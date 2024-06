Les crimes d’Israël/Hamas clairement nommés par l’ONU

« Les autorités israéliennes sont déclarées responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de violations du droit international humanitaire, des droits de l'homme, notamment d'extermination, de meurtre ou d'homicide volontaire, d'utilisation de la famine comme méthode de guerre, de transfert forcé, de persécution sexiste visant les hommes et les garçons palestiniens, de violences sexuelles et sexistes assimilables à de la torture et de traitements cruels ou inhumains. Voici les conclusions d'enquêteurs indépendants missionnés par l'ONU et chargés d'investiguer sur les attaques du 7 octobre et l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. De cette enquête, un rapport a été publié et présenté le 19 juin 2024 par Navi Pillay, la présidente de la commission d'enquête, lors de la 56ᵉ session du conseil des droits de l’homme. La Commission a ajouté Mme Pillay, a constaté que le nombre considérable de victimes civiles à Gaza et la destruction généralisée de biens et d'infrastructures civils étaient le résultat inévitable d'une stratégie intentionnelle visant à causer le maximum de dégâts, au mépris des obligations juridiques de distinction, de proportionnalité et de précautions adéquates. »[i]

« Aucun endroit n’est sûr à Gaza. Ni les hôpitaux, ni les abris, ni les camps de réfugiés. Personne n’est en sécurité. Ni les enfants. Ni les travailleurs de la santé. Ni les humanitaires. Ce mépris flagrant des bases de l’humanité doit cesser », exigeait alors Martin Griffiths, coordinateur de l’aide d’urgence de l’ONU, prévenant l’existence d’« un risque accru » que les plus graves crimes soient commis, conséquences des pilonnages incessants et indiscriminés. « Nous ne sommes pas dans l’erreur de ciblage, le carnage est totalement assumé par Israël » exprimait à l’époque Guillaume Ancel, ancien officier spécialiste des opérations militaires extérieures ; « quand on fait autant de bombardements chaque jour – entre 400 et 500 frappes – avec des charges de 250 kg, on commet des dégâts énormes » expliquait-il, pointant du doigt la stratégie du gouvernement Netanyahou de confondre la population palestinienne et le Hamas. Six mois plus tard, avec un bilan qui dépasse les 37 400 victimes palestiniennes et 85 600 blessés, le rapport du HCDH confirme que « les méthodes et moyens choisis par Israël pour mener les hostilités à Gaza depuis le 7 octobre, notamment l’utilisation massive d’armes explosives à large rayon d’action dans des zones densément peuplées, n’ont pas permis de faire une distinction effective entre les civils et les combattants ».[ii]

Renvoyés dos à dos : La Commission s’est aussi penchée sur les exactions commises par le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens lors de l’attaque du 7 octobre 2023 en Israël, et a déterminé une responsabilité en matière des crimes de guerre suivants : attaque intentionnelle contre des civils, meurtre ou homicide volontaire, torture, traitements inhumains ou cruels, destruction ou saisie des biens d’un adversaire, atteinte à la dignité de la personne et prise d’otages. « Israël a le droit de protéger ses citoyens de la violence des groupes armés palestiniens ; mais doit aussi respecter le droit international, tout comme le Hamas », a-t-elle indiqué.[iii] Selon les enquêteurs onusiens, les autorités israéliennes et « la branche militaire du Hamas et six autres groupes armés palestiniens sont responsables de crimes de guerre ».[iv] La Cour a renouvelé son appel en faveur de la libération immédiate et inconditionnelle des otages détenus par le Hamas depuis l'attaque menée contre Israël le 7 octobre 2023. Netanyahu et deux de ses ministres ainsi que des dirigeants du Hamas sont visés par des mandats d'arrêts de la CPI.[v]

La CPI, tout comme la CIJ, ne dispose pas de ses propres forces de police, c’est-à-dire qu’elle est dépendante de la bonne volonté des États. La coopération des États avec la CPI s’avère donc nécessaire à l’exécution de ses décisions (arrestation, transfert, gel des avoirs, etc). C’est pourquoi l’article 86 du statut de la Cour met en avant une "obligation générale de coopérer" pour tous les États parties.

Quels sont les pays qui n'ont pas ratifié la CPI ? Une trentaine d'États ont signé le Statut de Rome, mais ne l'ont pas encore ratifié, dont les États-Unis, la Russie et Israël,

Suite à ce rapport qui dit clairement ce qui s’est passé et se passe en Palestine, les médias, espérons-le, arrêteront d’argumenter et de couper les cheveux en quatre pendant des heures sur le bien fondé des termes : génocide, crimes de guerre et nettoyage ethnique. Mais cela reste un vœu pieux, car, ce serait reconnaître que durant neuf mois, un bâillon sur la bouche a été appliqué sur ceux qui dénonçaient les crimes perpétrés par l’armée israélienne, et surtout le silence sur les décisions du 1ᵉʳ ministre. Ça a été des arguties sans fin, avec des, « vous n’avez pas le droit de dire ça », sur tous les plateaux de la bien pensante. Tous ces « journalistes » propagandistes qui s’arrachaient les dents et tombaient à plusieurs sur l’invité qui osait accuser « l’armée la plus morale du monde »… Il est certain, que les décisions de la CPI ne feront pas taire un Meyer Habib et ses semblables à la cause sioniste, d’autant, qu’avec ces élections anticipées, c’est haro sur l’islam et le musulman « profiteur ». Ce qui est certain, c’est que l’ambiance est totalement plombée, et que l’accusation d’antisémite est perçue depuis comme une rengaine qui a seulement de l’effet pour ceux qui la prononcent, pour les pointés du doigt, c’est, « cause toujours, ça m’fait des frisettes aux poils des pattes. »

Georges ZETER/juin 2024

VIDEO : GAZA : "LE MOT GÉNOCIDE N'EST PLUS TABOU"