Les deux visages de Poutine

Savez-vous pourquoi les agents du New World Order et la superstructure Neocon détestent la Russie et ses dirigeants, en particulier Vladimir Poutine ? Savez-vous pourquoi ils ne peuvent tout simplement pas supporter que la Russie conteste maintenant plusieurs des principes pernicieux qui composent l'idéologie du Nouvel Ordre Mondial ?

La réponse est assez simple. Vladimir Poutine a été élu en 2000, et après presque dix-huit ans, qu'est-ce qu'il a produit ? Écoutez ça :

"Avant l'élection de Poutine, la Russie avait un PIB par habitant de 9.889 dollars par parité de pouvoir d'achat (PPA). Le chiffre avait presque triplé en 2017 et a maintenant atteint 27.900 dollars. La Russie a le PIB par habitant le plus élevé de tous les autres pays BRICS, avec la Chine qui vient juste derrière avec 16.624 dollars.

"Le PPA prend en compte le coût de la vie relatif et les taux d'inflation des pays afin de comparer les niveaux de vie dans différentes nations. Le salaire mensuel moyen nominal a presque été multiplié par 11, passant de 61 à 652 dollars.

"La Russie est la sixième plus grande économie du monde par le PPA, avec un PIB de 4 billions (4x1012) de dollars. PwC a prédit que d'ici 2050, le pays deviendrait la plus grande économie d'Europe par cette mesure, laissant derrière lui l'Allemagne et le Royaume-Uni.

"En 1999, l'économie russe par PPA ne valait que 620 milliards de dollars. Ainsi,au cours des 18 dernières années, la production économique russe en ces termes a augmenté de 600 pour cent.

"Les taux d'inflation ont diminué de 36,5% à 2,5% à la fin de 2017. La valeur totale des actifs du système bancaire russe a été multipliée par 24 à 1,43 billion de dollars. La capitalisation de la Bourse russe a plus que doublé pour atteindre 621 milliards de dollars.

"Lorsque Poutine a été élu en 2000, la Russie n'avait que 12 milliards de dollars de réserves, accompagnée d'une dette publique, qui était presque égale à la production économique du pays à 92,1%. Les choses ont nettement changé en 18 ans, la dette publique russe s'est réduite à 17,4% du PIB et les réserves ont atteint 356 milliards de dollars.

"Le faible niveau d'endettement et les réserves croissantes ont aidé le pays à traverser la crise économique de 2008 et la récession de 2014-2016, provoquée par une chute des prix du pétrole et des sanctions occidentales." [1]

En bref, Vladimir Poutine a changé le paysage politique, économique et même agricole de la Russie. Savez-vous que la Russie est le seul grand pays à interdire TOTALEMENT les cultures OGM ?

Bien sûr, Vladimir Poutine a ses défauts, comme tous les êtres humains.

Il doit s'attaquer à certains problèmes : il doit demander à Netanyahou d'arrêter d'attaquer la Syrie ou d'en subir les conséquences. Il a été très ferme en critiquant la politique américaine en Syrie, en Irak et ailleurs. Mais il n'a pas adressé une seule critique cinglante à Benjamin Netanyahou, qui est le premier responsable de la guerre en Syrie et ailleurs.