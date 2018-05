Les causes du port du voile, et les problèmes qu’elles sous-tendent

L’apparition télévisuelle de Myriam Pougetoux, responsable de l’UNEF pour Paris-IV portant le hijab, relance le débat autour du port du voile. Je vous propose de remonter à la source du problème : pourquoi ces femmes se voilent-elles ?

Nul besoin d’être un observateur aguerri pour remarquer la croissance progressive du nombre de femmes vêtues d’un voile islamique. Certes, certaines zones de ce doux pays sont encore préservées : l’Île-de-France, par exemple, a une structure en damier qui définit des quartiers où très peu de femmes sont voilées et d’autres où très peu ne le sont pas. En province, la situation est plus homogène, les pôles dynamiques tels que les hypermarchés sont les mêmes pour tous et chacun peut davantage se rendre compte de l’étendu du désastre. Pourquoi parlé-je de désastre ? Non que je me replie dans une xénophobie primaire, j’ai tenté d’analyser les raisons qui amènent toutes ces femmes à se voiler. J’en ai répertorié, grossièrement peut-être, trois principales jusqu’ici. Et où que je tourne mon regard, le tableau est bien sombre.

Le voile par contrainte

Cela peut paraître une tarte à la crème, mais une piqure de rappel ne fait de mal à personne de temps à autres. Il s’agit ici d’un phénomène que nul ne peut nier. Il existe, au sein de ce pays, des femmes à qui la pression sociale impose ce vêtement rétrograde, poussées par leurs familles, les habitants de leurs tours, de leurs quartiers, sous peine d’humiliation, d’insultes, de déchéance, de violence même. Personne ne peut se satisfaire d’une telle situation dans le « pays des droits de l’Homme », comme on nous le répète jusqu’à l’usure. Ces droits là n’existent pas quand le sectarisme et le communautarisme prennent le pas sur la nation, quand la Charia prévaut sur le législateur et quand la volonté politique de bousculer les choses est inexistante. Ces jeunes femmes sont des oubliées de notre pays qui les laisse aux mains de l’aliénation rigoriste sans piper mot.

Le voile par pudeur

C’est ici que les choses commencent à devenir intéressantes. Il n’est pas rare d’entendre, de la bouche des défenseurs résolus du voile ou de leurs porteuses, qu’il s’agit là d’un acte de pudeur. Hijab ne signifie-t-il pas d’ailleurs « dérober aux regards ». Une musulmane me confiait en 2016 lors de la polémique sur le burkini que ce maillot de bain intégral était pour elle une opportunité de pouvoir se baigner sans se sentir oppressée par le regard des hommes. Dans ce cas, c’est formidable ! Ce vêtement permet à chacune de mieux vivre sa pudeur, n’est-ce pas génial ? Non. La pudeur est un principe acquis, une construction sociale qui dépend de la tradition et du contexte dans lesquels on évolue. Ne naissons-nous pas tous dans le pêché de la nudité ? Dès lors, le fait que ces personnes aient une pudeur exacerbée démontre le décalage entre une France historique et une France islamisée. En ce sens, le voile constitue un marqueur de différenciation, la partie immergée de l’iceberg des différences culturelles profondes qui déchirent le pays, la preuve que l’assimilation n’a pas eu lieu, que le vivre-ensemble est une douce utopie au vu de la situation présente. Dans leur comportement, ces françaises n’ont de français que le nom tant leurs valeurs se rapprochent, hélas, de celles du Proche-Orient.

Le voile par provocation

Le prosélytisme religieux est un fait désormais bien connu. Le voile n’est pas qu’un simple tissu, c’est une marque d’appartenance, un élément ostentatoire qui tend à attirer le regard plus qu’à le détourner. Si en Islam, les femmes doivent se faire discrètes, pourquoi porter le hijab dans un pays ou la majorité n’en porte pas ? C’est inévitablement se faire remarquer. Il y a donc une démarche qui dépasse l’aspect confessionnel et qui vise à accroître la visibilité de sa porteuse pour faire passer un message clair : « je suis là, mes convictions sont telles, et la France doit s’y habituer ». Pour moi, Myriam Pougetoux appartient à cette catégorie : ne nous voilons pas la face, l’UNEF n’a pas choisi sa représentante par hasard. Il y a fort à parier que c’est précisément dans l’optique de mettre en avant la « diversité » et pour s’opposer frontalement au modèle traditionnel français que cet étendard islamiste a été désigné. J’en parlais furtivement dans une précédente tribune.

Je serais bien incapable d'estimer la proportion que représente chacune de ces catégories, aussi je ne m'y essaierai pas. Néanmoins, aucune n’aboutit à mes yeux à une conclusion positive sur ce qu’elle démontre et le présage qu’elle constitue.

J’abhorre donc ce voile qu’elles arborent.