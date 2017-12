Les conséquences de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale ?

Le plus difficile reste à faire pour Donald Trump le prestidigitateur. Maintenant qu’en potentat de l’impérialisme occidental il a fait toutes les concessions à Netanyahu, son général de la Légion étrangère américaine

La question nationale palestinienne bientôt régulée et reléguée.

Le plus difficile reste à faire pour Donald Trump le prestidigitateur. Maintenant qu’en potentat de l’impérialisme occidental il a fait toutes les concessions à Netanyahu, son général de la Légion étrangère américaine, il doit maintenant trainer cette vipère jusqu’à la table des compromis, où sont attablés les renégats nationalistes palestiniens à qui il a fait boire le calice jusqu’à la lie, contre la promesse d’un fief sur la terre promise par Dieu aux descendants d’Abraham.

Tel que nous l’annonçons depuis près d’un an, depuis l’assermentation de Donald Trump en tant que 45e Président des États-Unis d’Amérique, http://www.les7duquebec.com/7-au-front/questions-nationales-palestinienne-et-israelienne-bientot-chloroformees/ la « solution » aux luttes de « libération nationale » - Palestinienne et Israélienne - a avancé d’un pas le mercredi 6 décembre dernier avec l’annonce de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l’État israélien http://www.les7duquebec.com/actualites-des-7/jerusalem-les-consequences-de-la-decision-de-trump/

Cette décision diplomatique, pas vraiment dramatique, ne fait qu’entériner une situation qui a perduré depuis la guerre des Six Jours (1967), où l’armée israélienne a envahi la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est avec le soutien des puissances impérialistes du monde entier. L’ONU, l’organisation internationale bidon au service des machinations impérialistes, ce que les médias à la solde appellent la « communauté internationale » comme si les ouvriers de ces pays terroristes avaient une responsabilité quelconque dans ces malversations, s’était alors pudiquement couverte d’une feuille de vigne par la Résolution 242, puis l’Organisation suggéra que l’invasion de Jérusalem par les troupes de l’avant-poste américain au Proche-Orient n’était peut-être pas légale selon le droit international. Quoi qu’il en soit, la feuille de vigne ne cachait rien de la collusion internationalisée et les troupes israéliennes, adoubées par leur maître et sponsor impérialiste restèrent en poste dans la ville occupée. Les Résolutions successives de l’organisation bidon eurent le même effet sur l’agent de la superpuissance envahissante jusqu’à l’assermentation de Donald Trump, fermement décidé à réguler et reléguer cette « affaire » d’une autre Ère (3).

Après avoir réaffirmé son intention présidentielle impériale d’imposer un règlement aux deux bourgeoisies chauvinistes, Donald Trump, en bon tacticien, a commencé par rassurer son allié et sous-fifre en annonçant une série de mesures de nature à l’apaiser. L’annonce de l’acceptation de l’occupation de Jérusalem (depuis cinquante ans) par les troupes israéliennes fait partie de ces mesures dont la contrepartie sera d’exiger de la part du Grand capital israélien – intimement imbriqué au Grand capital étatsunien – qu’il accorde un bantoustan (un État croupion) à l’Autorité (sans autorité) palestinienne qui possède déjà la gouvernance du bagne de Gaza et de quelques villes emmurées en Cisjordanie occupée et qui pourra bientôt proclamer L’État Palestinien pour l’éternité et même davantage sur ces terres ravagées. La go-gauche nationaliste chauvine en rêve déjà.

Ne soyez pas surpris de la timidité des protestations des gouvernorats arabes et islamistes dans le monde suite à cette décision qui, somme toute, traumatise davantage la go-gauche occidentale qui refuse toujours de voir clair dans cette affaire banale de lutte de soi-disant « libération nationale » patentée, l’une des dernières en Occident et en Orient, si l’on excepte quelques reliquats aux marges occidentales sur lesquelles nous reviendrons (4). La bourgeoisie de l’Autorité palestinienne attend avec impatience de se voir attribuer son État croupion alors qu’Israël se voit en train de pavoiser le long du Mur des Lamentations jouxtant le Mur de séparation récemment ériger. Tout ceci c’est sans compter sur la nouvelle puissance régionale et ses allées. À suivre… (5)

Le prolétariat palestinien et israélien et du Proche-Orient martyrisé.

Que ce soit la lutte de soi-disant « libération nationale » palestinienne ou la question nationale israélienne, le prolétariat du Proche-Orient est pris en otage entre ces différentes parties et n’est pas concerné par ce conflit entre bourgeoisies, même si c’est lui qui se sacrifie dans ce conflit. Une fois les bourgeoisies nationales israélienne et palestinienne réconciliées elles se tourneront contre leur prolétariat national respectif afin de les remettre aux travaux forcés, au travail salarié, afin d’enrayer la baisse des profits. Il n’y a jamais rien de bon à attendre de la bourgeoisie et de ses luttes qui ne libèrent que la course aux profits.

NOTES

1. http://www.les7duquebec.com/7-au-front/questions-nationales-palestinienne-et-israelienne-bientot-chloroformees/

2. http://www.les7duquebec.com/actualites-des-7/jerusalem-les-consequences-de-la-decision-de-trump/

3. http://www.les7duquebec.com/7-dailleurs-invites/quand-le-chien-naboie-pas/

4. Le Kurdistan, la Corse, la Catalogne, la Flandre, le Donbass, l’Écosse, le Québec, la Lombardie, Nouvelle-Calédonie, etc.

5. Iran, Syrie, Irak, Hezbollah libanais.