Les dogmes, le principe d’équilibre et les maladies auto immunes

Un peu de sciences éloigne de dieu, beaucoup y ramène... disait Einstein.

Un peu de sciences génère des dogmes, beaucoup permet de s'en affranchir...

En mathématiques, en géométrie comme en algèbre, il n'y a que très peu de postulats ... un postulat, c'est une proposition que l’on demande d’admettre comme vraie pour appuyer la suite des raisonnements. Depuis le début du coronavirus, les gouvernements oligarchiques nous demandent d'admettre de nombreux postulats et personne ne se rebelle. Ils ont même osé nous dire qu'un masque chirurgical à usage unique pouvait être lavé 5 fois voire 10 fois et ça n'a bizarrement fait rire personne... Tout le monde devient prisonnier à l'aulne d'une pseudo science qui n'a rien à voir avec un raisonnement scientifique ou mathématique. Quand les mathématiques comme les sciences atteignent une limite à leur monde, ( les réels, la géométrie euclidienne, la théorie de Newton etc..), elles ouvrent un nouveau monde pour s'affranchir des limites ( la géométrie non euclidienne, l'ensemble des imaginaires, le modèle quantique etc...) ... malheureusement, ce ne sont pas les axes libertaires choisis par nos gouvernants depuis belle lurette... depuis qu'on est bébé, on nous assène un seul modèle pour tous sans nous donner la liberté de choix, notre seul soi-disant " libre arbitre" dans notre vie : les vaccins seraient indispensables à peine sorti du ventre de la maman, la maladie devrait être éradiquée avec des médicaments et des médecins donc avec de la médecine, on doit manger des animaux pour vivre alors que beaucoup de végétariens vivent sans carences, ( l'homme de Neanderthal ibérique aurait été d'ailleurs végétarien), etc... Je ne vais pas faire l'énumération de toutes ces vérités qu'on m'a inculquées depuis que je suis née et que je remets en question depuis quelque temps... En Chine, autrefois, un médecin avait bonne réputation s'ils n'avaient que des patients en bonne santé et ne venaient donc chez lui que des patients en bonne santé souhaitant garder cette bonne santé... mais contrairement à cette science chinoise qui a fait ses preuves depuis des lustres, on nous a dit en médecine occidentale, que les médecins soignaient les gens malades... comme si la maladie était une condition inéluctable et permanente des hommes plutôt que de l'envisager au contraire de manière impermanente comme tout ce qui nous arrive dans notre vie... notre enfance, notre jeunesse, nos amis tout est impermanent... selon les dogmes, les dauphins sont gentils et les requins dangereux ? Wikipédia et Orelsan m'apprennent que les dauphins sont dangereux et peuvent entraîner un homme dans les grands fonds ( ma fille m'a effectivement montré une vidéo où un dauphin êtait très émoustillé par une plongeuse et commençait à avoir une attitude de violeur à son égard, heureusement que son compagnon se mettait devant elle pour la protéger)...

Au final, en Occident, on n'a pas jamais laissé deux théories coexister : pourquoi avoir nié Antoine Béchamp et choisi Pasteur ? Pourquoi avoir choisi la théorie du réchauffement climatique et accepté les chiffres tronqués avancés par Al gore et ne pas envisager que ce réchauffement puisse une période transitoire indépendante de l'activité des hommes et que cette période puisse aussi être suivie par une période de glaciation comme le soulève le film " le jour d'après" ? Pourquoi nous dire que les virus sont dangereux alors que notre ADN a été créé grâce aux virus, que les virus de toutes façons maintiennent notre microbiote en état d'équilibre et que le seul postulat qu'on pourrait donc admettre en médecine serait le principe d'homéostasie (ou d'entropie ou d'inertie selon les sciences qu'on étudie.. je n'ai jamais fait médecine, mais j'ai fait des sciences et ce principe du retour à l'état d'équilibre me semble un principe universel, commun à tout ce que j'ai vu) : tout système perturbé aspire à revenir à son état d'équilibre ... et il est souvent perturbé à cause de l'action des hommes... dès que l'homme n'est plus là, une molécule excitée artificiellement revient à son état initial. Alors que dit en implicite le chercheur dans "Hold up" qui choque et qui lui attire des foudres du spectre de complotisme ? Il dit qu'il cherchait d'où venait la maladie et quand il a trouvé, il a arrêté de chercher et a démissionné mais il ne nous dit pas ce qu'il a trouvé mais les soi-disant complotistes ont compris que c'est le même message que dans Knock ou dans "le malade imaginaire". Notre médecine occidentale crée nos maladies afin de mieux pouvoir nous vendre des vaccins ou des médicaments.