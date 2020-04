Le confinement aveugle doit cesser. Les enfants ne contaminent pas les adultes et risquent moins d’être contaminés à l’école qu’à la maison. Suivons l’exemple du Danemark qui vient de rouvrir ses écoles.

Les écoles doivent ouvrir comme prévu le 11 MAI 2020. Pas de danger, ni pour les enfants, ni pour les adultes. Démonstration.

G et N Delépine (écrit le 14 avril 2020 avec les faits établis à cette date)

Qui est le Malin à éradiquer ? Les Chats comme pour la Peste ?

L’hystérie collective hurlant contre la reprise des activités scolaires décidée par le Président et tant attendue par les enfants et adolescents emprisonnés sans avoir fauté, traduit la panique ambiante. L’émotion, seule guide des réflexions médiatiques n’a d’égale que l’ignorance des connaissances récemment acquises sur le Covid19. Les français ont compris que le Gouvernement avait menti en ce qui concerne les gels, les masques, les lits d’hôpitaux, surchargés de fait souvent vides (refus d’utiliser certains services libérés par l’ARS-inquisition). Mais curieusement ils s’accrochent au confinement général aveugle et inutile.

« Restez-chez-vous ». La prière de Salomon, qui suit son sermon

Il est fascinant de constater à quel point le formatage de la population a été efficace. Depuis un mois, les citoyens ont fini par croire à l’utilité du « restez-chez-vous » répété comme une prière avant chaque repas, un mantra moderne[1] [2] [3] ? Des spots publicitaires sur toutes les chaines à de nombreuses reprises dans la journée, et l’utilisation du message subliminal, le mantra inscrit en haut de l’écran sur plusieurs chaines TV. L’efficacité du message devenant de plus en plus faible, malgré le marteau-piqueur de la pub, on instille maintenant : « c’est mieux que rien, si on n’a pas de masques ni de tests… ». Le mensonge continue. Tout cela toujours sans aucune démonstration aussi faible qu’elle soit. On ne demande de justifications qu’au Pr Raoult qui doit s’excuser de guérir ses malades.

Mais enfermer 67 millions d’habitants en abolissant pour une durée indéterminée un droit fondamental inscrit dans notre Constitution n’a nécessité aucune explication, aucun débat. Est -ce constitutionnel en dehors de l’Article 16 de la constitution de 58, qui n’a pas été demandé par la présidence ? Est-ce constitutionnel de confiner plus longtemps certaines catégories de la population (obèses, diabétiques ou âgés) ? La discrimination n’obsède plus nos dirigeants, qui, il y a encore quelques semaines, passaient des heures à l’assemblée pour discuter du sexe des anges ou de celui de leurs géniteurs d’intention…

« Si ça sauve des vies » ? Oui mais au contraire, cela ce confinement aveugle ajoute de nombreuses morts

On vous veut du bien et comme dit Pascal Praud, « si ça sauve des vies » ? Seulement, dans sa pub éhontée, mâtinée de compassion il ne fait pas le décompte des morts induits par l’enfermement, suicides, dépression, maladies chroniques décompensées, stress post traumatiques, violences familiales etc. [4] [5] ainsi que des malades chroniques en rupture de traitements. Morts du confinement et qui n’en guériront pas.

D’ailleurs le décompte macabre quotidien des morts du Covid19 ne trie pas (contrairement aux entrées en réanimation dans certains services interdits aux plus de 70 ans). On ne prête qu’aux riches (et le coronavirus semblait être un bon placement avant que Zorro-Raoult n’arrive avec son traitement à douze euros). Les morts sont déclarées morts du coronavirus, testés ou non -on réserve les tests aux décédés-.

Dans un souci d’objectivité le directeur général de la santé devrait aussi nous donner chaque jour le nombre de morts -500 en moyenne du cancer, (au moins 350 000 /an) pour un total moyen de 1700 morts /jour en France. Cela donnerait une meilleure idée de l’impact de cette pseudo-peste moderne, qui est particulièrement dangereuse par le confinement aveugle qu’elle a permis en France comme en Italie, en Espagne et en Belgique, les conduisant ainsi à devenir les champions mondiaux de la mortalité par million d’habitants. Cet emprisonnement aveugle est excessivement délétère pour les adultes et enfants confinés [6] [7] qui perdent leur moral, leurs muscles, leur équilibre alimentaire, leur rang en compétition ou en concours de danse, musique etc., leur sélection et pour beaucoup d’entre eux leur travail à la sortie du confinement. Combien de suicides décompterons-nous, de crise de folie, de violences ? L’irresponsabilité de ce confinement aveugle décidé sur la seule prophétie d’un statisticien anglais[8] dont le CV est riche en erreur majeure[9] nous a conduit dans une impasse sanitaire et économique.

Lorsque le président le constate et tente d’en sortir (réalité avérée oblige), tous les paniqués mal informés vomissent cette bonne décision (certes trop tardive). Il faut stopper cette fermeture scolaire inutile qui ruine la santé de nos enfants, leurs performances scolaires et sportives, leurs orientations professionnelles pour les terminales, que les écoles post bac devront partager sur les notes des deux premiers trimestres et non sur l’ensemble de leurs performances (épreuves écrites du bac supprimées) avec déjà beaucoup d’angoisse des candidats aux écoles supérieures et à leurs parents. Avant de décréter cet enfermement de tous ses administrés, le président aurait dû évaluer pleinement son retentissement sur la vie quotidienne de chacun des 67 millions de français. L’erreur est humaine, mais persévérer ne ferait qu’en aggraver ses conséquences et il est heureux qu’il ait su, revenir au bon sens. Et pour ceux qui disent « pourquoi seulement les écoles » nous leur disons de se battre immédiatement pour un déconfinement total. Oui, les bistrots aussi !

Remplaçons le mantra des télévisions « restez-chez-vous » par « ouvrez-les -yeux ».

Les enfants et adolescents ne sont pas des « objets » et limiter les commentaires de l’ouverture des écoles à « ils veulent renvoyer les parents au boulot » (ce qui est vrai et indispensable), inquiète sur la place que tiennent les enfants dans la tête des confinés repliés sur eux-mêmes. Les douze millions de moins de 19 ans ne sont pas des objets, ils sont concernés, cassés, comme les vieux dans ce délire de prison à grande échelle, dont les seuls bénéficiaires seront les sociologues, psychiatres, psychologues qui peuvent dès maintenant réfléchir à leur « projet de recherche » comme on dit dans le beau monde.

Matraquage lourd, parce que vous le valez bien.

Les citoyens ont cru à l’efficacité du confinement aveugle, sans l’ombre d’une preuve de son efficacité supposée, puisqu’il n’avait jamais été utilisé dans l’Histoire, sauf récemment en Chine à Wuhan et encore dans des conditions très différentes.[10] Les réels résultats chinois restent à préciser, la transparence n’ayant pas été la première vertu de leur communication. Les preuves manquent, mais la télé le répète à travers ses prophètes, toujours les mêmes. On se sent en famille, protégé par Pascal Praud, Calvi et tant d’autres, les maitres à penser qui chaque jour, viennent via le petit hublot vous répéter la pensée unique du jour. Le témoignage d’un médecin présent à Wuhan fait les belles heures de Paris- Match. Il était en Chine, donc il sait…

La décision pertinente d’E. Macron d’ouverture des écoles le 11 mai

On a compris le poids des lobbies qui pèsent sur les décisions du président et du gouvernement dans le combat du confinement prolongé, afin que la « peur » instillée ne se refroidisse pas. La course au profit -en termes de dizaines de milliards- du meilleur médicament qu’on pourrait imposer au monde, et/ou du meilleur vaccin (encore des dizaines de milliards en vue) justifie toutes les privations de liberté à travers le monde, le projet des multinationales soutenues par l’OMS[11] et ses financiers (dont la fondation Bill Gates) ne s’embarrassant pas des soucis des pauvres gueux.

Le président doit néanmoins prendre en compte les dégâts invraisemblables sur l’économie qui ne peut pas ravir trop le MEDEF. On imagine E.M. tiraillé entre tous ces puissants, dont bon nombre ont financé sa campagne. Position peu enviable.

Et s’il ne prend pas cette fois-ci complètement le parti de Big pharma, qui veut distiller la peur encore et encore pour distribuer son vaccin dès que possible, il est vilipendé. Comme le PR Raoult qui a osé proposer un traitement qui marche, au moins pour beaucoup de patients pour quelques €. La hargne des marchands n’épargne personne, même celui-ci les a servis si longtemps. On se rappelle l’obligation vaccinale sortie du chapeau en Juillet 2017 par Edouard Philippe inspiré par Mme Buzyn, ministre de la santé, épouse de Mr Levy, président de l’Inserm qui prit grande part à la campagne politique pro-vaccinale. Les français pris de surprise ne réagirent que peu, et seulement à l’occasion de cas personnels.

Mme Buzyn n’est plus ministre pour faciliter les connivences entre l’Inserm l’ancien fief de son mari Mr Levy, patron de l’Inserm jusqu’à octobre 2019 et ex-président d’AVIESAN alliance nationale pour les sciences de l’industrie et de la santé et chercheur depuis plus de 20 ans dans le domaine des vaccins (en particulier contre le SIDA). L’INSERM se mobilise pour la recherche sur le Covid19 via l’action du consortium REACTing et de nombreux projets. L’INSERM est le sponsor de l’essai Discovery[12] dont le but réel de disqualifier le traitement Raoult et de promouvoir le Remdesivir de Gilead. Elle est donc complètement partie intéressée dans ce débat et les internautes qui lancent contre la décision de E.M. la critique de l’INSERM, la pensant publique et indépendante se trompent largement.

Mais E.M. est rattrapé par le principe de réalité. Mieux vaut tard que jamais.

OUVERTURE DES ECOLES

Depuis que le président a annoncé la réouverture des classes à la mi-mai, une véritable hystérie s’est emparé des médias et des réseaux sociaux. Twitte ou messages fb insultants. Etonnant comme chaque français sait quel est le meilleur footballer pour le prochain match de foot, 67 millions de sélectionneurs. Même phénomène. Chacun exprime très fort, non ses doutes ou inquiétudes, qu’on pourrait comprendre, mais ses certitudes, comme celle de l’adolescente qui poste une vidéo : « je ne participerai pas à l’assassinat de milliers de personnes » (je crains qu’elle n’ait pas lu la littérature internationale toute la nuit avant de poster) à l’enseignante ou à la syndicaliste toutes aussi submergées par l’émotionnel guidé par la propagande permanente des « experts » télévisuels. D’ailleurs personne n’oublie que certains d’entre eux sont de grands spécialistes de la médecine des enfants….

Ces mères craignent pour leurs enfants et « la rentrée sera sans moi », y compris des infirmières ou des policiers qui rentrent chaque soir dans le logement confiné et rapportent, malgré eux, le virus à la maison représentant de réelles menaces pour leur enfant. De fait, les seuls 2 % d’enfants contaminés (98 % des enfants ne le sont pas) dans les grandes cohortes publiées (plus de 70000 personnes) le sont par les adultes de leur entourage proche en confinement. Telles sont les leçons de la littérature médicale réclamée à grands cris pour la chloroquine, mais n’auraient pas de valeur pour les écoles.

Ces refus infondés de comprendre que la réouverture des écoles est sans risques ont été relayés par des syndicats qui disent craindre pour la vie des professeurs. Incroyable discussion pseudo-médicale entre personnes qui n’ont pas consulté les statistiques, ni lu les articles scientifiques dont ils revendiquent tant la nécessité contre Didier Raoult. Pourtant cette littérature internationale qu’ils ignorent montrent sans ambiguïté que le confinement aveugle et total est beaucoup plus dangereux pour tous que l’isolement des malades ciblé et de leurs contacts.

Rappelons les faits établis. Transmission des maladies infectieuses

Pour interrompre la transmission d’une virose, il faut séparer les porteurs de virus du reste de la population et éliminer les vecteurs de transmission. Cette pratique utilisée depuis des siècles a toujours été efficace.

Mais il faut connaitre le mode de contagion et ne pas se tromper de cible. Lors de la peste noire qui a tué 40% de la population de l’Europe, beaucoup croyaient la maladie envoyée par le Malin. Comme les chats étaient supposés être ses agents, l’élimination des félins fut entreprise, facilitant la prolifération des rats, réservoirs de la bactérie et la recrudescence de l’épidémie.

La transmission du coronavirus n’est pas la même que celle de la grippe saisonnière, elle ne passe pas par les enfants

La réalité est contre-intuitive, dont le déchainement des journalistes, des twittos et de trop nombreux médecins qui n’ont pas pris le temps de l’analyse de la littérature[13] médicale sur le Covid19 pourtant abondante et en accès libre[14].

Lors des épidémies de grippe saisonnière, les enfants représentent un vecteur important de transmission du virus et la fermeture des écoles pourrait constituer l’une des mesures logiques et utiles[15] néanmoins jamais prise en Frances en raison du bénéfice-risque très défavorable.

Le Coronavirus n’est pas transmis par les enfants [16] et la fermeture des classes ne présente donc aucun intérêt. Le silence général lors de cette décision aberrante ne peut être expliquée que par la gigantesque peur induite par le matraquage médiatique et l’illusion d’une transmission via les enfants.

Soumission du peuple sans réflexion, doigt sur la couture du pantalon

Lors des premières manifestations de l’épidémie, de telles fermetures furent prises du moins officiellement par précaution, parce qu’on ignorait à l’époque les mécanismes de transmission de ce nouveau virus, et qu’on les pensait proche de ceux de la grippe[17]. Mais depuis ces longues semaines, l’analyse des données épidémiologiques des pays asiatiques a montré que les enfants et adolescents (0-19 ans) sont bien moins souvent atteints que les adultes (moins de 2% des cas)[18] [19] [20].

Leur maladie, dans les très rares cas où elle existe, est généralement encore plus bénigne que celles des adultes[21] [22] [23] [24] [25]. Ils ont été le plus souvent contaminés par les adultes avec lesquels ils étaient confinés[26]. En réalité c’est le confinement qui est dangereux pour les enfants, beaucoup plus que les activités scolaires, sportives (souvent à l’air) etc.

Comme le risque de contamination dépend de la durée d’exposition et de la charge virale de l’entourage proche, retourner à l’école est donc moins risqué pour un enfant qu’être confiné avec un adulte possiblement porteur de virus, dans un espace clos et souvent mal aéré et très soumis à contagion comme le personnel médical et paramédical très infecté (en raison de protections insuffisantes ou absentes).

De plus, jusqu’ici, aucun cas de contamination d’un adulte sain par un enfant n’a été publié dans une revue à comité de lecture [27] malgré plus de deux millions d’adultes contaminés recensés dans le monde par l’OMS. Si une telle possibilité ne peut être théoriquement exclue, elle est pour l’instant totalement hypothétique et exceptionnelle, si elle existe. La réouverture des établissements scolaires n’est donc guère susceptible de relancer l’épidémie via les enfants.

Dans l’histoire, toutes les épidémies[28] ont été vaincues par l’hygiène et l’isolement des malades (appelé « quarantaine » (pour la peste elle devait durer quarante jours). Depuis que le Covid19 est apparu, tous les pays qui ont appliqué ces mesures tirées de l’expérience médicale ont réussi à contenir l’épidémie. Malheureusement les dirigeants de la France[29], effrayés par les prédictions d’un mathématicien maladroit ont préféré enfermer ensemble, sans tenter de les reconnaître, les porteurs de virus et ceux qui ne l’étaient pas. Ce confinement « tous ensemble » témoigne du refus idéologique d’une discrimination même salvatrice. Confiner des personnes saines avec des malades et/ou des porteurs sains représente en effet le meilleur moyen de les contaminer.

Croire qu’enfermer toute une nation puisse être efficace témoigne d’une cécité impressionnante. En effet, à moins de vouloir condamner à mort de faim ou de soif ceux qu’elle dit vouloir sauver, le confinement global laisse circuler des personnes pour permettre aux confinés de se nourrir, pour soigner les malades et/ou les personnes dépendantes, pour contrôler l’absence des déplacements interdits et pour transporter celles-ci. Comment s’étonner de la multiplication des contaminations quand on fait tout à l’envers. Et les français défendraient cette incohérence organisée ?

Le personnel soignant, les forces de l’ordre et les agents des transport publics au contact du peuple travailleur représentent donc « en même temps » les « héros-victimes » offerts au virus (puisque ne bénéficiant que rarement de matériel de protection) et les « bourreaux » qui le transmettent ensuite, sans le savoir. Plus de 10% d’entre eux ont déjà présenté des signes cliniques de la maladie et comme les porteurs sains ou peu symptomatiques sont fréquents, c’est vraisemblablement 25% à 30% de l’effectif total qui a été contaminé et qui a pu infecter ses contacts durant ce mois d’enfermement à risque. Les soignants, infirmières et médecins libéraux n’ont pas disposé de moyens de protection pendant très longtemps et même aujourd’hui beaucoup n’en disposent toujours pas en quantité suffisante[30] .De même, les agents des transports publics très contaminés, comme à la RATP, ont pu contaminer leur famille le soir et leurs patients[31] ou leurs clients le jour.

Les gendarmes privés aussi de masques ont pu contaminer leurs collègues et ceux qu’ils contrôlaient le jour, durant leurs opérations, et leur famille le soir.

Qui veut tuer son chien l’accuse d’avoir la rage. Nos dirigeants ont accusé le peuple français d’être indiscipliné et prétendu que seule la contrainte pouvait être efficace sur ces gaulois indisciplinés. C’est oublier qu’une mesure sanitaire efficace et bien expliquée sera respectée, mais qu’une mesure illogique ou inutilement vexante, humiliante ne le sera pas ou mal, malgré la contrainte. L’exemple du confinement en cités est démonstratif de l’aberration de l’enfermement à géométrie variable.

Les consignes d’hygiène et les gestes barrières logiques ont été globalement bien suivies. L’interdiction faite un temps aux policiers de porter des masques n’a heureusement pas été longtemps respectée et les caissières des magasins ont trouvé directement ou avec leurs directions les moyens de se protéger.

Mais que penser des interdictions stupides et/ou vexatoires comme celles de se promener seuls (ou avec ses co-confinés) dans les parcs, sur la plage ou en forêt ou de s’éloigner de plus d’un kilomètre de son domicile ? Ou des couvre-feux que certains maires ont imposé à leur population ? Ce ne sont pas les sorties nocturnes, ni les voyages en véhicule individuel qui favorisent les contaminations, mais seulement les contacts humains rapprochés entre une personne saine et un porteur de virus. Des procès-verbaux ont même été dressés à une mère de famille qui accompagnait son fils autiste avec deux autres petits[32] et les forces de l’ordre ont utilisé des drones pour traquer des gens qui circulaient seuls dans leur grande propriété ou dans des endroits isolés où il n’y avait aucun risque de transmission (forêt, plage, mer). De telles mesures inutilement vexatoires décrédibilisent les recommandations publiques et incitent à ne pas les respecter et à douter de leur véritable objectif. Nous avons évoqué ailleurs l’hypothèse que cet enfermement de tout un peuple ne soit qu’un test de notre tolérance à l’autoritarisme ou/et de conditionnement à celui-ci, selon la démonstration de Stanley Milgram[33].

Si Churchill revenait

Le ministre de la santé de Taiwan, qui a remarquablement géré la crise dans son pays, insiste sur l’importance de respecter la démocratie[34], et de jamais mentir à la population pour qu’elle participe activement à la lutte.

Churchill dans une période bien plus dramatique a su galvaniser son peuple en ne lui mentant pas et en lui promettant du sang et des larmes. Nos gouvernants et leurs communicants ont menti continuellement pour tenter de sauver les apparences. Mentir en prétendant que nos hôpitaux étaient prêts et dissimuler la destruction financière globale du système de santé considéré comme des charges inutiles et méconnaitre la nocivité de la bureaucratie en place. Les fameuses agences régionales de santé ARS créées en 2008 par la loi Bachelot, dont le pouvoir fut largement renforcé par la loi Touraine ont montré toute leur nocivité, ralentissant les commandes de masques, gel, respirateurs ou autres ou bloquant leurs distributions. Pire, ce sont elles qui ont bloqué l’utilisation des lits privés, pourtant libérés sur leur ordre. Ces lits de réanimation privés furent laissés de côté pour des raisons idéologiques, même dans le Grand Est au pire moment de la crise.

Mentir en niant l’utilité des masques pour lutter contre un virus qui se transmet principalement par voie aérienne pour cacher le non-renouvellement du stock de masques constitués à l’occasion de la grippe H1N1. Mentir en promettant toujours qu’ils étaient distribués ou qu’ils allaient l’être bientôt. Mentir en prétendant vouloir protéger les pensionnaires des EPHAD alors que les gouvernants leur interdisaient toute visite sans distribuer le moindre moyen de protection aux soignants, et donnaient des consignes pour que nos aïeux ne soient pas adressés aux hôpitaux, ni réanimés, et rédigeaient un décret dérogatoire pour faciliter l’usage d’une drogue mortelle (décret Rivotril). L’application de ce décret vient d’être prolongé. L’agrandissement des morgues dans ces établissements fut autorisé discrètement dans le décret mortifère et les ARS ont fourni des housses mortuaires à la place de la livraison de masques qu’attendaient le personnel. Enfin le gouvernement a organisé la réquisition d’un hangar à Rungis pour entasser les corps nus dans un sac, attendant la crémation, poussant le mépris sordide à l’égard des familles en faisant payer une heure de recueillement près du corps (mesure annulée après déchainement de colère sur les réseaux sociaux).

Insister pour libérer les écoles, mais bien évidemment les autres activités. Le confinement dangereux à tous égards doit cesser. Maintenant.

Alors, lorsque le président Macron annonce une mesure utile et courageuse en rétablissant l’activité scolaire (qui n’aurait jamais dû être interrompue si on avait eu la connaissance de l’absence de transmission par les enfants), on doit l’encourager, même si on n’est pas un soutien régulier de ce pouvoir.

Oui, la fermeture des écoles décidée par précaution pouvait à la rigueur se comprendre quand on était ignorant des modalités de la transmission. Mais maintenant que l’on connait mieux la maladie, cette mesure, médicalement inutile et socialement très dommageable, doit être supprimée. Il y a du travail scolaire à rattraper ! Et en même temps pour les mêmes raisons, il faut favoriser la reprise immédiate des entraînements culturels, sportifs des jeunes de moins de 20 ans afin de ne pas perdre le bénéfice des entraînements nécessaires à la progression de nos espoirs pour les compétitions lorsqu’elles pourront reprendre et des heureux gagnants de concours internationaux pour les musiciens par exemple. L’exercice en orchestre n’est pas remplacé par des concerts via Skype, même si ces tentatives sont sympathiques pour le moral. La génération de Terminale qui attend les résultats de Parcoursup (800000 jeunes) ne doit pas être sacrifiée et doit bénéficier de deux mois supplémentaires de cours. Les plus âgés devront être libérés de la prison actuelle le plus rapidement possible. Nous y reviendrons.

