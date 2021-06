Les deux pièces d’argent métal les plus sécurisées au monde

L’innovation de cette année

La nouveauté notable de 2021 est la nouvelle pièce Britannia d’une once d’argent de la British Royal Mint. Elle dispose dorénavant dans sa version 2021 de micro-gravures qui lui donnent une sécurité supplémentaire. Ces micro-gravures sont des subtilités qui ne peuvent être vues à l’œil nu et qui ont la particularité d’être difficiles à reproduire. L’objectif étant de multiplier les micro-gravures pour rendre les contrefaçons de plus en plus difficiles à produire.

Cette nouvelle pièce britannique comprend plus précisément quatre nouvelles fonctionnalités de sécurité avancées :

Une image latente qui agit comme un hologramme : nous pouvons apercevoir un cadenas lorsque la pièce est vue sous différents angles. Cette fonction existait déjà depuis plusieurs années, mais avec les dernières technologies, la précision a encore augmenté pour la nouvelle fournée de cette année.

2. Une animation de surface avec des micros détails sur la pièce se combinent pour créer l’illusion de vagues derrière la figure de Britannia. Cette animation joue sur la lumière pour donner l’impression que l’arrière-plan de la pièce bouge. Ceux-ci sont créés à l’aide de lasers picosecondes avancés.

3. Un micro-texte entoure la figure de Britannia avec la phrase latine « decus et tutamen » qui se traduit par « honneur et défense ». Il est créé à l’aide de lasers spécialisés ce qui le rend difficile à reproduire.

4. Des lignes teintées (censées donner de la couleur à la pièce) ont été utilisées pour renforcer la sécurité sur le drapeau de l’Union Jack.

Toutes ces garanties visuelles sont gravées dans les pièces à l’aide de lasers avancés comme ceux utilisés dans la médecine et les applications aérospatiales. Les microgravures sont 200 fois plus minces qu’un cheveu humain, selon les responsables de la Monnaie britannique.

La pièce a la pureté maximale bien entendu, c’est-à-dire un titre de 999/1000 (24 carats) d’argent fin. Elle a un cours légal et une valeur faciale de £2. Le prix de détail à la vente sera d’environ £25 au cours actuel. L’envers de la pièce met également en vedette, comme à l’accoutumée, la reine Elizabeth II.

La pièce la plus sécurisée du monde et les nouvelles technologies d’authentification

Vous connaissez probablement déjà la fameuse Maple Leaf, une des pièces les plus célèbres au monde.

Je suis obligé de la mentionner car elle est probablement la pièce la plus sécurisée au monde.

Depuis la fondation de la Monnaie royale canadienne en janvier 1908, l’institution a frappé plusieurs centaines de millions de pièces pour elle-même et pour d’autres pays. Actuellement, elle arrive à atteindre un rythme colossal de production de 20 millions de pièce par jour. Si le chiffre parait invraisemblable, il est bien réel.

En 1979, la Monnaie royale canadienne a commencé à produire la célèbre série Maple Leaf du Canada qui sont frappées en or, en argent, en platine et en palladium. Elles sont également produites dans une grande variété de tailles de l’once troy à des fractions d’once troy : 1 oz, 1/2 oz, 1/4 oz, 1/10 oz, 1/15 oz, 1/20 oz et 1/25 oz. Ceci fait de la Maple Leaf une des pièces les plus célèbres au monde.

En 2013, l’institution a mis en place une fonction de sécurité anti-contrefaçon gravée au laser qu’elle a d’abord incorporée dans la Maple Leaf d’une once d’or. À la suite du lancement réussi de cette option, elle a été déployée sur les pièces la Maple Leaf d’une once d’argent et d’une once de platine en 2014 et 2015 respectivement.

Dorénavant les sécurités sont mises en place pour tous les formats de pièces (once et fraction d’once) Maple Leaf et dans tous les matériaux dont la rare version en palladium, victime de son succès.

Les pièces d’investissement Maple Leaf étaient déjà les plus sûres au monde grâce à des fonctionnalités de sécurité telles que la gravure avancée, la technologie de marquage laser et les lignes radiales de précision. Aujourd’hui, elles ont en plus la particularité d’avoir une sécurité supplémentaire anti-contrefaçon unique tout récemment introduite : elle est appelée « Bullion DNA ». Il s’agit actuellement du système d’authentification de pièces le plus avancé au monde.

Cette machine Bullion DNA n’est actuellement disponible qu’en Amérique du Nord, mais nous pouvons légitimement penser qu’à terme ce genre de système va se démocratiser partout dans le monde.

Les commerçants équipés de Bullion DNA doivent effectuer 3 étapes simples pour valider l’authenticité d’une pièce :

Insérer la pièce de 1 oz dans l’appareil :

Utiliser l’appareil pour prendre une photo haute résolution de la pièce :

Et le serveur Bullion DNA fait correspondre la photo à l’image stockée à la Monnaie :

La Monnaie royale canadienne prend depuis plusieurs années une image numérique haute résolution de toutes ses pièces et les stockent ensuite sur ses serveurs. Elle les reconnait notamment grâce aux lignes microscopiques rayonnent deux côtés de la pièce à partir du centre. Sur le revers de la pièce se trouve une petite feuille d’érable (traduction de « Maple Leaf ») texturée à droite de la tige de la feuille. Et à l’intérieur du centre de cette marque se trouvent les deux derniers chiffres de l’année correspondante de l’émission de la pièce.

Ce sont ces caractéristiques uniques numérisées que la Monnaie appelle « Bullion DNA » (« L’ADN des lingots » en français). Les revendeurs et distributeurs autorisés de Bullion DNA sont maintenant en mesure de vérifier numériquement l’authenticité de chaque pièce de monnaie en quelques secondes. La vérification n’est possible que pour les pièces d’or Maple Leaf datées de 2014 et plus et les pièces d’argent Maple Leaf datée de 2015 et plus. Cette solution de vérification sécurisée donne aux détenteurs de monnaies canadiennes un niveau de confiance inédit dans l’histoire des métaux précieux.

Ceci soutient totalement la trame de la méthode d’investissement Exploitor, destinée à l’investissement optimisé dans l’or et l’argent : j’ai soutenu dès le début de cette méthode, à contre-courant des avis dominants, qu’il fallait privilégier uniquement des actifs neufs . En effet, je soulignais notamment que les Napoléons et autres pièces d’occasion avec une pureté et une sécurité faible n’étaient pas optimaux.

Ce n’est que mon avis personnel bien entendu, tout simplement parce que je ne suis pas un collectionneur. Mon objectif est d’avoir des actifs liquides dans le monde entier et calibré pour une revente optimale n’importe où. La symbolique et l’histoire des anciennes pièces ne rentrent pas dans mes critères d’investissement ni dans mon champ d’expertise d’ailleurs. La numismatique est un domaine de spécialiste qui consiste à faire du cas par cas avec chaque métal précieux. À moins d’être intéressé par la collection, autant se simplifier la vie avec des investissements optimisés.

La Britannia et la Maple Leaf se positionnent donc au rang des Pièces des plus sécurisées au monde en 2021 à mon avis. Elles sont de plus très abordables du point de vue du prix donc je n’hésiterai pas à les privilégier comme premier investissement tant pour les primo-investisseurs que pour les habitués.

Bonus : une pièce d’investissement d’avenir

Un petit complément pour finir que nous approfondissons dans la revue Or & Argent. Chaque année, les collectionneurs et investisseurs du monde entier attendent avec impatience la sortie de la pièce la plus emblématique de la Shanghai Mint : le Panda de Chine.

La version argent est également une des pièces les plus vendues dans le monde. Elle est plus chère que les pièces précédentes, mais reste très appréciée des Investisseurs. Voici la version 2021 :

La série Panda Chinois a la particularité de proposer un motif différent chaque année et connaît donc une forte affluence de la part des collectionneurs.

Ses motifs mettent en scène le Panda géant, non seulement symbole de la Chine, mais aussi l’un des animaux les plus appréciés dans le monde.

D’une valeur faciale de 10 CNY (yuan/renminbi), cette pièce a la particularité de peser 30 grammes, contre 31,1 grammes (1 once troy) pour la majorité des pièces d’investissement neuves internationales.

Cette pièce est un bon actif pour faire un peu de diversification sur vos investissements argent par exemple.

L’attractivité économique de la Chine et sa puissance symbolique ont des chances de s’accroître et perdurer dans le temps ?

Franck Pengam

