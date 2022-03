Les croyances sont insensibles à l’information

Les humains n’aiment pas beaucoup douter, ils s’agrippent plus facilement à des croyances.

S’informer, vérifier, éviter les pensées toutes prêtes, cela demande des efforts, et une tension de l’esprit qui consomme de l’énergie.

Le manichéisme en est une conséquence très dangereuse.

Il y a ceux qui disent comme nous, et les autres, récemment ostracisés comme complotistes.

Bien des violences, que l’histoire peut nous rappeler si on s’en donne la peine, en sont l’issue inévitable.

Des aberrations se répandent de tous les côtés, c’est évident, mais où est la vérité ? Vous pouvez vérifier => Jamais dans les croyances.

Si des croyances s’opposent, aucune ne détient JAMAIS la vérité.

S’informer est un devoir humain. Douter est vital, mais ce n’est que le passage indispensable vers la recherche des logiques qui sous tendent les rapports de force, et peuvent permettre un recul suffisant pour ne pas devenir partisan.

La connerie échappe à tous les doutes.

Elle est insensible à toute information divergente.

C’est de l’ordre du religieux.

C’est simple.

C’est faux.

Une croyance est insensible à l’information.

Un exemple actuel est la croyance en un vaxxin.

Même si le défraîchi avoua récemment : « ce n’est pas vraiment un vaccin, mais plutôt un médicament », aucun impact dans l’opinion majoritaire des moutons, qui pour beaucoup s’agrippent à leur masque comme des neuneus, malgré l’évidence que le covid est devenu, et depuis longtemps, une affection aussi banale que la grippe, que l’on peut soigner, ce dont les pays les plus pauvres ne se privent pas.

Et la publication de décembre 2021, par les autorités britanniques, des preuves que la vaxxination détruit les possibilités d’une immunité totale chez les vaxxinés, a laissé tous les merdiacrates psittacistes muets et indifférents, et même pas mal à l’aise.

On peut souligner que la fameuse crise sanitaire est

une crise de l’hôpital provoquée par de méprisables gouvernants depuis plus de 20 ans, et

une crise des soins, réprimandés et annihilés par le pouvoir, qui ne pouvait en aucun cas les développer sans se renier.

Cela est vérifié, et vérifiable.