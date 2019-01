Les chiens de garde

@Pascal L

Merci pour ta contribution :

Dans le passage de Mathieu 12 on ne peut pas se tromper Jésus avait des frères, Marie a été mariée à Joseph, : 46 Et comme Jésus parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors, cherchant à lui parler. 47 Et quelqu’un lui dit : Voici, ta mère et tes frères sont là dehors, qui demandent à te parler. 48 Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? 49 Et étendant sa main sur ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères. 50 Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c’est celui-là qui est mon frère, et ma soeur, et ma mère.

Dans Romains, Paul parle d’usage de vases et Judas à été un vase d’usage vulgaire, mais un jour, il verra un Christ glorieux : Romain 9 : 21 Le potier n’a-t-il pas le pouvoir de faire, d’une même masse de terre, un vase pour des usages honorables, et un autre pour des usages vulgaires ?