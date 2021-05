Les dix leçons du coup d’état mondial

@Legestr glaz

Moi, tout ça me met une larme à l’oeil tellement c’est beau !

23 janvier 2020 :

« L’OCDE et le Forum s’efforcent tous deux de relever les énormes défis d’un monde en pleine mutation. Saisir les opportunités de la transformation numérique et faire en sorte que nos économies se développent de manière inclusive et durable sont notre responsabilité à tous. Ce partenariat stratégique complètera notre compréhension et aidera à renforcer nos actions », a déclaré Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE.

La collaboration s’inspirera des axes thématiques des deux organisations.

L’OCDE couvre des thèmes allant :

— du développement économique,

— de l’éducation

— des compétences, de l’emploi, du travail et des affaires sociales,

— de l’entrepreneuriat,

— du développement régional et urbain,

— de l’environnement, des affaires financières et des entreprises,

— de la science, de la technologie et de l’innovation,

— des statistiques et des données,

— de la politique et de l’administration fiscales, comme ainsi que le commerce et l’agriculture.

Parmi les plates-formes du Forum économique mondial, citons :

— Façonner l’avenir de la nouvelle économie et de la société

— Façonner l’avenir des biens publics mondiaux

— Façonner l’avenir de la gouvernance technologique (y compris l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, les technologies de la chaîne de blocs et du grand livre distribué, et l’IoT, la robotique et la smart Villes, etc.)

https://www.weforum.org/press/2020/01/world-economic-forum-and-oecd-sign-strategic-partnership-framework/

L’année prochaine, en 2022, les Français éliront leurs « représentants ». Les médias de masse se demanderont : Marine Le Pen a t-elle ses chances face à Macron ? Et Jean Luc Mélenchon, parviendra t-il à mobiliser la gauche ? Des questions essentielles qui modifieront, c’est certain, le cours des choses, le modèle de gouvernance de l’OCDE et du WEF ! Vous en doutez ?