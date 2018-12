Les députés et les sénateurs ont-ils été élus pour défendre le peuple et la nation, ou pour protéger Macron ?

Le peuple demande le départ de Macron. Les soi-disant opposants des deux assemblées fredonnent une tout autre chanson : celle de la dissolution, et donc, de la cohabitation. Un éventuel gouvernement de co-habitation peut-il conduire à un réel changement de politique ?

Il est quand même ahurissant de voir tous les beaux-parleurs de la soi-disant opposition à Macron se bousculer sur les plateaux de télévision pour exprimer leur soutien, ou, plus timidement pour certains, leur sympathie et leur compréhension à l'égard du Mouvement des Gilets Jaunes, et refuser dans le même temps de signer la demande de destitution par le Parlement et le Sénat de ce président de pacotille qui insulte chaque jour la France et les Français !

Que ce soit les élus "Républicains" comme Wauquiez, ceux de la "France Insoumise" comme Mélenchon et Rufin, ceux du "Rassemblement National" ex-FN comme Louis Alliot, ceux de "Debout la France" comme Dupont-Aignan, tous ont été invités par les militants, les sympathisants, les responsables de l'UPR et de simples citoyens de base, à initier la procédure de destitution de Macron au motif de son incompétence et de son non-respect des règles fixées à l'exercice du mandat présidentiel par notre constitution.

Ce pouvoir est donné aux parlementaires de la République par l'article 68 de la constitution pour défendre le peuple et la nation, pour les protéger de l'éventuel mésusage du pouvoir présidentiel, pour les protéger, très précisément, des dérives et des trahisons dont Macron est l'affligeante représentation.

Or, tous les élus de l'opposition ou de la majorité qui ont répondu aux sollicitations qui leur ont été présentées, qui se sont exprimé sur cette question de la destitution de Macron, y compris ceux qui se présentent comme d'éventuels candidats à la direction des affaires du pays, tous choisissent de protéger Macron en se refusant à demander l'activation de l'article 68 de notre constitution.

Cette activation de l'article 68 est le seul et unique dispositif prévu par la constitution pour obliger le président à venir rendre des comptes devant les deux assemblées.

Après l'avoir entendu, les députés et les sénateurs décident, le cas échéant, de voter en connaissance de cause sa destitution, ce que demande de plus en plus instamment le peuple français.

On trouvera sur le site internet de l'UPR la liste des dix manquements graves de Macron aux obligations que lui fixe la constitution française, chacun de ces manquements graves justifiant à lui-seul la demande d'activation par les élus des deux assemblées de cet article 68, au nom du mandat solennel qui leur a été confié par le peuple souverain, ce mandat leur commandant de défendre en toutes circonstances,les intérêts du peuple et de la nation.