Les casseurs de la France ne sont pas ceux que l’on croit !

En effet, les véritables casseurs de notre pays sont en cols blancs (on pourrait les appeler les White blocs). À l'autre extrémité, se trouvent les Blacks blocs, que Castaner décrivit de suite issus de la mouvance ultra-droite. Bien pratique pour détourner l'attention. Au milieu de tout ça, la population, ceux qui bossent et qui endossent le Gilet Jaune. Seul moyen d'action ? Les manifestations.

Au moment où j'écris ces lignes, Edouard Philippe vient de proposer quelques mesures. Le pipeautage habituel politicien qui ne mène à rien et ne résout rien. Je cite : "Suspension pour 6 mois des hausses de carburants, gel pendant l'hiver des hausses de l'énergie, et suspension aussi de la modalité pollution du contrôle technique automobile."

Autrement dit, dans 6 mois, tout repartira de plus belle, et de nouveau, ce sera le même cinéma en technicolor. Tout repartira à la hausse. Ne nous laissons pas berner par ces suspensions de pacotille. Ne vous y trompez pas.

La voyoucratie en cols blancs est intouchable. Les casseurs ce sont eux. Une véritable chienlit de "bobos sur gavés". Ce sont eux qui cassent le pays depuis 40 ans. Ce sont eux qui cassent la création de nouveaux hôpitaux, eux qui cassent vos retraites, eux qui cassent votre pouvoir d'achat, eux qui cassent vos économies, eux qui dilapident l'argent public, etc. Voir l'excellent article paru dans les moutons enragés : les casseurs de la France. *1

Pendant que l'Etat casse tout ce qu'il peut pour rendre exsangue une bonne partie de la population, Macron distribue 300 milliards de cadeaux aux entreprises du CAC 40.* 2

Mais ce n'est pas nouveau : "En 2007, bien que les grands patrons regroupés au sein du Mouvement des Entreprises de France - Medef - ne cessent de rabâcher « qu’en France la fiscalité et les charges sociales sont les plus élevées au monde » et que « l’état actuel de la fiscalité empêche d’augmenter les salaires » ils se gardent bien de parler des augmentations de salaire qu’ils s’attribuent et qui représentent, avec le chômage, la plus lourde… charge pour leurs entreprises ! Les abus sont tels que certains vont jusqu’à refuser d’appliquer la loi ou la détourner dans la présentation des bilans aux actionnaires et sociétaires. Et pour cause : la rémunération annuelle moyenne de ces mêmes grands patrons français comprenant le salaire de base, les bonus et les stock-options se monte à 6,17 millions d’euros ! Elle ne cesse d’augmenter - de plus de 40 % en 2007 ! - et en font de loin les dirigeants les mieux payés des pays de l’Union Européenne de 2006, les cinquante patrons les mieux payés de France ont touché en moyenne 3,8 millions d’euros soit 316 années de SMIC ! Une flambée qui accompagne les résultats à la hausse des bénéfices des entreprises du CAC 40 - 100 milliards d’euros - et des cours de la Bourse de 17 %."

Extrait du livre : Pourquoi la crise ? (Ed. Amalthée) de Jean Loup Izambert

La voyoucratie en col blanc englobe non seulement les politiciens, mais aussi la quasi-totalité des médias, les syndicats (CGT et compagnie), les hauts fonctionnaires d'état, une bonne partie de la justice, les députés, les sénateurs et j'en oublie.

BFMTV et CNEWS notamment ont poussés des cris d'orfraie sur les gilets jaunes, mais ils ne font pas de l'info. Juste de l'intox. Ruth Elkrief est une "digne" représentante de l'intox. Si vous voulez vous désintoxiquer, allez regarder TV Libertés par exemple, et lisez Agoravox, les Moutons enragés et tous ceux qui valent la peine d'être étudiés. Les grands médias sont vendus aux grands patrons, comme M. Drahi... et en plus touchent des subventions de l'Etat.

Les syndicats sont de mèche et roulent pour nos gouvernements corrompus. La CGT par exemple possède 46 millions d'actions en bourse. Non, vous ne rêvez pas ! Un petit café pour vous remettre de vos émotions ? Surprenant de détenir pour un syndicat anti-capitaliste 46 millions d'actions... *3 et *4

Revenons aux casseurs d'en bas. Les Blacks blocs. En général fichés S pour la plupart. Curieusement, les CRS et les policiers en civil ont arrêtés des citoyens Gilets Jaunes dont la majorité n'est pas issue des Blacks blocs. Légitimes arrestations ou pas, une question se pose :



- Ordre du gouvernement de ne pas arrêter les vrais casseurs ou faute professionnelle ? À vous de choisir.

Comparution immédiate des Gilets Jaunes arrêtés, condamnations et fichages des citoyens. Mais la justice a tendance à partir à vau-l'eau. Complice des White blocs ? Ma foi...

Du procès litigieux récent à Saint Lô où un "présumé" violeur est innocenté, en passant par deux mois de prison ferme pour vol de pâtes à Cahors, la question est légitime. Les véritables casseurs, la voyoucratie en col blanc reste toujours quasiment intouchable. * 5, 6, 7, 8,9

Le slogan "dissolution de l'Assemblée nationale" que l'on voit circuler sur les réseaux sociaux doit être d'actualité. Nous avons une assemblée de guignols qui ne connaissent rien à la vie de tous les jours. Marre d'entendre des députés qui estiment qu'à plus de 5 000 € de salaire par mois, ils ne peuvent manger que des pâtes, *10,11, marre d'entendre en son temps Julien Dray qui déclarait qu'à moins de 9 000 € de salaire par mois un député était corruptible, *12, marre d'entendre hier la députée LREM déclarer qu'elle ne connaît pas le montant du SMIC.*13. On croit rêver. Des jean-foutres et des incapables.

Pauvres chéris. S'ils ne peuvent pas s'en sortir avec à minima 5 000 € par mois, comment fait-on avec 1153 € par mois net ?

Cette assemblée doit être remplacée par la création d'une assemblée citoyenne. L'AN et le Sénat doivent disparaître. Ils sont pratiquement tous indignes de leurs fonctions ( un certain nombre de ces personnes ont des affaires de détournement de fonds publics, etc..). Comme le chef de l'état et le reste de l'exécutif. Ils nous trahissent tous. La création de la VI éme république c'est maintenant.

Claude Janvier

*1 https://lesmoutonsenrages.fr/2018/12/03/les-casseurs-de-la-france/#more-117258

*2 https://nsae.fr/2018/06/27/lassistance-aux-riches-un-pognon-de-dingue-a-plus-de-300-milliards-par-an/

*3 http://www.lefigaro.fr/societes/2011/12/03/04015-20111203ARTFIG00002-l-argent-ca

*4 http://www.lesenquetesducontribuable.fr/2012/12/01/enquete-sur-la-cgt-2/42266che-des-syndicats.php

*5 https://www.ladepeche.fr/article/2016/05/13/2343714-les-miserables-version-2016-au-tribunal-de-cahors.html

*6 http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/pontoise-jouy-le-moutier-prison-avec-sursis-requis-contre-l-elu-qui-piochait-dans-la-caisse-des-handicapes-07-03-2018-7596090.php

* 7 https://www.sudouest.fr/2018/04/24/sur-leboncoin-le-maire-avait-revendu-pour-20-000-euros-de-materiel-municipal-5002591-10407.php

*8 https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/qui-sont-ces-gilets-jaunes-juges-ce-lundi-par-le-tribunal-de-sarreguemines-1543859284

*9 https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-deux-gilets-jaunes-condamnes-6106595

10* https://www.lepoint.fr/politique/payee-5-000-euros-une-deputee-lrem-se-plaint-de-manger-pas-mal-de-pates-13-12-2017-2179514_20.php

11* https://www.nouvelobs.com/politique/20180524.OBS7149/j-en-ai-ras-la-casquette-un-depute-lr-trouve-sa-remuneration-trop-basse.html

12* http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/03/09/25001-20170309ARTFIG00145-julien-dray-un-depute-a-besoin-de-9000-euros-net-par-mois.php

13* https://www.estrepublicain.fr/actualite/2018/12/03/la-deputee-ne-connait-pas-le-montant-du-smic-un-gilet-jaune-quitte-un-plateau-tele