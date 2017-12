LES DÉMOCRATES DE L'APOCALYPSE

Démocrates ou démons crades de l’Apocalypse ?

Le tyran mondialiste, américain s’entend, balaie les peuples et-soumet tous les états à sa folle et démente décision. Une dérive, une exaction, au lieu de pousser son ami surprotégé israélien, à respecter le voisin sémite comme lui, afin de faire avec lui la paix des braves.

‘’ Fort de sa fortune et de celles de ceux qui le soutiennent, Satan ébouriffé en safran et en calotte noire, est passé ostentatoirement par là. Superbe ego dans son inique offense universelle, il met l’Orient déjà en cendres alors qu’il est de partout sanglant.’’ Je lâche votre querelleuse comparaison. Je veux positiver.

Démocrates chez eux, mais en apparence seulement, fallacieuse en fait, car c’est l’argent qui renfloue les partis, qui les meuvent et qui remplit les urnes. Officiellement ! Où est alors la démocratie, tant vantées par les parangons, si c’est la pression de l’argent qui impose les siens ? Népotisme ?

La loi des plus forts s’impose. C’est celle des tyrans, des assassins et des imperators sanglants. L’histoire des humains en est férocement pleine. Trump pousse non seulement aux guerres inégales, mais au martyre, à la résistance et au suicide humiliant des braves gens. Ce que nous condamnons.

Mais aussi au pire, à l’extrémisme et au terrorisme, à la revanche folle aux dépens des civils. Que nous dénonçons !

Sauf libre exception, les '' terriens '' sont outrés, atterrés et furieux après cette bravade, cette reconnaissance unilatérale ! J'ignore votre position, sur ce méfait et cet outrage, sur ce fait accompli déplorable, d'autant que l'énigme de cette occupation torpide et inextricable, est pleine de relents barbares, condamnables, des deux côtés !

Corrige-toi, blond bonhomme ! Dépasse cette arrogance et cet asservissement ! Il n’est pas tard pour la résipiscence et les réparations.