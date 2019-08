Les bonheurs du bikini...

L'été permet de dénuder les corps qui s'offrent ainsi à la nature, au vent, aux vagues de la mer, au soleil... L'été, c'est le temps du bikini, de la liberté retrouvée, de la détente, du farniente...

Né il y a 70 ans, le bikini est une invention française. Cocorico !

C'est Louis Réard, ingénieur automobile, qui a conçu le premier bikini : il tient la boutique de lingerie de sa mère près des Folies Bergère, il a constaté que les femmes baissent leur maillot de bain pour mieux bronzer, il imagine un bandeau pour le haut et deux triangles inversés pour le bas si bien que le nombril est dévoilé...

Il présente le bikini pour la première fois à Paris, le 5 juillet 1946, à la piscine Molitor, il est porté par Micheline Bernardini, une danseuse bien connue du Casino de Paris.

Léger, pratique, le bikini permet de se baigner en toute liberté, et de sécher rapidement au soleil.

Il vaut mieux éviter le maillot une pièce moins confortable, plus encombrant...

Le bikini n'a-t-il pas participé à l'émancipation de la femme ? Avec le bikini, on affirme la liberté du corps, on s'affranchit des contraintes et du carcan des vêtements, on s'expose au soleil, on se dénude.

On ose montrer son corps, ses qualités, ses défauts, sans complexe.

C'est aussi l'occasion de se corriger, de rectifier des postures, de prendre conscience de ses bourrelets, de les gommer par une gymnastique appropriée.

On se souvient de la célèbre chanson de Dalida qui a connu un vif succès dans les années soixante, et, depuis cette époque, le bikini, ce maillot deux pièces pratique et confortable, est devenu une tenue habituelle sur nos plages.

Le bikini est élégant, coloré, stylé : variété des formes, des couleurs...

Si le bikini a choqué quand il est apparu sur les plages françaises en 1947, ses origines remontent en fait à des millénaires. Des représentations de vêtements ressemblant à des bikinis sont visibles en Sicile, où des mosaïques de la Villa romaine du Casale représentent des filles en bikini, elles datent du règne de Dioclétien (286-305 ap. J.-C.).

On y voit des jeunes femmes à l'exercice qui pratiquent différents sports : course à pieds, lancer de disque, haltères, jeux de balles... Ces scènes sont d'une modernité incroyable ! Les tenues de ces jeunes filles à l'entraînement n'ont rien à envier aux bikinis d'aujourd'hui !

Ainsi, dès l'antiquité, le bikini était adopté par les femmes qui pratiquaient une activité sportive.

Une tenue simple, pratique, confortable...

L'époque moderne a retrouvé un usage antique pour le bien-être du corps et de l'esprit...

