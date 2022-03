Les conditions russes et l’avenir des relations avec l’Iran

@Lynwec

Tu as bien eu raison. L’auteur se fout de nous — ou bien il rêve sur son clavier.

L’Occident vient de se rendre compte qu’il lui faudra un autre fournisseur de gaz et pétrole s’ils ne veulent plus l’acheter en Russie. Et d’un seul coup l’Iran redevient un pays civilisé et non plus « l’enfer des Mollahs ».

Si on en croit l’article, cet Iran ne demanderait qu’à fournir à bas prix du pétrole pour éviter que nos économies s’effondrent.

L’Iran détesterait tout d’un coup la Russie, qui l’a pourtant puissamment aidé quand tout l’Occident a cherché à l’affamer, pour fournir gentiment les USA ?

Salem Alketbi, tu devrais comprendre que ceux qui ont été pendant tant d’années soumis aux sanctions américaines, et occidentales en général, n’attendent qu’une occasion pour prendre leur revanche. Avec la Russie, avec la Chine qui ne les ont jamais laissés tomber. Aujourd’hui où la Russie a décidé de relever la tête, l’Iran ne fera rien qui puisse lui nuire. Et si cela semble possible, les Iraniens se joindrons à l’effort russe pour débarrasser le monde d’une hégémonie universellement détestée.

La puissance militaire et économique de l’Occident dinimue rapidement, et un nouvel équilibre va se dégager très vite. L’iran, avec la Chine, la Russie, la Corée du Nord en seront les gagnants.

Et c’est tant mieux.