Les EAU poursuivent sur la bonne voie

Les EAU, grâce à leur leadership avisé, dirigé par Son Altesse Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, chef d’État, que Dieu le bénisse, et son frère, Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-premier ministre et dirigeant de Dubaï, et Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi, commandant en chef adjoint des forces armées, poursuivent sur la voie de la compétitivité mondiale conformément à une vision stratégique claire et sans recul, quels que soient les circonstances et les défis.

Malgré les implications de la pandémie de coronavirus sur les taux de croissance et de développement dans le monde, les EAU ont réussi à contenir ces effets grâce à une planification minutieuse et à un modèle idéal pour faire face à de telles conditions. En dépit de ces circonstances mondiales, les EAU ont même réalisé un saut qualitatif vers leurs objectifs de compétitivité.

Le pays a atteint la 10e place du classement mondial de la compétitivité numérique de l’IMD en 2021. L’entrée des Émirats arabes unis dans le club des dix grands dans le classement général de la compétitivité mondiale et en tête des pays arabes dans tous les indicateurs de compétitivité reflète une volonté forte qui cherche à construire un avenir meilleur pour son peuple.

Et d’autres Indicateurs nous montrent la valeur de ce succès dans ces circonstances. Les EAU ont fait un bond de 31 places dans chacun des indices des utilisateurs d’Internet, se classant ainsi au quatrième rang mondial.

Ils ont également fait un bond de 31 places dans l’indice de la population de l’enseignement supérieur, se classant ainsi au 16e rang mondial, ont fait un bond de 22 places dans l’indice des abonnés au haut débit mobile, se classant ainsi au 12e rang mondial, et ont fait un bond de 9 places dans l’indice des étudiants de premier cycle et de maîtrise, se classant ainsi au 10e rang mondial.

Le tout en plus de nombreux autres indicateurs qui ont connu des progrès considérables. Les Émirats arabes unis, qui se sont classés parmi les 10 premiers au monde pour 25 des 52 indicateurs couverts par le rapport, poursuivent leurs objectifs avec une planification consciente qui tient compte des expériences et des leçons du passé.

L’avenir s’inscrit dans un horizon conscient qui ne connaît que le succès et le désir de construire le modèle de développement rêvé au niveau mondial après que l’État ait réussi à devenir un exemple dans son environnement régional. L’une des principales clés de l’expérience inspirante des EAU est qu’ils procèdent avec des visions stratégiques claires.

Le leadership avisé des EAU a récemment présenté une nouvelle feuille de route pour les années à venir, afin de poursuivre la voie du succès et d’achever le voyage pour atteindre le sommet de la compétitivité mondiale, conformément à la vision du centenaire des EAU 2071, qui pose les bases solides de la méthodologie du développement institutionnel et global du pays dans les années et les décennies à venir, pour atteindre l’objectif des « EAU n° 1 dans le monde. » Tout est possible avec un leadership qui soutient, encourage et stimule les énergies humaines et un gouvernement qui se tourne vers l’avenir et dirige consciemment selon une vision stratégique nationale à long terme, basée sur les meilleures expériences et pratiques mondiales.

Le document « Principes des 50 » récemment annoncé peut être considéré comme une boussole d’orientation et une feuille de route qui trace l’avenir dans ses dimensions politiques, économiques et de développement, à partir de 10 principes clés qui définissent le cours stratégique des EAU dans les 50 prochaines années.

Ceux qui lisent ces principes sont bien conscients que les EAU connaissent bien leur chemin. La voie à suivre consiste à développer et à construire à partir d’un travail réel, sans slogans ni rhétorique sans lendemain. Elle s’appuie sur les réalisations sur le terrain dans tous les domaines.

Le premier principe du document stipule que « la principale priorité restera le renforcement de l’Union, des institutions, de la législation, des pouvoirs et des budgets, et le développement de toutes les régions du pays, sur le plan urbain, du développement et de l’économie, qui est le moyen le plus rapide et le plus efficace de consolider l’Union des Émirats. »

Cela comprend presque tous les éléments du développement global des EAU, sur le plan institutionnel, législatif, économique et urbain, pour atteindre l’objectif ultime de consolider la construction fédérale.

Le dernier rapport sur la compétitivité mondiale confirme que le document des 50 principes donne une forte impulsion qualitative aux EAU pour continuer à se hisser vers le sommet de la pyramide. La rentrée du club des dix grands dans les indicateurs de compétitivité globale est un écho et une traduction de ce qui se passe sur le sol émirati.

Son ascension progressive vers le numéro un n’est plus un rêve comme par le passé. Il s’agit plutôt d’une ambition légitime fondée sur une planification réfléchie et informée et sur des réalisations concrètes.