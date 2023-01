Les chances de dialogue épuisées dans la crise en Ukraine  ?

La crise en Ukraine a enregistré récemment des tournants significatifs. De nombreux observateurs étaient relativement optimistes lorsque la partie russe a signalé une volonté de négocier, à laquelle l’Ukraine a répondu par des conditions de négociation.

Mais les chances de la percée attendue se sont effondrées après deux décisions importantes : la première a été l’annonce par le président russe Vladimir Poutine que la toute dernière frégate, l’Amiral Gorshkov, équipée des nouveaux missiles hypersoniques Tsirkon, rejoindra l’armée russe et fera partie de la flotte du Nord.

Poutine a souligné que les missiles de la frégate permettront à la Russie de renforcer sa sécurité contre toutes les menaces. D’autre part, l’Allemagne et les États-Unis ont convenu de livrer des véhicules de combat blindés à l’Ukraine avec la France - une étape importante pour renforcer les capacités de combat de l’Ukraine dans la confrontation avec la Russie.

Cette décision intervient plusieurs mois après les supplications de Kiev. C’est une décision qui reflète la détermination de l’Occident, en particulier à la lumière du changement d’avis de l’Allemagne qui souhaite continuer à soutenir l’Ukraine et qui a qualifié cette décision de « grande victoire ».

La décision de l’Occident de fournir des véhicules de combat à l’Ukraine représente une réponse à certaines des demandes de Kiev, qui a réclamé à plusieurs reprises quelque 700 véhicules de combat pour soutenir les forces d’infanterie, ainsi que 300 chars occidentaux pour améliorer la capacité de ses forces à pénétrer les positions russes le long du front.

La première demande a déjà été satisfaite. Mais les alliés occidentaux se sont abstenus de fournir des chars, du moins pour le moment.

La signification de cette décision de l’Occident est qu’elle contraste avec des positions antérieures dans lesquelles les États-Unis et l’Allemagne avaient mis en garde contre la fourniture de véhicules blindés à l’Ukraine, ce que la Russie a interprété comme une escalade contre l’Ukraine, et que cette démarche représente un mépris calculé pour une éventuelle réponse russe, en particulier en réponse à la menace de Moscou de missiles hypersoniques, qui irrite beaucoup l’Occident.

Pour leur part, les États-Unis ont non seulement fourni à l’Ukraine des véhicules blindés, mais ont également convenu avec l’Allemagne de lui fournir un système Patriot de fabrication américaine pour renforcer ses défenses aériennes.

Les signes indiquent une escalade progressive du soutien militaire occidental à l’Ukraine, tandis que les chances d’une plateforme de dialogue pour résoudre la crise s’amenuisent.

Il est probable que les deux parties sont maintenant enclines à renforcer leurs positions militaires sur le terrain pour essayer de faire pression sur l’autre partie afin qu’elle adoucisse ses conditions et exigences récemment annoncées dans les négociations, surtout maintenant qu’il est devenu clair pour tout le monde que les conditions russes et ukrainiennes pour commencer les négociations sont difficiles à remplir.

Il est très probable que l’Ukraine soit ensuite équipée de chars occidentaux pour attaquer les forces russes, de sorte que l’armée ukrainienne passe de la défense à l’attaque.

Les véhicules blindés légers suggèrent souvent que les forces ukrainiennes soient plus capables de se défendre que de se défendre contre les attaques de chars russes, qu’elles aient une certaine marge de manœuvre pour se déplacer dans les villes, tendre des embuscades, soutenir des opérations offensives, etc.

L’analyse des événements suggère également que la guerre en Ukraine va se poursuivre et peut-être s’intensifier dans les mois à venir. On peut s’attendre à ce que l’armée ukrainienne tente de forcer les troupes russes à se retirer des territoires qu’elles occupent, surtout si elles reçoivent ensuite des chars occidentaux modernes.

La Russie continuera également à bombarder les infrastructures ukrainiennes afin d’accroître la pression sur les dirigeants ukrainiens pour qu’ils se rendent.

Le soutien militaire occidental à l’Ukraine devrait se poursuivre à court terme, notamment après que l’Allemagne aura abandonné sa réticence à fournir des armes directement à Kiev (l’Allemagne était précédemment impliquée dans un accord d’échange trilatéral dans le cadre duquel l’Ukraine a acheté des armes).

L’une des raisons de cette nouvelle escalade est que les paris de la Russie sur la réduction du soutien militaire à l’Ukraine n’ont pas porté leurs fruits. La Maison Blanche continue de fournir un soutien militaire à Kiev. Mais la frontière entre les différents objectifs dans cette guerre complexe reste mince.

L’Occident craint de provoquer la Russie pour qu’elle intensifie le conflit militaire, attaque des cibles atlantiques, voire utilise des armes de destruction massive. Tout le monde sait que Poutine n’acceptera pas la défaite de son armée en Ukraine.

Par conséquent, l’objectif des parties russe et occidentale est susceptible d’être une impasse ou un point de basculement entre une escalade calculée ou limitée et une guerre totale, et cela dépend également des perceptions de chaque partie ce qu’elle considère comme un point de négociation approprié avec des pertes stratégiques minimales.

Atteindre ce point pourrait sans doute provoquer des frictions entre Kiev et ses alliés occidentaux. Compte tenu de la nature des exigences de l’Ukraine comme condition préalable aux négociations, un tel désaccord est tout à fait prévisible. Il n’est pas question ici d’évaluer ces demandes, que Kiev considère comme nécessaires à l’ouverture des négociations et que Moscou rejette catégoriquement.

Il est plutôt question de la nature d’une éventuelle formule qui pourrait être acceptable par toutes les parties pour mettre fin à cette guerre, ce qui est souvent difficile à négocier dans les circonstances actuelles.

Ce débat pourrait être considéré comme délibérément retardé parce qu’il pourrait ouvrir de profondes fractures non seulement du côté ukraino-russe mais aussi du côté atlantique, que ce soit entre Washington et ses alliés ou entre l’Occident et l’Ukraine — notamment en ce qui concerne l’élaboration d’une position commune sur les territoires saisis et déclarés annexés par la Russie, l’acceptation ou non de ce fait accompli, et la sécurisation du territoire ukrainien restant, suffisante ou non si les hostilités cessent.