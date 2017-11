Les beaufs existent, hélas ! Ces gens incultes, vulgaires, braillards, qui n'hésitent pas à user de plaisanteries lourdes et grossières, sévissent partout dans le monde...

Les beaufs aiment volontiers rabaisser les autres : c'est sans doute une façon, pour eux, de se hisser sur les sommets.

Imbus de leur propre vulgarité, ils étalent leur mépris : ils traitent volontiers les autres de "gros tocards", ils se moquent d'eux avec arrogance et hauteur, et ne perçoivent même pas leurs propres manques.

On les repère facilement : usant d'un vocabulaire outrancier, caricatural, ils s'attachent à dénoncer chez les autres une bêtise et une inculture qu'ils ne détectent même pas chez eux !

Ils fustigent des attitudes, des comportements dont ils se rendent eux-mêmes coupables : modèles d'inconscience et d'aveuglement, ils ne voient pas leur propre cécité.

L'aveuglement ! Le pire des défauts dénoncé, maintes fois, par Molière ! Combien d'Orgon, combien de de M. Jourdain pouvons nous repérer tout autour de nous ! La lucidité, la clairvoyance leur font cruellement défaut.

Gens bornés, ils répètent et répercutent inlassablement les mêmes idées...

Les beaufs existent : ils se complaisent et se vautrent dans la boue et la fange, leur plaisir est de dénigrer autrui, de rabaisser, d'avilir.

Le beauf devient même, volontiers, collabo, en des temps difficiles, car il aime bien cafarder et moucharder.

Le beauf se plaît dans les turpitudes, le dénigrement facile, l'agression, le ton vindicatif.

C'est l'archétype du bonheur satisfait et béat : il se complaît dans la nullité et la négation d'autrui.

Incapable d'aménité, de sensibilité, le beauf aime bien se retrouver parmi d'autres beaufs : les troupeaux de beaufs se regroupent, rivalisent de haines, de vulgarité, d'impolitesse...

Quand les beaufs prennent le pouvoir et ils l'ont déjà pris, c'est le règne de l'arbitraire, du mépris des autres qui s'instaure.

Quand les beaufs veulent s'imposer, ils multiplient les insultes : une invasion de beaufs, et c'est le règne de l'auto-satisfaction et de l'inconscience qui s'installe.

Quand la populace vitupère, elle ne réfléchit plus, elle se laisse aller au simple réflexe et suit le troupeau bêlant qui l'accompagne.

J'aime le peuple, sa diversité, son humilité, je suis moi-même issue du peuple, mais qui pourrait apprécier ou côtoyer une horde de beaufs avides de sensations, de haines, de mépris ?

Le sexisme, la violence, le désir de dominer autrui s'emparent de certains d'entre eux, au delà de toute mesure...

Oui, la populace peut être vile, malveillante, sans raison : elle ne se contrôle plus, elle n'a plus de conscience et se libère de ses pulsions.

