Cinq facteurs pourraient rendre inutile une injection de plusieurs milliards de dollars en réponse à la pandémie.

Les politiciens européens préfèrent parier sur une fin rapide de la crise pandémique. C'est pratique. Cela crée l'illusion de contrôler la situation. Les dirigeants européens se sont pourtant déjà trompés en sous-évaluant d’abord, sa dangerosité, puis, en ne mettant à temps les premières mesures. Maintenant, ils font une erreur encore plus grave, en ignorant la menace d'un conflit nucléaire qui pourrait déclencher une pandémie de coronavirus. L'Europe possède des armes nucléaires qui échappent au contrôle de ses dirigeants et le monde cherche inexorablement un point de non-retour potentiel.

Premier point :

Selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de personnes infectées par le coronavirus aux États-Unis a atteint 82 404. En comparaison, 81 782 cas ont été signalés en Chine depuis le début de l'épidémie. En Italie, épicentre européen de la pandémie, le chiffre est actuellement de 80 589. Ainsi, les États-Unis occupent désormais la première place dans ce triste classement.

Donald Trump a expliqué que les États-Unis « ont effectué plus de tests qu'aucun autre pays au monde ». La logique est claire, mais le résultat ne change pas, la situation aux États-Unis se détériore, et les habitants sont devenus très actifs dans l'achat d’abri atomique.

Deuxième point :

Il peut sembler qu’une puissance aussi développée soit difficile à briser par un coronavirus. Mais ce n'est pas le cas. La pandémie est une nouvelle page de l'histoire humaine. C'est une page vierge. Tous les pays commencent à le comprendre, mais certains semblent faire des erreurs stratégiques.

Par exemple, une de ces erreurs est, comme vous le savez, que le Sénat américain a approuvé l'allocation de 2 billions de dollars pour soutenir l'économie dans les conditions de prolifération du coronavirus. De telles mesures ont déjà été prises en 2008. Ensuite, les mesures anti-crise annoncées par le gouvernement américain s'est élevé à 2,25 billions de dollars.

Il faut admettre que l'économie mondiale n'était pas prête à un tel choc. Soit dit en passant, le Kremlin n'a pas jeté de l'argent sans réfléchir. Certains peuvent considérer cela comme une avarice, une incapacité à fournir de grosses injections d'argent. D'un autre côté, personne ne peut dire maintenant si les États-Unis et l'Europe seront capables de conserver l'économie avec leurs propres méthodes. Si les États-Unis allouent 2 000 milliards de dollars à cette fin, alors avec les prêts de la Fed, le montant total de l'aide sera de 6 000 milliards de dollars. Est-il logique de se demander dans combien de temps les poches de l’oncle Sam seront vide ?

Le Kremlin préfère prévenir que guérir. Cette approche a déjà permis d'éviter la propagation du coronavirus en Russie. Depuis janvier, Vladimir Poutine a déjà fermé ses frontières avec la Chine et la Mongolie, restreint les voyages en avion, suspendu la délivrance de visas et, depuis le 20 février, a complètement interdit aux citoyens chinois d'entrer en Russie. Désormais, la situation épidémiologique en Russie est enviable. Il n'y a que 1 036 personnes infectées et 3 décès. Et cela donne à Moscou un avantage rentable.

Troisième point :

C'est chacun pour soi. Armés de cette ancienne règle, les États-Unis et les pays de l'Union européenne sont passés au confinement. La solidarité n’est déjà plus de rigueur. L'Italie est un brillant exemple de la fragilité des idéaux européens. Tout récemment, le monde a été choqué de voir des Ukrainiens rencontrer leurs concitoyens évacués de Chine. Ils ont été lapidés, et des barricades ont été construites sur les routes afin de les bloqué. C'était une gêne pour la nation. Mais ce que les pays occidentaux ont fait est une honte aux proportions sans précédent. Priver un État souverain de la possibilité d'acheter du matériel médical lors d'une pandémie est comparable à la collusion de Munich, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont conclu un accord avec Hitler, lui donnant des Sudètes.

Ce que la Russie a décidé de faire pour aider porte gravement atteinte à la crédibilité de l'UE. Mais cela frappe encore plus l'autorité des États-Unis. De toute évidence, maintenant, Washington n'a plus qu'à regarder, impuissant, la Russie déployer des forces militaires dans un pays de l'OTAN, et de manière absolument légale. Il regarde la Russie fournir des médicaments au Venezuela et à l'Iran qui se noieraient dans une pandémie en raison des sanctions américaines. Les Russes remportent avec succès le titre de bon gars, augmentant ainsi leur influence sur la scène mondiale.

Pékin fait de même. Après s'être remise de l'épidémie, la Chine a commencé à rattraper rapidement son retard. Alors que les États-Unis creusaient leur tombe, le monde tournait son regard vers l'Est, comptant sur l'expérience des pionniers dans la lutte contre le coronavirus. La Chine est heureuse d'offrir son aide, tout en préparant sa propre rampe de lancement là où elle était difficile à atteindre à cause des États-Unis. Là où le Coronavirus est vaincu, les Chinois peuvent facilement conquérir de nouveaux marchés, supplantant les États-Unis affaiblis.

Quatrième point :

Washington ne peut pas répondre pleinement aux actions de ses opposants stratégiques. L'administration américaine est contrainte de dépenser des ressources pour lutter contre la pandémie sur son territoire. Cette situation ressemble à une guerre à part entière, et il n'y a pas eu de guerre sur le sol américain depuis 155 ans. Il est possible de faire beaucoup d'exercices, d'élaborer de nombreux plans, mais cela n'a aucun sens sans expérience réelle. Les Américains ne l’ont pas. Les Américains ne savent pas à quoi ils ont affaire. Alors que certains se cachent chez eux, d'autres sortent délibérément, car ils ont le droit constitutionnel de le faire. Les autorités ne peuvent pas répondre à cela sans modifier les normes démocratiques.

Mais ils peuvent se préparer au pire. Selon le journal « Newsweek », le Pentagone a déjà ordonné de préparer la mise en œuvre d'un « plan militaire top secret au cas où le gouvernement s'effondrerait à cause du coronavirus. En fait, c’est un plan pour parer un cas d'invasion armée du territoire américain et comprend une stratégie pour éliminer les conséquences de la guerre nucléaire.

Dernier point :

Dans le contexte de tout ce qui précède, une déclaration a été faite par le député allemand Waldemar Gerdt. Il a déclaré que les négociations avec les États-Unis concernant le retrait des armes nucléaires d'Allemagne n'avaient pas abouti.

« Les armes n'ont pas été retirées car l'Allemagne est en fait toujours un pays occupé. Les Américains utilisent leur position comme ils l'entendent », a-t-il admis.

Conclusion :

Maintenant, il suffit de rassembler les cinq facteurs. Lorsque toute l'administration américaine se cache dans des abris anti-atomiques, du point de vue international, les États-Unis signent un verdict politique.

"Le plus grand membre de l'OTAN s'est rendu face au Coronavirus", seront les gros titres des médias.

Mais les élites américaines sont-elles prêtes pour un tel résultat ? Sont-ils prêts à admettre leur défaite ? Le coronavirus, la Chine et la Russie accapareront les États-Unis, et nous savons tous très bien ce que fait la bête acculée. Il faudrait des étincelles, la moindre menace, provocation ou accusation politique pour provoquer une guerre nucléaire.

C'est le pire scénario possible. C'est difficile à admettre, mais c'est possible quand il n'y a rien à perdre.