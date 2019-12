Les conseils de Juppé au président Macron pour éviter le même fiasco qu’en 95

Il se peut aussi que Juppé ait demandé au président de tenir bon quoi qu’il arrive.

Juppé a le même programme destructeur en tête que dans les années 90. Il se moque éperdument des français lambda et considère la situation comme un problème d’arithmétique.

Dans une situation où les élus n’écoutent plus rien et que, de surcroît, on a un parti totalement sourd aux souffrances des gens, indifférent à leur avenir et revendications sincères, il est simple de savoir comme cela finira.

Avec une majorité (robotique) au parlement, rien ne le fera reculer. Surtout parce qu’ils pensent détenir la vérité et que les autres sont des imbéciles (des « anti-progressistes »), tout ça dans l’arrogance caractéristique de EM et de son dictateur en chef.



Parfois la mémoire joue des tours et on oublie un passé douloureux.

C’est surtout notre avenir qui le sera. Plus de retraite ou trop peu pour vivre, travailler jusqu’à la mort, plus de protections sociales ou un semblant pour calmer les foules, plus de structure publique hospitalière mais que du privé donc mortalité très élevée due, éducation pour l’élite de l’élite avec en conséquence un peuple bête et malléable.