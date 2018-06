Les Couleurs (2)

Les couleurs correspondent à un grand nombre de choses dans notre langue. Sans faire référence à la théorie des couleurs, élaborée par Goethe, le génie teuton, ni à la chromothérapie, censée soulager des troubles psychiques ou physiques, ni même aux Voyelles d'Arthur Rimbaud, il faut noter que les couleurs symbolisent certains aspects de la vie, du psychisme et de la société. Loteur livre au lecteur curieux ce petit essai, où l'on s'apercevra que le symbolisme des couleurs répond à un kaléidoscope infini. Notre vie est couleurs, nous sommes couleurs. Voici la deuxième partie.

Par sa forme et sa couleur, l'orange (le fruit) symbolise parfaitement le soleil. Mais quand on parle d'Orange, on fait allusion à une entreprise qui est une émanation de France Téléfon, et à ce titre se croit en position de monopole en ce qui concerne la téléphonie et les services internet. Il y a peu à dire sur cette entreprise, sinon les choses habituelles : irrespect des clients, des salariés, produits peu concurrentiels, utilisation du globish, communication de données personnelles à des organismes gouvernementaux… Une grande société de B.T.P. a elle aussi adopté l'orange comme couleur symbolique (le « Minorange ») et l'orange, par sa symbolique solaire, peut symboliser la réussite professionnelle.

Le lecteur attentif aura remarqué qu'Orange comporte une majuscule à l'initiale. Pour un nom de société, en effet, la majuscule s'impose. Il est dommage que cette société ait choisi comme nom 'Orange' avec comme « logo » une orange carrée (c'est une façon sans doute de résoudre la quadrature du cercle).

Orange est la couleur du soleil et de l'énergie, du sacré (dans l'hindouisme), et il n'y a pas si longtemps on en fit la couleur de la paix (Révolution orange). Mais c'est aussi un symbole de poison et de mort (agent orange, popularisé par la société Monsalo, qui nous fourgue le glyphosale). Apollon, le dieu Soleil, inonde la Terre des ses rayons bienfaisants ; mais il peut aussi décocher des flèches empoisonnées, qui donnent la mort. L'orange est aussi un signe, d'alerte, de danger (alerte orange), d'avertissement (feu orange), d'asservissement (aux Etats-Unis les détenus sont souvent affublés d'une tenue orange). Loteur n'aime pas spécialement l'orange, sauf mélangé à un alcool fort (vodka-orange). Loteur avoue qu'il est un serial liqueur (nombreuses victimes à son actif).

Quand on parle des Blancs, on fait acte de racisme car, d'abord, la couleur blanche n'existe pas (le blanc est la réunion de toutes les couleurs), et ensuite les Blancs ne sont pas blancs, et la couleur de leur peau est plutôt rosée, ou orangée, avec un peu de brun. Pour parler en novlangue, c'est-à-dire comme les néo-crétins, on ne dit plus « Blanc », mais « Caucasien », car la Très Sainte Inquisition de la bien-pensance l'a décidé ainsi.

L'on peut parler cependant des blancs aux échecs et ce, sans faire acte de racisme. Mais, allez savoir pourquoi, les blancs ont l'avantage sur les noirs.

Et, en musique, une blanche vaut deux noires.

Sous nos latitudes tempérées, le blanc est la couleur de la propreté (slogan d'une ancienne lessive : Persel lave plus blanc), de la pureté, de l'innocence (être blanc comme neige, une blanche colombe), mais aussi de la naïveté (oie blanche). C'est la couleur de la virginité, du mariage. C'est aussi un symbole de paix (drapeau blanc). Le blanc est également symbole de royauté (les Blancs sont les royalistes, le blanc du drapeau français fait référence à la royauté, le blanc évoque aussi le tsarisme [Russes blancs]). C'est la couleur des débutants (ceinture blanche des arts martiaux), c'est aussi le signe de ceux qui sont parvenus au sommet que couronnent non seulement les neiges éternelles, mais encore la parfaite maîtrise (la ceinture blanche dans les arts martiaux signifie alors la totale maîtrise ; la boucle est bouclée). Le blanc symbolise la haute spiritualité (le pape est vêtu de blanc). C'est même un symbole d'ésotérisme (Fraternité blanche universelle [Aïvanov], lumière blanche. À ce propos, loteur recherche des comprimés de lumière blanche de la marque Albalux).

Et évidemment, comme pour tous les symboles, le blanc a une signification négative ou inverse : peur ou colère (être blanc de peur ou de colère — le sang se retire alors de la peau), vieillesse (cheveux blancs), mort (linceul), deuil (marche blanche), fraude (blanchiment d'argent), protestation (voter blanc), drogue (la « blanche » [cocaïne]).

Il existe aussi du vin blanc, dont un des plus illustres représentants est le chablis. Loteur, comme Gérard Depardieu, peut proclamer : Je suis chablis.

Un autre symbole de la réunion de toutes les couleurs est l'arc-en-ciel, couleurs qu'on peut faire apparaître avec un prisme, dont le symbole sert d'illustration pour l'article.

Ce magnifique phénomène de la nature a été adopté pour le drapeau des sexualités non classiques. Avant, il y avait les hommes et il y avait les femmes ; c'était blanc ou noir, c'était plus ( + ) ou moins ( - ), c'était Yin ou Yang ☯. Les choses étaient claires et simples. Maintenant, grâce à la glorieuse mondialisation, toutes les autres nuances, et pas seulement de gris voyez-vous bien, sont acceptées dans une palette colorée, comprenant même les couleurs invisibles : infra-rouge (pour les homosexuels refoulés), ultra-violet (pour certaines personnes qu'on a maintes fois forcé à forniquer), etc. etc. etc.

Quand on parle des Noirs, on fait acte de racisme, car le noir est l'absence de couleurs. Il n'y a donc pas de couleur noire, comme il n'y a pas de race noire. L'on peut parler cependant des noirs aux échecs, sans se faire pour cela taxer de racisme :

Et, quand il s'agit de gueules noires, il n'y a d'autre allusion que celle aux mineurs, qui descendent dans les mines extraire le charbon. Ce charbon, qui alimente nos cheminées et nos centrales électriques, et qui est donc symbole de chaleur et d'énergie, et pas seulement de saleté. C'est même dans les arts martiaux un signe de maîtrise (ceinture noire de karaté, « hakama » noir de l'aïkidô).

Le noir peut désigner des journées d'événements dramatiques : jeudi noir (krach boursier de 1929), vendredi noir (attentats djihadistes) — mais chez les États-uniens le Black Friday est un jour de soldes monstres. Sur les routes, samedi noir et dimanche noir : retours de week-end chargés, retours associés à des accidents et des carambolages. Traditionnellement, le noir est associé à la nuit, à la mort (Noir désir, drapeau noir de Daech), au deuil, à la saleté, au diable. C'est la couleur du café, dont Talleyrand disait qu'il devait être « noir comme le diable, brûlant comme l'enfer et doux comme l'amour ». Il signifie aussi la fraude, ce qu'on cache (travailler au noir). Le noir est aussi lié chez les États-uniens au fantastique, à l'irrationnel, aux extra-terrestres (Men in black).

Symbole d'obscurantisme (époques noires, heures noires), le noir est aussi symbole de civilisation et de culture ; c'est en effet l'encre noire qui est le plus lisible pour imprimer les livres, efficaces vecteurs du savoir. Le noir est symbole de sobriété et d'élégance (mode, la « boutique noire » dans certains magasins), mais aussi de personnes qui ne rigolent pas (robes des juges, soutanes des prêtres). C'est aussi la colère (jeter un regard noir). Voter blanc était un signe de protestation, lever le drapeau noir est aussi un signe de protestation, d'anarchie, c'est l'emblème de ceux qui n'acceptent pas l'autorité (drapeau noir des pirates, frappé d'une tête de mort). Si le blanc signifie la lumière, le noir c'est l'obscurité, la peur (avoir peur du noir), l'anéantissement, l'angoisse (avoir des dées noires, broyer du noir), la disparition, le néant (trous noirs, black out).

Curiosité linguistique : en japonais, un aveugle se dit mekoura (盲), caractère qui pourrait se décomposer en me (目 œil) + koura (暗 noir, sombre, dans les ténèbres). L'aveugle, c'est celui dont l'œil est dans les ténèbres. Le mot « aveugle », lui, viendrait du latin albus occulus : œil blanc, allusion à la cataracte.

Quant à loteur, il aime bien le Black Bush, le Black and White, etc. Il aime donc être complètement noir. D'ailleurs cet article a été rédigé après une nuit de beuverie ; l'alcool a donc du bon.

Il existerait, selon quelques personnes bien informées, d'autres couleurs ; en particulier un grand érudit a attiré l'attention de loteur sur le fait qu'il existe la couleur jaune. qu'on va essayer d'étudier. Quand on parle des Jaunes, on fait encore une fois acte de racisme car on a décrété en haut lieu que les races n'existent pas. Le jaune ne fait donc plus allusion aux peuples d'Extrême-Orient, dont souvent la peau est cuivrée.

De symbolique solaire, le jaune est synonyme de lumière parfois aveuglante (phares de voitures), d'énergie, de chaleur printanière. Il y a un côté joyeux et jeune dans le jaune. Le jaune est d'autre part synonyme de puissance et de pouvoir (la robe des empereurs chinois était jaune), Le jaune est aussi une couleur sacrée (aura des saints, le fond des icônes orthodoxes est doré par collage de feuilles d'or).

Ce n'est pas un hasard si le jaune est également la couleur des cocus, des maris trompés : par un effet inverse, le jaune — couleur de puissance — est devenu la couleur des impuissants. Éternelle dualité des symboles ! Impuissance, mais aussi lâcheté, maladresse, inexpérience. Un « foie jaune », c'est celui qui manque de courage, tandis qu'un béjaune (= bec jaune) est un jeune homme niais, sans expérience. Le jaune est aussi la couleur de l'envie, c'est celle de l'exclusion, de la ségrégation (étoile jaune apposée par le parti national-socialiste allemand sur les tenues des Juifs).

Le jaune est la couleur de l'or, symbole de richesse (rouler sur l'or). La richesse d'un État a longtemps été fondée sur ses réserves d'or. L'or est un métal inaltérable (il n'est attaqué que par le mercure) ; il est donc symbole de permanence, de durée, d'inaltérabilité — bien que ce soit le plus ductile des métaux.

Le jaune est aussi une couleur de communication, parce qu'elle est facilement visible. Les véhicules des P.T.T. sont jaunes pour qu'on voie de loin les vaillants prolétaires de la poste apporter triomphalement notre courrier.

L'urine, jaune, est elle aussi de symbolique solaire. Le pouvoir désinfectant de l'urine est utilisé quand on n'a rien d'autre sous la main. Le jaune a donc un pouvoir guérisseur. Comme le vert, le jaune est une couleur de santé : les citrons, grands pourvoyeurs de vitamine C (« anti-âge », on retombe dans le jeune), sont jaunes.

Le jaune est enfin la couleur du pastis allongé d'eau (un « jaune ») — que loteur n'aime pas particulièrement. Mais ce dernier avoue qu'il ajoute volontiers une lichette de vin jaune du Jura dans son Mont d'Or (hé oui, toujours l'or) fondant et crémeux.

Quand on parle des Violets, cela ne fait référence à quoi que ce soit de connu en matière politique. Couleur composée à partir du bleu et du rouge, le Violet n'appartiennent ni à la Droite (Bleu) ni à la Gauche (Rouge). Rappelons cependant que, dans le drapeau français, si le blanc représente la royauté, le bleu et le rouge représentent la ville de Paris, ou plus exactement le peuple de Paris. La devise de Paris est Fluctuat nec mergitur (Il est battu par les flots, mais ne sombre pas), devise latine récemment remplacée par la devise Made for shaming.

Le violet est une couleur réservée, discrète. C'est la couleur du recueillement : dans les églises, on drape de violet les images saintes et les statues durant l'Avent quatre semaines avant Noël. C'est donc, à ce titre, une couleur de spiritualité, de retraite, de méditation. Le violet est la couleur des évêques (barrette violette, anneau pourvu d'une améthyste, soutane violette). Les évêques sont, littéralement, ceux qui veillent sur (επίσκοπος épiskopos, d'où épiscopal) leur troupeau de fidèles. Ils assument de hautes fonctions ecclésiastiques.

Mais, en contraste avec cela, le violet renvoie à la violette, fleur qui symbolise la modestie, l'humilité, sans doute parce qu'elle pousse à ras de terre. Avec les violettes, cependant, la valeur n'attend pas le nombre des années, et la jeune Violette Nozière fut sans doute à dix-huit ans la plus jeune parricide de l'histoire criminelle française.

Notre époque aime trop les couleurs qui claquent, les couleurs flashy, fluo, les couleurs soutenues ; ou celles qui pètent (bleu, jaune, rouge, vert [les couleurs de Windaube]) pour apprécier le violet, discret et méditatif. Pourtant en physique, la longueur d'onde du violet (400 nanomètres) est plus petite, et donc plus énergétique, que celle du rouge (700 nanomètres). Et quand on parle de « violets », il s'agit de champignons, comestibles, certes — mais il y a meilleur selon loteur. Quant au vin violet, il paraît qu'un canton suisse (Bex) en produit un. Loteur n'y a jamais goûté.

Il ne reste plus qu'une couleur à examiner, bien que ce ne soit pas à vrai dire une couleur. Il s'agit du gris, mélange théorique de blanc et de noir.

Couleur neutre, maussade (ciel gris), elle se fond dans la masse, et est un signe évident de manque de personnalité, de dépersonnalisation, de tristesse. Elle peut signaler une mise en retrait, ou quelque chose, quelqu'un qui agit dans l'ombre (éminence grise). C'est aussi, étonnament, une couleur érotique. Un roman érotique affirme en effet qu'il existe cinquante nuances de Grey — ou de gris. Et tout le monde connaît le dicton : « la nuit toutes les chattes sont grises ».

Le griset était un drap de teinte grise et, par extension le griset désignait un vêtement fait de cette étoffe que portaient « les hommes et les femmes du commun » (référence : Cnrtl.fr). Le gris et le griset habillaient donc gens du commun — et aussi les grisettes. Maintenant « les hommes et les femmes du commun » portent des blue jeans. On a simplement changé de couleur.

Bien que le gris puisse avoir des aspects positifs (il se marie avec toutes les couleurs du fait de sa neutralité), c'est aussi la couleur de l'ennui, de la morosité, de la banalité, et à ce titre pourrait symboliser nombre de spectacles, de partis politiques et de prétendues œuvres d'art.

Grise est aussi la chanson de Verlaine (Rien de plus cher que la chanson grise / Où l'Indécis au Précis se joint). Grise renvoie ici à un jeu d'alliance et de confusion des mots dans le discours poétique.

Enfin, pour satisfaire les papilles délicates de nos pochetrons distingués, loteur tient à signaler qu'il existe du vin gris, qui est une variété particulière de vin rosé, très clair (vin de Toul). Les Marocains produisent également du gris de Boulaouane. Consommé sans modération, le vin gris grise facilement.

Ci falt la geste que Ricoxy declinet.

P.C.C. Richard Rongier