Les représentants du plus ancien parti américain peuvent être fiers d'eux. Oui, ils ont dû plonger dans la boue des jeux politiques, mais ça valait le coup.

Qu'ont exactement accompli les démocrates ? Trump est toujours assis dans le fauteuil présidentiel. Peut-être qu'une autre question devrait être posée ici : Le renvoi de Trump était-il un véritable objectif ?

Pour comprendre, il faut revenir sur le passé où l'enquête de l'ingérence russe dans les élections ne semblait pas encore aussi absurde. Qu'est-ce qui pourrait vraiment forcer ceux au pouvoir à déclarer que la Russie, le concurrent stratégique américain sur la scène internationale, est suffisamment puissante pour intervenir dans les processus politiques intérieurs américains ?

Hillary Clinton a activement utilisé les services des autorités ukrainiennes pendant la course aux élections de 2016. Il n'est pas habituel d'en parler dans les cercles des démocrates américains, mais le fait demeure. C'est l'administration du démocrate Barack Obama qui a soutenu le coup d’Etat en Ukraine, et qui a assuré l'arrivée au pouvoir dans le pays de Petro Porochenko. Il est logique que Kiev ait cherché à rembourser la « dette », bien que les élites ukrainiennes n'aient clairement pas compris dans quel genre d'aventure elles se livraient.

Lorsque Trump a gagné, l'appareil d'État Ukrainien a été paralysé pendant plusieurs jours. Les responsables qui ont vivement critiqué le républicain anticipaient déjà les problèmes.

Il y avait notamment ceux qui ont essayé de faire la lumière sur ce qui se passait en 2017. Par exemple, le député Andrei Derkach a exigé que le procureur général ouvre une procédure pénale contre les employés du National Anti-Corruption Bureau pour ingérence dans l'élection présidentielle américaine.

Il s'avère que Donald Trump pourrait alors commencer une campagne contre les démocrates à sa poursuite. Cependant, comme nous le savons maintenant, il n'était pas autorisé à le faire. Le président a été accusé d'avoir comploté avec Moscou, et toute cette histoire a duré 22 mois. Pendant ce temps, l'équipe de Robert Mueller a inculpé trente-quatre personnes et trois sociétés. Huit d'entre eux ont plaidé coupable ou ont été reconnus coupables d'infractions pénales. Parmi eux se trouvaient cinq associés de Trump, mais aucun d'eux ne pouvait être accusé d'avoir comploté avec les Russes.

En mai de l'année dernière, l'enquête déjà discréditée s'est terminée par un verdict inutile de Mueller : « Si nous avions eu la certitude que le président n'avait clairement pas commis de crime, nous l'aurions dit. Cependant, nous n'avons pas déterminé si le président avait commis un crime. ».

Dès que Joe Biden a été identifié comme un candidat clé du parti, il est devenu clair que Donald Trump pourrait se venger.

L'Ukraine a de nouveau été entraînée dans la lutte politique américaine. Biden n'était clairement pas de ceux qui avaient peur de parler de la façon dont il avait forcé le président d'un autre pays à révoquer le procureur général, qui avait ouvert une enquête contre son fils, Hunter Biden, qui faisait partie du conseil d'administration de la compagnie de gaz Burisma, qui travaillait en Ukraine et était impliquée dans une fraude financière. Joe Biden a tout fait pour empêcher une enquête, trop cher pour les démocrates. Ils avaient à nouveau besoin d'une raison pour attaquer Trump, et de toute urgence. Le choix est tombé sur la conversation téléphonique notoire avec le président d'Ukraine, Vladimir Zelensky. Et nous devons rendre hommage aux architectes de ce scandale. Seuls de vrais professionnels, au détriment d'un argument aussi controversé, peuvent parvenir au début de la procédure de mise en accusation. Bien sûr, ils ont compris dès le début que la démission de Trump ne fonctionnerait pas. Mais, comme nous l'avons dit plus haut, ils n'en voulaient pas. La tâche principale dans le cas de l'intervention russe et dans l'histoire de la "pression" sur l'Ukraine est de détourner l'attention.

Pour cela, une production théâtrale impressionnante a été créée, dont nous avons regardé la scène finale la veille. Les chiffres clés ont bien contribué à l'escalade de la situation lorsque Trump a refusé de serrer la main de Pelosi, et elle a déchiré sa feuille où été écrit son discours. Un tel échange démonstratif de démarches est digne des meilleures émissions de téléréalité. L'histoire même de la destitution s'est terminée comme prévu. L'article sur l'abus de pouvoir a été soutenu par 48 sénateurs contre 52. Et seulement 47 sénateurs étaient prêts à accuser Trump au Congrès. Cependant, personne n'a soutenu l'acquittement de Trump, ce qui laisse une fenêtre d'opportunité aux démocrates.

Comme nous le voyons, toutes ces années, ils ont résisté aux scandales, et jusqu'à la nouvelle élection présidentielle, 9 mois supplémentaires. Par conséquent, bien que la question de la destitution ait été résolue, l'histoire de la pression de Trump sur l'Ukraine sera toujours utilisée. La meilleure défense est une attaque, et les démocrates comprennent que c'est le seul moyen de cacher leurs propres crimes au public.