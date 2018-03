Les boucs émissaires...

@Fergus





Bref, il convient de relativiser beaucoup de choses. Et surtout de ne pas jouer le jeu - si utile à l’exécutif - consistant à dresser les uns contre les autres.





Cet argument souvent répété à l’envie et souvent complété de « y-a-qua prendre aux riches » est une manipualtion.





On peut se réfugier derrière des prétextes assez fallacieux, des généralités mais quand on a les chiffres sous les yeux le sujet devient plus clair. L’exemple de l’escroquerie de la privatisation des retraites EDF-GDF est très instructif. Cette manipulation a permis de faire passer la pilule de la privatisation EDF-GDF en fourguant à la SS le financement des conditions de retraite avantageuses par rapport au droit général. Conséquence un déficit encore plus large qui a entraîné une baisse des pensions, des conditions d’accès plus difficiles, ... La soulte versée était tellement sous estimé que cela a fait rire tous les spécialistes du sujet.







Un autre exemple ? Le prélèvement de 1% sur les salaires dans le privé pour financer le CE en charge des aides sociales, activités culturelles, ..., une solidarité entre salariés d’une même boite. Et bien à l’EDF-GDF ont prélève 1% sur le CA, autrement dit c’est le client qui est solidaire !!! Le petit retraité paye comme tout le monde une part des activités des employés d’EDF-GDF, par exemple du rafting au Costa-Rica, ou le voyage des enfants à Disneyland pour le prix d’une cacahuète ...





Enfin, on peut formuler des slogans assez creux sur la capacité de la France etc, etc ... mais l’enfer est dans les détails.