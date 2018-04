Les dernières avancées de l’IA

certaines machines prennent des décisions que l’Homme ne peut pas expliquer à ce jour

C’est pas un signe d’intelligence, j’ai jamais réussi à comprendre George Bush.

Question Answering Dataset, pose 100 000 questions fermées sans possibilité d’interprétation à partir de 500 articles de Wikipédia.

Et si l’on pose des questions interprétables, il est de combien le score ?

DARE a appris à détecter et analyser les micro-expressions humaines (lèvres saillantes, sourcils froncés, etc.) et les différentes fréquences de voix d’un individu pour constater s’il fabule ou non.

DARE va nous dire que Stephen Hawking a menti toute sa vie. Tout comme pour la conduite autonome, l’IA n’arrête pas de se planter royalement sur des choses qui nous semblent évidentes.

Les milliards de données qui composeront notre dossier médical ne pourront être analysés que par des IA

C’est pas de l’intelligence artificielle, c’est de la statistique et de la probabilité

Des chercheurs de l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) ont réussi à créer des synapses artificielles. Il s’agirait d’une avancée déterminante et du dernier frein à l’accroissement de la puissance des IA.

Blue Brain de l’EPFL simule 10.000 neurones, et ce, depuis 2008.

D’ici 2028, l’IA pourrait remplacer ou au moins assister les professeurs pour répondre aux difficultés de l’éducation et de l’enseignement dans les classes, selon le Forum Économique Mondial.

Un générateur de QCM ? La privatisation tant espérée de l’éducation ?

L’IA c’est comme les Webservices, le Web 2.0, le Blockchain, le Cloud, le virtuel... et tous ces bons mots que les marketeurs nous ressortent tous les deux ans pour nous vendre leur bric à brac. Cette année c’est Terminator qui fait des statistiques.