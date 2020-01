Les dindons de la farce

@Raymond75

tu devrais ajouter Raymond, pas d’ambition militaires.....

ce qui nous coûte un max en termes de gaspillage économique .... on ferait bien mieux de développer l’élevage de poissons vu qu’il y a une énorme érosion de la réserve halieutique mondiale, le ratio serait bien plus conséquent, d’autant plus que l’on a la 2ie surface maritime mondiale et finalement on n’en fait pas grand-chose ???????

mais bon, se la jouer ou péter plus haut que son cul, sont des concepts que l’on maîtrise bien en France !!!!

et cerise sur le « gateu » puisque l’on parle beaucoup des retraites en ce moment j’ajouterai même que l’on a la plus grande réserve mondiale de généraux en retraite quand à ce demander à quoi çà sert au prix que çà coûte un gégène...

c’est une autre question ????