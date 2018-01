Les deux premiers vers de l’Odyssée : tout un art de la séduction...

Une interprétation de l’Odyssée originale, celle d’Adorno, 1ère partie de la dialectique de la raison... du marxisme marrant !

La vie bonne à Itaque : petit oligarque Ulysse, ptit bourgeois...

Achille : l’ancien monde de la vertu et du courage contre la ruse de la modernité

Circée, les gogochons, Évidement les shiteux au lotus...

Les sirènes : les écouter privilège de caste

Le navire : les prolétaires rament

Le cyclope : « Je suis personne »... et oui un gogochon n’est personne, un individu indifférencié interchangeable



1) ZEUS ÉTAIT NOIR

2) LES SOLDATS ROMAINS AUSSI ÉTAIENT NOIRS

3) ET ACHILLE BIEN SÛR !

4) ENFIN, LA GRANDE BRETAGNE A ÉTÉ CIVILISÉE PAR LES NOIRS ROMAINS



si... si... bobo... c’est ton “dit” !



J’attends avec impatience LOUIS XIV NOIR... de son vrai nom : Mohamed XIV



C’était l’Histoire en bobovision des chiures finales d’Occident et de leurs mythes blancs mégalos...





Les soldats romains étaient des citoyens romains, et les auxiliaires, gaulois, germains etc... les berbères d’Afrique, des vandales.

