Les dommages du Président Chirac…

Un constat : C’est bien triste le niveau de la politique dans ce pays…

Ajoutons à cette occasion une petite couche sur la politique de celui qui est récemment décédé :

Il y en a qui trouvaient "glorieux" d'aller faire la guerre d'Algérie comme ce défunt personnage (lieutenant engagé volontaire en Algérie…) ! Une tête brûlée par des concepts rétrogrades… Heureusement que d'autres ont combattu la stupidité en étant des insoumis et des déserteurs. (1962-2012 : L’Algérie 50 ans après !” : http://pierre.souchier.free.fr/revoltons_nous/page.revoltons-nous.35.html Et que même des généraux comme le général Pâris de la Bollardière se sont insurgés contre les crimes des tortures commises en Algérie. Il est même devenu ensuite un écologiste militant très actif (ses engagements contre le nucléaire à Mururoa en 1970-71 par exemple). Ceux-là ont tout mon respect. ( https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Figures-de-justice-et-de-paix/Jacques-Paris-de-Bollardiere-l-homme-qui-a-dit-non Les autres… je les laisse dans leur nationalisme dépassé au regard de l'humanité qui avance… Chirac, c’était aussi un fauve politique capable du pire #Ouvea #Francafrique #Mururoa, système clientéliste avec emplois fictifs et tout le tintouin à Paris lorsqu’il était maire… Sans parler du refus de l’engagement de la France dans la guerre en Irak qui n’était qu’un prétexte pour continuer à vendre de l’armement à ce pays et des installations de centrales nucléaires tout en se faisant passer pour un homme politique de paix… Un comble ! Bref on prend le citoyen pour un demeuré et celui-ci adore cette tête de veau et en redemande en plus… "Tous dévôts" disait le général De Gaulle en son temps… Ah misère de misère que la politique…

De plus, personnellement, je n'ai toujours pas digéré d'avoir du voter pour lui… (Je dois avoir probablement l’estomac fragile !)

C'est pourquoi à partir de ce vote, j'ai décidé de ne plus jamais voter pour un/e candidat/e qui cautionnerait l’armement atomique… ( http://pierre.souchier.free.fr/revoltons_nous/page.revoltons-nous.27.html

Dans la rubrique : « Ne mourrez pas idiot » :

Michel Tarrier : Pour finir, je lis une remarque écologique-végatarienne judicieuse (même si elle est très raide en soi !) de

Devient-on ce qu'on mange ?

« Cet homme à toute épreuve et physiquement parfait tout au long d'une vie ultra active s'est effondré prématurément (2005) à l'âge de 73 ans, suite à un AVC ayant induit une anosognosie. Comme la maladie d'Alzheimer, le malade atteint d'anosognosie ne se rend plus compte de ses troubles amnésiques et présente un risque très élevé de souffrir de démence. Depuis donc presque 15 ans, il fut réduit à l'état de légume, ce qui est un comble pour un tel viandard.

Tabagie, excès d'alcool et régime alimentaire scabreux (têtes de veau, pieds de porc, boudins, andouillettes et autres tripes et abats constituaient ses mets favoris...) ont très certainement auguré une déchéance crépusculaire précoce.

Existe-t-il une morale alimentaire ?

Il existe par contre une antimorale citoyenne : Manger de la tête de veau peut exempter des poursuites judiciaires ! C'est une recette. »

Bref ! C’est bien triste à ce niveau la politique dans ce pays…

Bien à vous !



Pierre Sarramagnan-Souchier, le 27 septembre 2019.