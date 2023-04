Les cow boys et les indiens

Depuis le nuit des temps de nos générations vivantes, les Américains impressionnent l’Europe, déclarés vainqueurs de la dernière guerre, ils ont pris leurs aises sur ce territoire père, qu’ils ont sauvé. Tout le monde j’espère sait que ceci est pipeau, que non seulement ils ne nous ont pas sauvés des nazis puisque ce sont les Russes qui l’ont fait, mais de plus ils ont recyclé les nazis, comme on dirait aujourd’hui d'une immigration choisie, pour faire avancer leur technologie, leurs industries. On peut comprendre le complexe qui est le leur : leur puissance invincible vient, en grande partie, du savoir et des compétences des nazis allemands, aussi ont-ils dû tortiller du cul pour faire croire qu’ils avaient combattu le nazisme, et aussi pour faire croire qu’ils avaient gagné. Aujourd’hui tout complexe consommé : ils soutiennent les nazis et s’essuient les pieds sur la serpillière made in France.

Seulement après, la crainte était grande que l’Allemagne regagne ses galons aussi fallait-il la juguler. Ce qui fut fait, vite et bien.

Finalement les Américains ont toujours vécu dans la crainte qu’on découvre leur imposture ; non contents de n’être pas Américains, puisqu’ils avaient réduit à peau de chagrin la civilisation trouvée, ils étaient européens de la lie, au début du moins, rejoints au fil des temps par des esprits qui relevaient le niveau, mais gardaient ce non-dit d’être des bannis de la Grande Europe.

Il leur fallait se venger.

Jamais au grand jamais ils n’ont eu la moindre intention ni la moindre velléité ni la moindre réalité d’égalité d’échanges et de partage avec le vieux continent. Ils vendaient leur jeunesse comme appâts irrésistibles avec des méthodes élaborées par des Européens peut-être chagrinés de leur exil et comptant bien le racheter. De fil en aiguille, et on ne peut pas leur ôter quelques qualités, ils réussirent à séduire, jamais sans argent à la clé - sauf peut-être le jazz qui est, certes américain, mais disons pas de la même veine - et à gagner, à grignoter puis à saper toutes les valeurs qui furent nôtres mais jamais leurs, afin de nous soumettre. Ils imposèrent l’argent roi qui règle tout, qui régit tout et comme la pente est un trajet plus facile que la côte, leur victoire fut aisée. Faire de toute décadence une mode rebelle, se mousser en élite et accorder ses faveurs, autant de filets à mailles larges qui ne captent pas que le menu fretin.

J’ignore comment se construisirent les empires orientaux, exceptés celui de Genghis Kahn bien connu et le romain guerrier, mais pour l’Amérique, les appâts séducteurs marchèrent mieux que les guerres car ce qu’il y avait à capter était mère. Et les guerres ne voulaient qu’asservir et détruire les pays riches de ressources – qui, au passage, étaient les lieux des premières cultures de l’Homme. Les mises en bouche, les diversions, les digressions furent autant de délicatesses appréciables sur le chemin de la main mise sur l’Europe. Les feintes, les rejets, les caprices conjugués aux corruptions discrètement déguisées, furent des armes excellentes pour s’asservirent les peuples.

On ne peut pas leur reprocher ça : ils nous ont corrompus, appâtés, asservis, maintenant que c’est gagné, ils peuvent nous mépriser. C’était le but.

Ce qui n’était peut-être pas prévu, c’est la faiblesse des esprits qui au fur et à mesure qu’ils avançaient dans la destruction ou l’avilissement du monde, s’avilissaient eux-mêmes dans une décadence , une perversion des mœurs qui ne laisse pas sans dégâts.

Au moment où il a asservi le monde, l’empire américain s’écroule sous le poids de ses péchés. L’empire britannique reprendra-t-il ses prérogatives ? Lui qui n’avait asservi que le « tiers-monde » ?

Enfin en attendant, des générations de gamins ont joué aux Indiens et aux Cow boys, remplaçant les gendarmes et les voleurs, cherchez les rôles. Sentiments simplistes, mode de vie simpliste, relations simplistes, musiques simplistes, création d’idoles, d’idéaux simplistes, certes atteignent, séduisent une multitude de gens ; on ne peut leur reprocher leur manque de génie dans l’invention de rêves concrétisables facilement mais les moyens de communications, donc de propagande, s’élargissant infiniment, le monde entier fut touché par ce mirage : le pognon apporte le bonheur. Ils ont le chic pour piquer les idées et les transformer en matières monnayables. L’enveloppe cache la lettre, on n’apprend rien car on sait tout. C’est un biais, quoi ? Une manière de dépasser à jamais la difficulté d’être ?

Donc il semblerait que la difficulté d’être fasse partie de notre destin puisque quand elle n’est plus là, les hommes sombrent dans la folie, la drogue, la délinquance , la pédophilie, la violence ; bref la décadence. Le modèle américain n’a pas été un modèle de dépassement de soi mais bien une complaisance sous couvert de désinhibition. L’absolu contraire du modèle des peuples qu’ils ont exterminés. Et finalement, le bannissement du modèle des contrées d’origine.

Flatter la facilité, inventer des idoles, créer des stars qu’on couvre d’or qui attirent les idolâtres en foule, faire croire à tous qu’ils sont uniques pour que piégés, abusés, ils ne s’en prennent qu’à eux-mêmes ; la manière est différente mais le résultat est le même que celui imposé par les Églises pour étouffer les peuples. Mais il paraît que nous avons fait des progrès et que notre vie est vachement plus agréable. Personnellement je ne sais pas, je n’y étais pas, mais je vois les dépressions, les drogués, les suicides, les malades, les violences… pas sûr qu’en proportion elles étaient les mêmes. La sape d’une civilisation, ce n’est pas un coup de foudre, ça s’insinue, ça se déploie, ça caresse ou flatte, puis humilie et jette ; chacun étant seul, on retourne aux instincts de défense contre les dangers. On se replie, on se drape de fausses valeurs vite mises, on fait ce qu’on peut. Mais « ON » n’a plus la parole, l’appartenance au troupeau est occultée, pourtant primordiale et constitutive de notre psyché, si bien que vécue dans l’inconscience elle se manifeste par des soumissions aussi puissantes que celles qui nous rattachent au monde.

On fait avec ; et on ne remet pas plus en cause l’ordre inique des pervers au pouvoir que l’orage qui a gâché le pique-nique. Et on appelle ça la loi de la jungle, dans le rôle de la proie entourée d’ennemis bien sur, le prédateur ayant le pouvoir. Et dans cette jungle on construit des prisons pour dormir.

Les croyances profanes sont ancrées aussi fort de que les religieuses et plus fort que les superstitions de l’ignorance qui s’abandonnait au grand Tout.

Pas l’ombre d’une évolution, si ce n’est la voiture électrique…

Tout ça pour en venir à : je crois ce que je vois, comme Saint Thomas ; alors comme c’est déjà le cas, mais qu’on nous prévient, je vous conseille cet article :

» Psyops : Les Forces spéciales US utiliseront des « deep fakes » pour leurs opérations psychologiques