armée, car toute violation de la censure militaire, qui s’exerce même en temps de paix, les exposerait à de lourdes condamnations.

Reportage de la chaîne du Hezbollah, Al-Manar, le 29 août 2019.

Source : http://program.almanar.com.lb/episode/79884

Traduction : lecridespeuples.fr

Depuis le discours du Secrétaire Général du Hezbollah le 25 août, et sa promesse de riposte imminente suite à la double agression israélienne en Syrie (frappe aérienne ayant coûté la vie à deux membres du Hezbollah) et dans la banlieue sud de Beyrouth (attaque de deux drones kamikazes mise en échec, et n’ayant occasionné que des dégâts matériels), les positions militaires israéliennes à la frontière sont désertes, les mouvements de troupes interdits et les colonies vivent au ralenti. Le Hezbollah doit se délecter de cette tension qui va rapidement devenir insoutenable pour l’ennemi, au point qu’il a vraisemblablement décidé d’offrir sur un plateau de prétendues cibles qui tromperaient le Hezbollah et/ou lui permettraient de sauver la face : des jeeps militaires stationnées près la frontière, mais ne contenant que des mannequins de bois vêtus en soldats. Loin de mordre à cet appât incroyablement stupide, le Hezbollah est parvenu à prendre des photos (manifestement depuis le territoire israélien) de ce montage insolite et grotesque et à les publier, si bien que l’armée israélienne (qui, humiliée, se refuse à tout commentaire) est devenue la risée des réseaux sociaux arabes.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence et ne manquer aucune publication, abonnez-vous à la Newsletter.