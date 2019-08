Les déboires des riches / Bernard Arnault, deuxième personnalité la plus riche du monde

Le 17 juin dernier, je faisais état, dans un article paru sur Agoravox, de ma fierté d'être le compatriote de Bernard Arnault, car il rivalisait avec les Américains au niveau de la richesse.

Quelle indélicatesse de ma part !!! J'aurais dû attendre un peu car il n'était à l'époque que troisième fortune du monde !!!

Mais, le bonheur n'attend pas. Trois semaines plus tard, Bernard Arnault rajoutait à sa fortune 3,2 milliards de dollars (rien que ça) et dépassait cet infortuné (! !!) Bill Gates de quelques 300 millions de dollars ; des peanuts me direz-vous, à ce niveau !

Je persiste et signe ; comme je le disais trois semaines plus tôt, je suis heureux de faire partie de la grande et riche famille française qui compte dans ses rangs des gens méritants qui arrivent à rivaliser avec les Américains ! Là, je suis encore plus heureux !

Il y en a au moins un qui a compris le message du président : « rêvez de devenir milliardaires ».

Le reste, c'est des balivernes et du bla-bla-bla...

Cependant, je n'arrive toujours pas à comprendre comment peut-on justifier cette anomalie avec le seul mot magique « mérite ». Comment peut-on justifier que la fortune de Monsieur Arnault, cumulée sur le dos des gens qui travaillent dans ses entreprises, continue à augmenter de manière exponentielle tandis qu'au même moment les classes moyennes se paupérisent et que les pauvres tombent encore plus bas dans la misère totale, culturelle, éducative, sociale, économique ?

Ah, j'oubliais : Tous les laissés pour compte de la société néolibérale que l'on nous impose ne produisent pas de la valeur ajoutée et nous « coûtent un pognon fou » ; décidément, une frange de la population de ce pays n'arrive pas à se satisfaire des miettes...

Entre temps, il y a quelques jours, nous apprenions avec stupéfaction qu'en l'espace d'un jour, le lundi 5 juillet, les plus riches de la planète ont perdu une partie de leur fortune. CNEWS nous informe : « Sale journée pour les super-riches. Lundi dernier (5 août 2019), en une seule journée, les 500 personnes les plus fortunées de la planète ont perdu collectivement quelque 117 milliards de dollars, soit la bagatelle de 104,6 milliards d'euros. En cause, la panique qui s'est emparée des marchés en raison des tensions commerciales entre Washington et Pékin. Parmi les plus grands perdants, on trouve Mark Zuckerberg (2,5 milliards d'euros de pertes), Bill Gates (1,6 milliard d'euros), mais aussi Bernard Arnault (2,8 milliards). Le Français est d'ailleurs le plus mal loti après Jeff Bezos (3 milliards d'euros de pertes). »

Pleurs dans les chaumières, tristesse et anxiété : le cortège des pauvres s'est élargi !!!

Blague à part, gageons qu'ils profiteront pour « assainir » leurs entreprises en licenciant, en bloquant les salaires ou en optimisant leur fiscalité : et à la fin, ce sera à nous de payer…