Les cinq stades de l’effondrement

@eddofr



La famille n’est qu’un groupe composé « d’individu »...comme tous les groupes d’ailleurs (politique, religieux...)







Un agrégat d’individu, sous prétexte d’avoir des tendances communes, ne sera jamais qu’un agrégat d’individu...le plus fort se croira toujours le plus fort, le plus malin se croira toujours le plus malin et s’il y a deux individus qui pense être chacun le plus de quelque chose, il se passera ce qui se passe depuis la nuit des temps, ils se mettront sur la gueule...







Pas plus que la solution ne se trouve dans un chemin à suivre (les il faudrait que...), qui dit chemin dit une méthode pour accéder à quelque chose... et cette méthode conduira toujours à la corruption de ceux qui l’adopte parce que la récompense qui nous attends au bout du chemin devient plus importante que le chemin lui-même et ça termine par « la fin justifie tous les moyens » et on fini par se mettre... sur la gueule





Nul chemin, nul méthode nous conduirons à l’harmonie, la paix, le bonheur, la liberté...





Et moi aussi je ne saurais que conseiller, que faire... mais bien souvent « ne pas faire » certaine chose à bien plus d’impact que « faire quelque chose »

« Dire qu’il suffit que les gens n’achètent pas pour que ça ne se vende plus... » disait Coluche





Orlov est une personne d’origine russe (fort sympathique au demeurant) qui pense comme un étatsunien...