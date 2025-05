Les cathédrales de Chalon et d’Autun, c’était toujours et encore la Gaule ! deux cathédrales aux étonnants chapiteaux sculptés

@ Emile

En concentrant toutes les grandes constructions romanes à la fin de l’Empire Romain, on transforme le problème du gouffre temporel séparant la fin de l’art « romain » et le début de l’art « roman » en un nouveau problème séparant l’art « roman » et l’art « gothique ». Un peu à la manière des pyramides d’Egypte, il faut étaler la construction des grands édifices romans sur des siècles.



Je fais un détour par Vézelay pour mieux développer mon point de vue. Vous notez avec justesse que Jésus est absent des chapiteaux de la nef où on observe énormément de scènes tirées de l’Ancien Testament. Vous en concluez qu’il s’agit d’un temple judaïque bâti par l’empereur Julien. Le problème est qu’on retrouve aussi dans cette même nef des chapiteaux de saints bien chrétiens.

Pour moi, la nef de Vézelay porte la marque de la crise iconoclaste byzantine qui a eu des répercussions jusqu’en Occident. On s’autorise à représenter des rois juifs et des saint chrétiens mais pas Jésus. Hormis les anges, seul Simon-Pierre sorti de sa prison porte une auréole. Ainsi les sculptures et les textes convergent pour attribuer la construction de cette nef à Girart de Roussillon au IXème siècle.

A Chalon-sur-Saône, c’est l’évêque Agricole au VIème siècle qui est crédité de la construction d’une église remarquable par Grégoire de Tours. Son épiscopat prend fin sous le règne de Gontran qui fait de Chalon l’une des grandes capitales mérovingiennes. Le chapiteau du repas du Messie est probablement un hommage à Saint-Agricole et son mode de vie ascétique.

Je n’ai pas de certitude concernant Saint-Lazare d’Autun. La situation y est particulièrement complexe avec la présence d’une autre cathédrale plus ancienne, Saint-Nazaire. A cela, il faut ajouter sa petite soeur de Saulieu qui semble rectifier le tir dans certains domaine. A Saulieu, le centaure archer ne vise plus la petite chouette qui contraste avec le « monstre » d’Autun.



Il n’est pas surprenant qu’Augustodunum / Autun se soit soulevée lorsque l’Empire Gaulois a commencé à montrer des signes de faiblesse. Autun est une colonie romaine implantée en territoire conquis. Les relations avec les autres villes éduennes n’ont jamais dû être simples. Dès sa naissance les choses ont été compliquées avec notamment le soulèvement des Boïens qui devaient en avoir marre des forêts du Morvan.



Si la cathédrale de Chalon n’existait pas à l’époque de Constantin, il reste deux options principales concernant « le plus beau temple de l’univers » du Panégyrique. Soit Saint-Philibert de Tournus située en face du lieu supposé de la vision de Constantin à Sainte-Croix en Bresse et qui possède des caractéristiques communes avec la basilique de Constantin à Rome. Soit Saint-Trophime d’Arles, ville où ont débarqué les troupes de Constantin et à laquelle il attachait une importance particulière. Dans les deux cas, il s’agit d’édifices dits du « premier âge roman ».