Les deux virus qui tuent le plus

Coronavirus et Empirvirus

L’apparition de Coronavirus en Chine et un peu partout dans le monde a créé un climat de peur et de grande incertitude. Les milliers de morts qui en résultent ainsi que les efforts déployés pour en identifier la source pour mieux en contrôler les effets dévastateurs nous indiquent toute l’importance que nous accordons à la vie humaine. En peu de temps, ce coronavirus aurait fait des centaines et milliers de morts. La planète entière est aux aguets et tous les moyens sont déployés pour y mettre un terme. Comment ne pas tout faire pour sauver des vies et vaincre, une fois pour toutes, un virus aussi menaçant pour l’Humanité ? On ne peut que se réjouir des efforts déployés par les gouvernements et les organisations internationales pour y mettre un terme.

Cet élan d’humanité qui se manifeste de toute part devrait également s’imposer avec autant d’intensité face à cet autre virus dont on parle peu, même si ses victimes se comptent par centaines de milliers un peu partout à travers le monde. Ce virus nous pouvons le baptiser l’Empirevirus. Nous en connaissons l’origine et la structure génétiques. Ses racines se nourrissent d’un pouvoir absolu qui ne trouve sa subsistance que dans la conquête et la domination des peuples. Il agit sous de multiples formes de manière à ce que son pouvoir soit respecté et que les récalcitrants soient aussitôt victimes de ce virus qui tue et détruit les bases de tout système, non compatible avec l’Empirevirus.

Ses principaux microbes qui lui permettent de contaminer et tuer ces récalcitrants portent divers noms : sanctions économiques, blocus sur les achats et ventes de produits essentiels, tels les aliments, les médicaments, les pièces industrielles de maintenance, etc., tout en se faisant appeler l’apôtre de la grande liberté de commerce. Il est toutefois le seul à pouvoir disposer de cette liberté, par ses microbes, répandus un peu partout, il en contrôle les avenants et aboutissants selon ses propres intérêts. Il dispose également de ces « guerres économiques », véritables épidémies qui font trembler des peuples et mettent en quarantaines les gouvernements.

Sont nombreux les peuples et pays qui sont directement ou indirectement victimes de ce virus impérial. Nous connaissons depuis près de 60 ans la présence de l’Empirevirus dont sont victime le peuple et le gouvernement de Cuba. Chaque année, devant les membres de l’Assemblée générale des Nations Unies, il est fait mention des effets dévastateurs de ce virus qui tue et rend les peuples démunis devant les défis à relever. Les médicaments, pour ce genre de virus ,ne sont pas toujours au rendez-vous.

Plus récemment, nous assistons à des attaques virulentes de cet Empirvirus qui s’est introduit au Venezuela et dont les ravages vont en s’accroissant. Dans une déclaration du ministre de communication du Venezuela, Jorge Rodriguez, nous apprenons que les sanctions portées par ce virus avaient causé des préjudices pour plus de 116 millions de dollars. Pour un peuple qui cherche à se sortir du sous-développement et à reprendre en mains son propre destin, cette somme d’argent qui lui est soustraite peut expliquer bien des manques en médicaments et alimentation pour répondre aux besoins des victimes. « « 26.02.20 - L'expert indépendant des droits de l'homme, Alfred de Zayas, a affirmé mercredi que les mesures coercitives et unilatérales promues par le gouvernement des États-Unis contre le Venezuela ont causé la mort de plus de 100 000 Vénézuéliens, en même temps qui a fait valoir qu'ils constituent un crime contre l'humanité. »

Il a rappelé qu'en 2018 seulement, 40 000 Vénézuéliens sont morts, selon les évaluations et les études menées par les économistes américains Jeffrey Sachs et Mark Weisbrot. (lien en espagnol : https://www.aporrea.org/ddhh/n352662.html )

Récemment, le Canada a été victime d’un blocus mis en place par les premières nations pour faire valoir leurs droits sur leurs terres. Les Canadiens ont pu réaliser les effets dévastateurs que de telles interventions pouvaient avoir sur l’économie et l’ensemble des activités liées aux déplacements des personnes et des transports commerciaux. Il s’agit, évidemment d’une leçon importante pour ce gouvernement qui participe avec Washington et ses alliés à la diffusion de l’Empirvirus qui tue et désorganise des gouvernements et des peuples.

Dans le cas de ce dernier virus, on en connait la provenance et ceux qui s’en font les diffuseurs. Le grand maitre n’est nul autre que le locataire de la Maison-Blanche, accompagné par ses alliés fidèles, dont le Canada et tous les autres. Ses principales cibles sont les peuples et gouvernements qui disposent de grandes richesses naturelles.

Oscar Fortin

5 mars 2020