Les chaînes d’opinion en France : le cas de CNews

L'empire médiatique de Vincent Bolloré ne cesse de croître

Bolloré, ce n’est pas CNEWS, c’est un cartel qui s’étend et qui n’a pas envie de s’arrêter. Pourquoi tergiverser et ne pas dire que ce type qui a soutenu Sarkozy puis Macron puis s’est spécialisé dans la propagande d’extrême-droite en pratiquant gaillardement la désinformation, le torpillage de campagne présidentielle et l’abrutissement des masses (c’est nous dans sa représentation du monde) travaille à encore plus serrer les boulons de l’oligarchie encore un peu trop molle à son goût dans laquelle nous vivons. Généreux, il a de gros moyens, il cultive ses clientèles, CNEWS et ses seniors un peu rassis, C8 des plus jeunes genre grandes gueules et petites têtes, Canal+ pour le tout-venant éclectique entre autres. C’est un peu simpliste bien sûr mais comme c’est la marque de fabrique de la maison, j’ai trouvé que c’était un costume assez seyant.

Il y a beaucoup à lire sur le lien à propos du parcours du monsieur, l’origine et le niveau de sa fortune et à réfléchir aussi, de voir ce genre de personnage décliner par porte-parole interposés toutes les rentes et astuces électorales de l’extrême-droite en essayant de se faire passer pour un bienfaiteur préoccupé de justice et de paix sociales. Dans l’ensemble, c’est très gros ce qu’il fait. Va-t-il trouver le nombre de couillonnés espérés ? Apporter son obole par la fatigue et la confusion qu’il génère au maintien d’une abstention élevée dont ont tant besoin les oligarchies ? En fait l’oligarque maintenant nous impose ses quatre volontés puis les politiques courent derrière comme ils peuvent. Nous citoyens, nous ferons en sorte d’avoir une loi-anti concentration, une charte de l’information et de l’usage des sondages et d’un ARCOM qui joue son rôle d’arbitre et régulateur. C’est une des conditions de base du bon fonctionnement d’une démocratie.

