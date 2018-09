Les EAU et l’Exploration spatiale

L’exploration de l’espace a été et continue d’être l’une des manifestations les plus importantes du progrès et du développement des nations depuis le début de la seconde moitié du XXe siècle. Les sciences spatiales se sont énormément développées, en particulier à l'apogée de la compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique durant la guerre froide. Au début des années 1960, en réponse au programme spatial soviétique, les États-Unis ont lancé le programme Apollo. L'ancienne Union soviétique a envoyé avec succès le premier vaisseau spatial embarqué par la chienne Laika. Même si l'engin n'est pas revenu sur Terre, il a marqué l'histoire. Le cosmonaute soviétique Youri Gagarine, de retour sur Terre, était à bord de la première mission spatiale comportant des humains. Les États-Unis ont envoyé l'astronaute Neil Armstrong et son collègue Edwin "Buzz" Aldrin pour poser le pied à la surface de la Lune.

L'idée de l'exploration spatiale était alors universellement reconnue comme un symbole du développement technologique. Les pays en quête de compétitivité mondiale ont lancé des programmes spatiaux.

Maintenant, les Émirats arabes unis ont créé une agence spatiale en 2014, une agence fédérale chargée de réglementer le secteur spatial des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis ont investi plus de 20 milliards de dollars dans ce domaine, ce qui représente environ 7% des investissements mondiaux dans l’espace, estimés à environ 300 milliards de dollars. Les EAU ont une part importante dans les investissements dans ce secteur prometteur.

Mais le programme spatial émirati n’est pas simplement un autre programme spatial. C'est une autre étape vers le développement durable grâce à l'économie de la connaissance, à la science et à l'innovation, car l'industrie aérospatiale devient une composante de l'économie nationale.

La direction éclairée du pays était consciente de l’importance économique de l’industrie spatiale, en particulier dans l’ère post-pétrolière. Le prince héritier d'Abou Dhabi, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a déclaré que les EAU célébreraient dans cinquante ans l'exportation du dernier baril de pétrole. Environ trois ans se sont écoulés depuis que les Emirats arabes unis ont officiellement annoncé que les deux premiers astronautes nationaux se rendraient dans l’espace lors d’une mission russe vers la Station spatiale internationale l’année prochaine.

Les astronautes Hazza Al Mansouri et Sultan Al Nayadi représenteront les EAU et les Arabes dans ce domaine et inscriront le nom des Emirats dans la liste des initiatives d’exploration spatiale pionnières. Doté d'une infrastructure institutionnelle de classe mondiale comprenant l'Agence spatiale des Emirats, des institutions, des centres de recherche et des satellites, ce secteur promouvra l'image du pays en tant que centre de développement et de progrès capable de rivaliser sur la scène mondiale. Le programme spatial a sa place dans Vision 2021 et Vision 2071, deux stratégies nationales très ambitieuses mais réalistes et bien étudiées.

Mais ce qui est au cœur de tout cela, c'est l'élément humain. Le thème principal du Centenaire des EAU est que les prochaines générations puissent être compétitives sur le marché mondial, faisant de leur pays un acteur économique internationalement reconnu.

Les aspirations des Emirats Arabes Unis n’ont aucune limite, a déclaré Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abu Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis.

C’est aussi le rêve des pays du Golfe et des pays arabes, en particulier des jeunes générations. Ils veulent construire une nouvelle réalité à travers la science et la connaissance, effacer les stéréotypes négatifs sur les Arabes et montrer un visage différent au monde. Nous attendons tous de voir nos astronautes dans l'espace l'année prochaine.