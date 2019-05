Les cris d’orfraie de Claire Nouvian

Depuis le passage de la militante écolo de « Place publique » à « l’heure des pros », sur CNews, elle se plaint d’avoir été maltraitée, ses amis font circuler des montages d’images et l’on parle même d’une plainte devant le CSA. Elle oublie pourtant qu’elle a donné elle-même les verges avec lesquelles on l’aurait fouettée. https://www.cnews.fr/emission/2019-05-06/lheure-des-pros-1ere-partie-du-06052019-837158

J’ai regardé la partie de l’émission qui lui était pratiquement consacrée. Pascal Praud – dont on peut discuter la façon trop intrusive de mener les débats – a ouvert la séance avec une plaisanterie que tout le monde fait sur le réchauffement climatique, les jours où l’on se gèle hors saison. Michel Chevalet dans une explication du phénomène des « Saints de glace » a laissé entendre que ce dérèglement était justement dû au réchauffement de la planète.

Là-dessus s’est engagé un échange à propos de la trottinette en ville. Après l’avoir considéré comme la « mobilité douce de demain » alors qu’E. Lévy trouvait ce mode de transport « ridicule », elle avait proclamé : « cela m’est complètement égal, le ridicule [...] Ce qui m’intéresse c’est les solutions » et de s’insurger contre les « jugements de valeur » en précisant avec un certain mépris que « le petit commentaire politique ne m’intéresse pas du tout... mais je vais vous écouter ». Et de poser la question : « Est-ce que vous allez discuter de l’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ? » Pour elle, c’était de cela qu’il fallait parler : « Tout le monde va avoir les yeux tournés vers Paris ... » Mais elle était prête à écouter...

C’est au moment où Elisabeth Lévy (qui n’a pas sa langue dans sa poche et qui dit véhémentement ce qu’elle pense) a commencé à exposer son point de vue selon lequel, s’il y a dérèglement climatique et même réchauffement, ce n’était pas une première dans l’histoire de la planète et qu’on pouvait s’interroger sur le rôle exact de l’activité humaine dans ce processus que Claire Nouvian a explosé, ne la laissant pas aller au bout de son propos, en protestant violemment contre des propos qu’elle jugeait « climato-sceptique ».

Praud a alors avancé que les climatosceptiques n’avaient pas le droit de s’exprimer. Et E. Lévy de préciser : « le mot sceptique en sciences n’est pas une insulte, c’est une vertu. Il y a un consensus sur la réalité du changement ; sur ses causes et son évolution , non. »

C. Nouvian : « Mais c’est rétrograde on ne peut pas laisser dire ça, c’est un crime... Vous êtes dingue ! [...] Allez vous cultiver scientifiquement. »

Praud : « Il y a beaucoup de gens qui sont climatosceptiques. »

C.N. : « Mais ça n’existe plus...[...] C’est un guet apens climatosceptique ! »

E.Lévy réplique en considérant que son attitude était religieuse : « Vous vendez une religion... »

Cependant, pour J. Seguela, le vrai combat était celui qui s’attaque à la disparition des espèces...(le sujet du colloque de l’IPBES)

Gérard Leclerc vola alors au secours de C.Nouvian : Parmi les « climatosceptiques », il n’y aurait pas de climatologues.

Selon Bernard Debré, qui sut garder son calme, il y a toujours eu des changements climatiques plus ou moins lents. « Il semblerait que nous assistions à des changements climatiques plus rapides, cela dit ce n’est pas une religion. »

Cela n’a pas empêché C. Nouvian de s’insurger peu après contre l’ « inculture scientifique que je trouve grave » [...] énorme » de ses interlocuteurs. Et d’ajouter, toujours méprisante : « Vous êtes extraordinaires. Ne changez rien » Et de s’en prendre à un discours relevant d’un « relativisme » qu’elle juge « criminel » : « Tenir ces discours me semble criminel ! »

Je ne vois pas ce qui justifie la lever de boucliers contre l’émission. Il y en a eu d’autres plus confuses encore mais c’est la première fois que je vois une invitée aussi méprisante pour ses contradicteurs. Et je comprends encore moins que l’on puisse à cette occasion saisir le CSA. Enfin, je n'imagine pas comment l’usage de la trottinette va nous permettre de sauver la planète !